Pětkrát více Čechů euro určitě nechce, než kolik jich jej rozhodně chce, uvádí průzkum

Češi jsou ke společné měně skeptičtí. Dvě třetiny dotázaných v průzkumu agentury Median pro Radiožurnál si myslí, že pro ně přijetí eura nebude prospěšné. „Z výsledku průzkumu je jasné, že stoupenci eura musí přijít s novými argumenty v jeho prospěch. Otázkou je, zda je ještě mají kde brát,“ podotýká ekonom Lukáš Kovanda.

O prospěšnosti společné měny je přesvědčena zhruba pětina české veřejnosti, vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnil iROZHLAS. O přijetí eura by chtělo 60 procent dotázaných rozhodovat v referendu.

„To, že je pro ně euro přínosné, říkají především studenti. Říká to 45 procent z nich. A dále to často uvádějí podnikatelé, tam to říkají dva z pěti podnikatelů,“ uvedl jeden z autorů průzkumu Ivan Cuker. Výsledky podle něj mohou odrážet obavy ze zdražování.

Tři z pěti dotázaných lidí by zároveň o přijetí eura chtěli podle výzkumu rozhodovat v referendu. „Je to skoro 70 procent z těch, podle kterých není euro prospěšné,“ vyplývá podle Radiožurnálu z průzkumu. Minulý týden ho zpracovala společnost Median a odpovědělo v něm přes 1000 lidí.

„Letošní kolo debaty o přijetí eura a argumenty jeho příznivců zatím nechávají Čechy chladnými. Jejich podpora přijetí jednotné evropské měny se oproti minulosti příliš nemění. O osobním prospěchu z přijetí eura je totiž přesvědčeno jen 21 procent z nich, z toho pouze 8 procent to tvrdí s určitostí. Více než pětkrát tolik Čechů, 42 procent, ovšem zase s určitostí říká, že by jim euro osobně nijak neprospělo,“ okomentoval výsledky průzkumu ekonom Lukáš Kovanda s tím, že stoupenci eura tak musí přijít s novými argumenty v jeho prospěch, což může být tvrdý oříšek.

„Finanční přínosy eura jsou totiž spíše mikroekonomického rázu a navíc v čase klesají (kvůli měnovým aplikacím v chytrých mobilech, jež zlevňují a zpohodlňují směnu měn a nově), v podstatě jde o již konečný a smrskávající se účet. Přínosy eura se tak budou hledat stále hůře. Zato finanční náklady eura jsou spíše makroekonomického rázu a jejich účet je otevřený a v čase narůstající. Země EU s eurem se totiž zadlužují více a rychleji než ty bez eura a jejich rating se přitom převážně zhoršuje, zatímco rating zemí EU bez eura se zlepšuje. Náklady eura se tudíž jeho kritikům budou hledat stále snáze,“ dodává Kovanda.

Debatu o zavedení eura pozvedl novoroční projev prezidenta Petra Pavla, podle kterého je společná evropská měna logickou budoucností. Vyzval k tomu, aby Česko začalo dělat konkrétní kroky k zavedení eura. Česko se k přijetí společné měny zavázalo ve smlouvě o vstupu do EU v roce 2004. Z deseti států, které tehdy do EU vstoupily, euro dosud nepřijaly Česko, Polsko a Maďarsko.

Ve vládní koalici nepanuje na přijetí eura shoda - zastánci společné měny jsou hlavně Starostové, Piráti a TOP 09, kteří ve vládě narážejí na odpor občanských demokratů. Proti euru jsou i zástupci opozičních hnutí ANO a SPD. Zástupci ANO chtějí připravit pravidla pro referendum, v němž by občané rozhodli o zavedení eura v Česku.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) nemá přijetí společné evropské měny nyní smysl řešit, protože Česko neplní žádné z kritérií pro její zavedení. Pro vstup do eurozóny musí země splnit čtyři tzv. maastrichtská kritéria. Míra inflace v zemi nesmí překročit o víc než 1,5procentního bodu průměrnou inflaci tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen, úroková míra pak nesmí být o více než dva procentní body nad průměrem tří zemí eurozóny s nejnižší inflací. Další kritérium stanovuje maximální míru rozpočtového deficitu na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) a maximální míru zadlužení na 60 procent HDP, poslední vyžaduje dvouleté členství v evropském mechanismu směnných kurzů ERM II.

