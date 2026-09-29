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newstream.cz Politika Umíme sundat jakoukoli vládu, prohlásila americká diplomatka

Umíme sundat jakoukoli vládu, prohlásila americká diplomatka

Trumpova velvyslankyně v Řecku, bývalá moderátorka a modelka Kimberly Guilfoyleová
ČTK
Tereza Zavadilová
tzv
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Trumpova velvyslankyně v Řecku, bývalá moderátorka a modelka Kimberly Guilfoyleová, si pustila pusu na špacír a způsobila mezinárodní diplomatický skandál. Pikantní na tom je také to, že byla donedávna snoubenkou Donalda Trumpa Jr.

Kimberly Guilfoyleová, americká velvyslankyně v Řecku, se postarala o pořádný diplomatický skandál, o kterém široce referují nejen americká média. Podle deníku Wall Street Journal naznačila během rozhovoru s řeckým ministrem energetiky Stavrosem Papastavrouem, že se blíží pád rumunské vlády. „To můžeme udělat v jakékoli zemi, kterou si vybereme. Můžeme to udělat i tady,“ řekla podle WSJ. Papastavrou jí na to odpověděl, že Spojené státy nemohou vyměnit demokraticky zvolenou řeckou vládu.

Konkrétně se Guilfoyleová o Rumunsku v tomto duchu rozpovídala 18. března na oficiální večeři na americkém velvyslanectví v Aténách, které se zúčastnilo více než dvanáct lidí včetně politiků, pracovníků ambasády a příslušníků armády, což potvrdil deníku Financial Times zdroj obeznámený se záležitostí.

Ale jak řekla, tak se stalo: Rumunská vláda padla poté, co sociální demokraté vystoupili z vládní koalice a společně s krajně pravicovou opozicí - obě tato uskupení se hlásí k myšlenkám Donalda Trumpa - hlasovali pro svržení premiéra Ilieho Bolojana. Ví se, že přední představitelé rumunské sociální demokracie Sorin Grindeanu a Bogdan Ivan se v březnu s americkou velvyslankyní setkali. V květnu strana vystoupila z vládní koalice. Rumunská opozice volá po vyšetřování, co se na schůzce událo. Spekuluje se, že velvyslankyně tlačila na odkup amerického plynu LNG, což svržený premiér odmítl. 

Rodinná pouta

Americká velvyslanectví v Aténách a Bukurešti vcelku očekávatelně odmítla situaci komentovat. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí uvedl, že Washington „si váží strategického partnerství s Rumunskem, které zůstává pevné v rámci našich společných priorit, včetně energetické bezpečnosti a přenesení větší odpovědnosti za obranu".

ČTK

Velvyslankyně Guilfoyleová má zajímavý životní příběh. Kolem druhé volby Donalda Trumpa prezidentem se rozešla s jeho prvorozeným synem Donaldem Trumpem Jr., se kterým randila několik let a byli dokonce zasnoubeni. Pak ji prezident vyslal do Řecka. Donald Trump mladší začal chodit s Bettinou Andersonovou, kterou si nedávno vzal a také způsobili skandál, neboť statební party platil ruský oligarcha a spojenec Putina. Guilfoyleová, původně právnička a moderátorka Fox News, byla začátkem tisíciletí provdaná za Gavina Newsoma, což je demokratický guvernér Kalifornie a velký nepřítel Trumpovy rodiny. Guilfoyleová byla první dámou San Francisca, kde její tehdejší muž starostoval. 

Trump Tower Tbilisi

Trumpovi rozjíždějí byznys na Kavkaze. Ve hře jsou miliardy, mrakodrap i strategické kovy

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Trumpova rodina a lidé z prezidentova okolí rozšiřují byznys na Kavkaze a ve Střední Asii. Vedle luxusního mrakodrapu v Gruzii se zajímají o těžbu strategických surovin i obchodní trasu mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Soukromé investice se přitom prolínají se snahou Washingtonu posílit vliv v regionu, kde soupeří s Ruskem a Čínou, informovala agentura Bloomberg.

fry

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