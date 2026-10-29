Po Evropě snad brzy bez diplomů a certifikátlů, se všemi doklady v mobilu
Pro práci v cizině dnes potřebujete také jazykový překlad vysokoškolského diplomu či jiných dokladů potvrzujících vaši kvalifikaci od soudního překladatele. Evropská peněženka digitální identity by vás při cestách do EU této povinnosti měla brzy zbavit.
Evropská unie dokončila legislativu pro vznik takzvané Evropské peněženky digitální identity (EUID Wallet, EUDIW). „Je to projekt s ambicí posílit jednotný trh a mobilitu občanů evropských zemí skrze sdílené digitální služby. Na základě domluveného technologického rámce vybudují evropské země vzájemně se uznávající systémy pro digitální identifikaci a bezpečnou výměnu údajů. Zjednodušeně řečeno, s českou digitální identitou budete moci jednat s českou státní správou a úplně stejně také s německou, španělskou a dalšími, případně také s poskytovateli soukromých služeb,“ vysvětluje generální ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička.
Evropská peněženka svému majiteli umožní on-line prokázat svou totožnost kdekoliv doma i za hranicemi. Postačí mu k tomu aplikace v mobilním telefonu. „Nejmenším společným jmenovatelem v rámci EU bude kombinace jména, příjmení, data a místa narození, a k tomu si jednotlivé země přidají své specifické údaje, které dohromady tvoří unikátnost daného člověka. V případě České republiky to bude zřejmě rodné číslo a číslo občanského průkazu,“ vysvětluje Růžička. Do aplikace také bude postupně možné si nahrát řidičský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, v další fázi pak výuční listy, vysokoškolské diplomy či profesní certifikáty. Člověk tak bude mít své osobní doklady a důležité dokumenty vždy po ruce a tyto doklady budou ve všech zemích unie automaticky uznávané. „Když se pak třeba bude v Česku či kdekoliv v unii ucházet o práci svářeče a potenciální zaměstnavatel řekne, tak nám ukažte svářečské zkoušky, tak jim jen přes telefon digitálně předá potvrzené osvědčení a bude to vyřešené,“ říká šéf Bank iD. „Takže ambicí projektu je digitalizovat mnoho atributů, které dnes kolují papírově a máme je uložené někde v šanonu. V tomto smyslu se pak dá spousta procesů zjednodušit, zrychlit a zlevnit,“ dodává.
Používání peněženky ovšem bude dobrovolné a žádná instituce ani stát nebudou moci bez vědomí držitele sledovat, kde, kdy a jak peněženku její držitel používá. Každá peněženka bude obsahovat přehled, ve kterém její držitel vždy uvidí, komu, kdy a jaké údaje ze své peněženky nasdílel. Důležité také je, že úřad nebo instituce, kterým držitel peněženku „ukazuje“, uvidí jenom ta data, která v danou chvíli potřebuje, ostatní údaje zůstávají skryté. Příklad – při nákupu alkoholu peněženka „odtajní“ pouze věk. Naproti tomu při prokazování věku občanským průkazem dnes člověk automaticky ukazuje i rodné číslo a adresu bydliště. Součástí peněženky bude kvalifikovaný elektronický podpis pro osobní potřebu. Dokumenty bude možné podepsat přímo na displeji mobilního telefonu se stejnou platností, jako při podpisu papírové smlouvy.
Kdy to bude?
Legislativní podklad, nařízení Evropské komise, byl schválen už v roce 2024 a nyní jej jednotlivé národní země převádějí do svých systémů. Vše, tedy nejen tranzice evropského nařízení do národní legislativy, ale i technická stránka věci a samotné IT řešení odpovídající evropským normám, by členské země měly stihnou do konce roku 2026. „Zlí jazykové říkají, že ten konec roku stihnou maximálně čtyři, pět zemí, a zbytek si vyjedná odklad. Ale potenciál, pokud se ten projekt povede, může být obrovský nejen pro stát, ale zejména jednotlivce a firmy,“ zdůrazňuje Růžička. Jak bude vypadat technické provedení? „Na to si ještě budeme muset ještě chvíli počkat,“ říká ředitel Bank iD.
Garantem je DIA
V Česku má projekt na starosti státní Digitální a informační agentura (DIA), která již řeší výběrová řízení na jednotlivé dílčí projekty peněženky. „Kromě toho, že vznikne samotná koncová aplikace peněženky, kterou budeme mít coby uživatelé v mobilu, musí vzniknout i několik nových systémů na úrovni back office státu,“ podotýká Růžička. „Nemám informaci, zda už všechny části projektu prošly výběrovým řízením, zda už jsou vybraní dodavatelé a zda se už implementuje,“ konstatuje.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.