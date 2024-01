Prezident Pavel: Musí se začít činit kroky k přijetí eura

Novoroční projev prezidenta Petra Pavla se nesl v ekonomickém duchu. V roce oslav 20 let od vstupu do Evropské unie by Česko mělo začít konat kroky k naplnění závazku přijmout euro, prohlásil prezident.

Po letech by se měly začít dělat konkrétní kroky, které Česko dovedou k naplnění závazku přijetí eura. V novoročním projevu to řekl prezident Petr Pavel. Společná evropská měna je podle hlavy státu logickou budoucností.

„Je načase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku (přijetí eura) dovedou. Přes nekončící diskuse o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou a exportní ekonomikou, ležící ve středu Evropy, je společná měna logickou budoucností,“ poznamenal prezident.

Hospodářské noviny loni v listopadu informovaly o tom, že se ministerstva přou o to, zda by vláda měla začít dělat kroky k přijetí eura. Zpráva ministerstva financí a České národní banky konstatovala, že Česko bude zřejmě letos plnit některá z takzvaných maastrichtských kritérií pro zavedení měny. Dokument ale zároveň doporučoval nedělat v tomto směru žádné kroky, což kritizovali ministři za hnutí STAN.

Maastrichtská kritéria

Pro vstup do eurozóny musí země splnit čtyři takzvaná maastrichtská kritéria. Kritérium cenové stability stanovuje, že míra inflace v zemi nesmí překročit o víc než 1,5 procentního bodu průměrnou inflaci tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen. Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb vyžaduje, aby dlouhodobá úroková míra nebyla o více než dva procentní body nad průměrem tří zemí eurozóny s nejnižší inflací. Kritérium veřejných financí stanovuje maximální míru rozpočtového deficitu na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) a maximální míru zadlužení na 60 procent HDP. Posledním kritériem je kurzová stabilita, která vyžaduje dvouleté členství v evropském mechanismu směnných kurzů ERM II.

Vláda o euru mlčí

Vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN ve svém programovém prohlášení neuvádí, že by chtěla do konce svého funkčního období v roce 2025 stanovit termín pro přijetí eura. V dokumentu se ale kabinet zavazuje k co nejrychlejšímu splnění maastrichtských kritérií.

Česko si letos připomene 20. výročí vstupu do Evropské unie i čtvrt století od přijetí do Severoatlantické aliance (NATO), což podle Pavla nabízí příležitost ohlédnout se do minulosti a zároveň se podívat do budoucna a připomenout si své závazky. V případě NATO zmínil výdaje na obranu, které letos dosáhnou dvou procent HDP, což je nově dáno zákonem.

EU podle Pavla dává Česku šanci uplatnit jeho vliv a prosadit jeho zájmy. Společně se Severoatlantickou aliancí (NATO) je zárukou, že má Česko silné partnery, o které se může opřít, míní. „A taková záruka je dnes nedocenitelná,“ dodal prezident.

Premiér Petr Fiala (ODS) ocenil dnešní novoroční projev prezidenta republiky Petra Pavla jako vyvážený, realistický a povzbuzující. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na sociální síti X poděkoval za jasný a vyvážený projev. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) poukázala na to, že prezident v projevu nikoho neurazil a nepoklonkoval Rusku.

