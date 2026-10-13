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newstream.cz Politika Pustila si pusu na špacír a zaplatila za to. Trump se zbavil velvyslankyně v Řecku, která byla snoubenkou jeho syna

Pustila si pusu na špacír a zaplatila za to. Trump se zbavil velvyslankyně v Řecku, která byla snoubenkou jeho syna

Kimberly Guilfoyleová
ČTK
ČTK, fry
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Donald Trump se zbavil americké velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoyleové, která byla dříve snoubenkou jeho nejstaršího syna. Diplomatka čelila tvrzením, že využívala vazby na Trumpovu rodinu k získávání peněz a nabízela přístup k lidem z prezidentova okolí.

Bílý dům požádal americkou velvyslankyni v Řecku Kimberly Guilfoyleovou, aby rezignovala. Oznámila to nová mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová. Prezident Donald Trump už v pondělí uvedl, že zvažuje její odvolání kvůli zprávám, podle nichž diplomatka využívala své funkce a vazeb na Trumpovu rodinu k získávání peněz

„Požádali jsme velvyslankyni Guilfoyleovou, aby rezignovala,“ uvedla Zachariaová. „Byla pro náš tým velkým přínosem a přejeme jí hodně štěstí,“ dodala. Sama velvyslankyně již oznámila na sociální síti X, že končí ve své funkci.

Uvedla, že jí bylo ctí sloužit jako velvyslankyně a že bude „navždy vděčná“ prezidentovi Trumpovi a ministrovi zahraničí Marcu Rubiovi za možnost zastupovat Spojené státy. Poznamenala také, že bude vždy „loajální podporovatelkou prezidenta Trumpa“. Obvinění vůči své osobě označila za „naprosto nepravdivá“ a dodala, že bude bránit své jméno a svou pověst.

Trumpova velvyslankyně v Řecku, bývalá moderátorka a modelka Kimberly Guilfoyleová

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Trumpova velvyslankyně v Řecku, bývalá moderátorka a modelka Kimberly Guilfoyleová, si pustila pusu na špacír a způsobila mezinárodní diplomatický skandál. Pikantní na tom je také to, že byla donedávna snoubenkou Donalda Trumpa Jr.

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Za přístup k Trumpovu okolí měla chtít peníze

Guilfoyleová je bývalou snoubenkou prezidentova nejstaršího syna Donalda Trumpa juniora. Trumpův dárce Eric Deters minulý týden řekl televizi ABC News, že mu diplomatka nabídla seznámení s lidmi z Trumpova okolí výměnou za peníze.

Donald Trump Jr. a Kimberly Guilfoyleová ČTK

Podle Deterse po něm navíc chtěla, aby za ni v červenci 2025 zaplatil dluh na platební kartě ve výši 100 tisíc dolarů, tedy zhruba 2,2 milionu korun. Stalo se tak krátce předtím, než ji ve funkci potvrdil Senát.

Podle médií Guilfoyleová rovněž udržovala nadstandardní vztahy s významnými řeckými podnikateli a chlubila se, že jim dokáže otevřít cestu k obchodům. The Wall Street Journal napsal, že v soukromých rozhovorech tvrdila, že řečtí magnáti platí její nákladné cesty.

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ČTK, fry

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První briefing nové mluvčí skončil rychle

Pro Katie Zachariaovou šlo o první tiskovou konferenci od chvíle, kdy ve funkci mluvčí Bílého domu nahradila Karoline Leavittovou. Uvedla, že je poctěna pracovat pro Trumpa a americký lid, a úvodní část briefingu věnovala výčtu prezidentových úspěchů.

Mimo jiné zopakovala Trumpovo pondělní oznámení, že Pentagon postaví v Clevelandu v Ohiu nový závod na opravu ponorek. Zároveň prohlásila, že Trump je svým nejlepším mluvčím a že Bílý dům chce dávat větší prostor novým médiím. Na otázku, zda Spojené státy přestanou sdílet zpravodajské informace s Ukrajinou, ale neodpověděla.

Reportér BBC News následně poznamenal, že šlo o nejkratší tiskovou konferenci Bílého domu, jaké se kdy zúčastnil. Rychlý konec podle něj překvapil i některé účastníky mimo tradiční média a několik reportérů, včetně těch blízkých Trumpovi, označilo briefing za „divný“.

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