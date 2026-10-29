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newstream.cz Money Po Evropě snad brzy bez diplomů a certifikátlů, se všemi doklady v mobilu

Po Evropě snad brzy bez diplomů a certifikátlů, se všemi doklady v mobilu

Ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička
Foto Bankovní identita
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková
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Pro práci v cizině dnes potřebujete také jazykový překlad vysokoškolského diplomu či jiných dokladů potvrzujících vaši kvalifikaci od soudního překladatele. Evropská peněženka digitální identity by vás při cestách do EU této povinnosti měla brzy zbavit.

Evropská unie dokončila legislativu pro vznik takzvané Evropské peněženky digitální identity (EUID Wallet, EUDIW). „Je to projekt s ambicí posílit jednotný trh a mobilitu občanů evropských zemí skrze sdílené digitální služby. Na základě domluveného technologického rámce vybudují evropské země vzájemně se uznávající systémy pro digitální identifikaci a bezpečnou výměnu údajů. Zjednodušeně řečeno, s českou digitální identitou budete moci jednat s českou státní správou a úplně stejně také s německou, španělskou a dalšími, případně také s poskytovateli soukromých služeb,“ vysvětluje generální ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička.

Evropská peněženka svému majiteli umožní on-line prokázat svou totožnost kdekoliv doma i za hranicemi. Postačí mu k tomu aplikace v mobilním telefonu. „Nejmenším společným jmenovatelem v rámci EU bude kombinace jména, příjmení, data a místa narození, a k tomu si jednotlivé země přidají své specifické údaje, které dohromady tvoří unikátnost daného člověka. V případě České republiky to bude zřejmě rodné číslo a číslo občanského průkazu,“ vysvětluje Růžička. Do aplikace také bude postupně možné si nahrát řidičský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, v další fázi pak výuční listy, vysokoškolské diplomy či profesní certifikáty. Člověk tak bude mít své osobní doklady a důležité dokumenty vždy po ruce a tyto doklady budou ve všech zemích unie automaticky uznávané. „Když se pak třeba bude v Česku či kdekoliv v unii ucházet o práci svářeče a potenciální zaměstnavatel řekne, tak nám ukažte svářečské zkoušky, tak jim jen přes telefon digitálně předá potvrzené osvědčení a bude to vyřešené,“ říká šéf Bank iD. „Takže ambicí projektu je digitalizovat mnoho atributů, které dnes kolují papírově a máme je uložené někde v šanonu. V tomto smyslu se pak dá spousta procesů zjednodušit, zrychlit a zlevnit,“ dodává.

Používání peněženky ovšem bude dobrovolné a žádná instituce ani stát nebudou moci bez vědomí držitele sledovat, kde, kdy a jak peněženku její držitel používá. Každá peněženka bude obsahovat přehled, ve kterém její držitel vždy uvidí, komu, kdy a jaké údaje ze své peněženky nasdílel. Důležité také je, že úřad nebo instituce, kterým držitel peněženku „ukazuje“, uvidí jenom ta data, která v danou chvíli potřebuje, ostatní údaje zůstávají skryté. Příklad – při nákupu alkoholu peněženka „odtajní“ pouze věk. Naproti tomu při prokazování věku občanským průkazem dnes člověk automaticky ukazuje i rodné číslo a adresu bydliště. Součástí peněženky bude kvalifikovaný elektronický podpis pro osobní potřebu. Dokumenty bude možné podepsat přímo na displeji mobilního telefonu se stejnou platností, jako při podpisu papírové smlouvy.

Kdy to bude?

Legislativní podklad, nařízení Evropské komise, byl schválen už v roce 2024 a nyní jej jednotlivé národní země převádějí do svých systémů. Vše, tedy nejen tranzice evropského nařízení do národní legislativy, ale i technická stránka věci a samotné IT řešení odpovídající evropským normám, by členské země měly stihnou do konce roku 2026. „Zlí jazykové říkají, že ten konec roku stihnou maximálně čtyři, pět zemí, a zbytek si vyjedná odklad. Ale potenciál, pokud se ten projekt povede, může být obrovský nejen pro stát, ale zejména jednotlivce a firmy,“ zdůrazňuje Růžička. Jak bude vypadat technické provedení? „Na to si ještě budeme muset ještě chvíli počkat,“ říká ředitel Bank iD. 

