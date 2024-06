Česko plní jen jedno ze čtyř kritérií pro zavedení eura

Česká republika plní pouze jedno ze čtyř kritérií nutných pro vstup do eurozóny a zavedení eura. Ve své Konvergenční zprávě za rok 2024 to uvedla Evropská komise (EK). Česko plní kritérium konvergence dlouhodobých úrokových sazeb, naopak neplní kritéria cenové stability, zdravých veřejných financí a stability směnného kurzu. Komise očekává, že kritérium zdravých veřejných financí Česko plnit začne.

Komise posuzovala šest členských zemí Evropské unie, které dosud neplatí eurem, ale zavázaly se, že euro jednou zavedou. Vedle Česka je to Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko. Ani jedna z těchto zemí nesplňuje všechna kritéria, Polsko a Maďarsko pak ani jedno z nich. Před vstupem do eurozóny musejí kandidátské země vstoupit do mechanismu směnných kurzů ERM-2, kde je nyní ze šesti hodnocených zemí jen Bulharsko.

Dánsko, které je rovněž členem EU, ale eurem neplatí, komise nehodnotila. Země si totiž z těchto takzvaných maastrichtských kritérií vyjednala trvalou výjimku, takže euro nemusí přijmout nikdy.

Zpráva EK rovněž konstatuje, že právní předpisy v Bulharsku lze považovat za slučitelné s právem EU za podmínek a výkladů uvedených v konvergenční zprávě. V ostatních pěti zkoumaných členských státech EU, tedy včetně České republiky, nejsou vnitrostátní právní předpisy v měnové oblasti plně slučitelné s pravidly hospodářské a měnové unie. Euro tam tedy ani tak zatím není možné zavést.

Eurozóna už Česku není elitním klubem. V pátek se zhoršil rating Francie, Estonska, Lotyšska i Litvy Money Máloco ukazuje současnou tak častou plytkost tuzemské veřejné diskuse zřetelněji než debata o přijetí eura. A vůbec neplatí, že vše v této diskusi již bylo řečeno! Naopak, eurozóna se od roku 2004, kdy se Česko vstupem do EU zavázalo euro přijmout, celkem zásadně proměnila – a proměňuje. A měla by se tedy vyvíjet i diskuse o euru. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Neshody kolem přijetí eura

Česká republika se zavázala přijmout euro podpisem přístupové smlouvy k EU, souhlas se zněním přístupové smlouvy vyjádřili občané v referendu. V článku 4 aktu o přistoupení je novým členským zemím udělena dočasná výjimka na zavedení eura, což znamená závazek v budoucnu euro zavést. Tento závazek ale není časově přesně vymezený a česká politická reprezentace se dlouhodobě na zavedení eura neshoduje.

Posouzení komise doplňuje vlastní konvergenční zpráva Evropské centrální banky (ECB), která byla zveřejněna rovněž ve středu a která posuzovala stejné členské země. Tyto státy podle ECB dosáhly jen určitého pokroku, což je dáno především náročnými ekonomickými podmínkami.

„V posledních dvou letech na sledované země doléhá ruská invaze na Ukrajinu, což vedlo k výraznému oslabení ekonomické aktivity a k prudkému růstu inflace. Nejvíce byly zasaženy země s historicky vyšší závislostí na energiích z Ruska a se silnějšími obchodními vazbami na Rusko. Do budoucna se očekává, že ekonomická aktivita se zlepší ve všech sledovaných zemích, geopolitické napětí a rizika nicméně ekonomické vyhlídky zatemňují," uvádí se ve zprávě ECB.

Evropská komise spolu se zprávou o připravenosti zbylých zemí EU zavést euro zveřejnila i výsledky průzkumu Eurobarometr. Podle něj se většina občanů, konkrétně 59 procent, v členských státech mimo eurozónu domnívá, že společná měna má pozitivní dopad na ty členské státy, které ji už používají. Většina respondentů (53 procent) se rovněž domnívá, že zavedení eura by mělo pozitivní důsledky pro jejich vlastní zemi, ale také pro ně osobně (56 procent).

České členství v EU má své plusy i minusy, czexit by se ale nevyplatil Názory Pro Česko a jeho ekonomiku členství v EU znamená zejména to, že naše země patří k bloku zemí, který je globálním hráčem. Těžko by globálním hráčem byla ČR sama o sobě. Na tom, kam se tento blok zemí ubírá, se navíc Česko může podílet a spolurozhodovat o něm, byť je otázka, do jaké míry. Nicméně v tomto ohledu ČR jako celek členstvím v EU nepochybně získává. Vysoce nad rámec více než bilionu korun, který od vstupu do EU v čistém vyjádření získalo z unijních rozpočtů. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Celkově se 58 procent respondentů vyslovilo pro to, aby se euro v jejich zemi zavedlo. Podpora je obzvláště výrazná v Rumunsku (77 procent) a v Maďarsku (76 procent), následuje Švédsko (55 procent), Česko (49 procent), Bulharsko (49 procent) a Polsko (47 procent). Příznivý postoj narůstá zejména v Česku, kde je nynější výsledek o šest procentních bodů vyšší ve srovnání s minulým rokem, upozornila EK.

Bulharsko je zemí, v níž se vyšší podíl občanů (71 procent) domnívá, že euro bude zavedeno do pěti let. Zatímco 64 procent Bulharů očekává, že zavedení eura zvýší ceny, 44 procent (o dva procentní body více než minule) se domnívá, že zavedení eura by mělo pro jejich zemi pozitivní důsledky.

Lukáš Kovanda: Dejme dluhovou brzdu do ústavy a současně podmiňme vstup do eurozóny Názory Návrh ministra financí Stanjury dát "dluhovou brzdu" do ústavy je správný a je třeba jej podpořit. Přesně proto, aby ji nemohla zrušit každá vládní většina. Lukáš Kovanda Přečíst článek