Garantem je DIA

V Česku má projekt na starosti státní Digitální a informační agentura (DIA), která již řeší výběrová řízení na jednotlivé dílčí projekty peněženky. „Kromě toho, že vznikne samotná koncová aplikace peněženky, kterou budeme mít coby uživatelé v mobilu, musí vzniknout i několik nových systémů na úrovni back office státu,“ podotýká Růžička. „Nemám informaci, zda už všechny části projektu prošly výběrovým řízením, zda už jsou vybraní dodavatelé a zda se už implementuje,“ konstatuje.

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Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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ČTK, fry

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Microsoft znovu sahá po dluhopisech. Některé splatí až za 40 let

Microsoft znovu sahá po dluhopisech. Některé splatí až za 40 let
ČTK
Veronika Kudrnová
vku
Sledovat newstream.cz na Googlu

Ani technologičtí giganti nemají bezedné kapsy. Microsoft se po devíti letech vrací na americký dluhopisový trh a chce od investorů získat nejméně 25 miliard dolarů. Důvodem jsou mimo jiné astronomické investice do umělé inteligence. Technologický sektor si přitom letos na podobné projekty půjčil už stovky miliard dolarů. A na Wall Street sílí nervozita, zda se gigantické sázky na AI vůbec vyplatí.

Závody o prvenství v umělé inteligenci mají stále vyšší cenovku. A ani technologičtí giganti nechtějí všechny astronomické investice platit z vlastních kapes. Microsoft se proto po více než devíti letech vrací na americký dluhopisový trh, kde chce získat nejméně 25 miliard dolarů. Podle agentury Bloomberg připravuje emisi až deseti sérií dluhopisů se splatností od dvou do 40 let. Konečná částka se přitom může ještě zvýšit podle zájmu investorů.

Microsoft si na americkém dluhopisovém trhu naposledy půjčil v roce 2017, kdy získal 17 miliard dolarů. Po více než devíti letech vrací dluhopisy do hry. A zdaleka není sám. Alphabet, matka Googlu, si letos v srpnu prostřednictvím dluhopisů půjčila 25 miliard dolarů.

Microsoft přitom rozhodně není firmou, která by měla problém přesvědčit věřitele o své finanční síle. Vedle Johnson & Johnson je jedinou veřejně obchodovanou americkou společností s nejvyšším úvěrovým ratingem AAA od agentur Moody’s a S&P. Právě proto může být jeho návrat na dluhopisový trh pro investory mimořádně lákavý.

Vydělává miliardy, ale investorům to nestačí. Akcie Alphabetu padají

Vydělává miliardy, investorům to ale nestačí. Akcie Alphabetu padají

Zprávy z firem

Americká technologická skupina Alphabet, pod kterou spadá Google, zvýšila ve třetím čtvrtletí tržby o čtvrtinu na 127,6 miliardy dolarů, tedy zhruba 2,7 bilionu korun. Čistý zisk se však meziročně propadl o 25 procent a výsledky zaostaly za očekáváním analytiků. Investory znepokojil především výrazný odliv hotovosti související s investicemi do cloudové infrastruktury. Akcie společnosti v reakci na výsledky oslabily o 8,5 procenta.

ČTK, vku

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Půjčka až do roku 2066. Investoři si ale nechají zaplatit

Nejdelší z plánovaných dluhopisů Microsoftu má být splatný až v roce 2066. Podle zdrojů Bloombergu firma u této série předběžně nabízí úrokovou přirážku až 1,35 procentního bodu nad výnos srovnatelných amerických státních dluhopisů. Výsledný výnos pro investory by se mohl pohybovat nad šesti procenty ročně.

Pro Wall Street jde o zajímavou příležitost. Získat takto dlouhodobé dluhopisy od společnosti s nejvyšším možným ratingem totiž není běžné. Podle portfolio manažera Bretta Kozlowského ze společnosti GW&K Investment Management navíc Microsoft zřejmě nemusí peníze nezbytně potřebovat. Spíše využívá vhodné situace na trhu, kde lze očekávat silnou poptávku.

Jenže právě podmínky financování začínají být pro technologický sektor stále důležitější. Investoři už nejsou ochotni půjčovat na rozvoj AI za každou cenu. Někteří požadují vyšší výnosy, protože se obávají rostoucího zadlužování a nejisté návratnosti obřích investic.

Amerika jde volit. A Wall Street už vyhlíží zisky

Amerika jde volit. A Wall Street už vyhlíží zisky

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Ameriku čekají volby, které mohou Donaldu Trumpovi výrazně zkomplikovat vládnutí. Pro investory ale nemusí být politický pat špatnou zprávou. Historická čísla totiž ukazují překvapivou věc: po všech 19 kongresových volbách od roku 1950 americké akcie v následujících šesti měsících posílily. Analytici XTB nyní rozebírají, co může letošní hlasování přinést Wall Street, dolaru, zlatu i bitcoinu.

vku

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AI rozpoutala dluhovou horečku

Rozměry technologického zadlužování jsou ohromující. Provozovatelé velkých cloudových platforem a developeři datových center letos podle údajů Bloombergu získali na globálním trhu kvalitně hodnocených dluhopisů více než 313 miliard dolarů. To je téměř třikrát tolik jako za celý loňský rok.

Právě obrovská poptávka technologických firem po kapitálu pomohla vyhnat celosvětový objem prodaných dluhopisů na rekordních 6,61 bilionu dolarů. A to do konce roku zbývají ještě dva měsíce.

Budování datových center, nákup výkonných čipů a rozšiřování infrastruktury pro umělou inteligenci jednoduše vyžadují stovky miliard dolarů. A technologické společnosti proto stále častěji sahají po cizím kapitálu. Jenže zatímco náklady jsou okamžité, budoucí zisky z AI zůstávají nejisté.

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Za Trumpovy „truths“ v předstihu platí obchodníci z Wall Street miliony. A dobře ví proč

Trhy

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fry

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Wall Street začíná počítat rizika

Rostoucí nervozita investorů je patrná i na trhu pojištění proti nesplacení dluhů. Čím vyšší je cena tohoto zajištění, tím větší riziko věřitelé zpravidla vnímají.

Rozdíly mezi technologickými giganty jsou přitom výrazné. Zatímco pětileté zajištění dluhu Microsoftu stálo podle čtvrtečních údajů přibližně 54 bazických bodů, u společnosti Meta to bylo kolem 116 bodů. A u Oraclu, který má mezi největšími provozovateli cloudové infrastruktury nejslabší úvěrový rating, dokonce zhruba 275 bodů.

Právě Oracle je podle Bloombergu na finančních trzích stále častěji vnímán jako ukazatel rizik spojených se zadlužováním kvůli umělé inteligenci.

Microsoft má oproti konkurentům výhodu. Jeho cloudové podnikání dál prudce roste a ve středu firma oznámila meziroční zvýšení příjmů z cloudu o 48 procent. Finanční ředitelka Amy Hoodová navíc investorům sdělila, že společnost bude získávat další kapitál ve chvíli, kdy to pro ni bude výhodné.

Plánovaná emise Microsoftu tak může být důležitým testem celého trhu. Ukáže, zda jsou investoři stále ochotni financovat astronomické investice do AI a za jakou cenu.

Anthropic zveřejnil prospekt před IPO

Stanislav Šulc: AI kolos Anthropic jde na burzu. Potvrdí očekávání?

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Stanislav Šulc

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Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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