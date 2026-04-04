Rozlobený Trump chystá další čistky ve svém kabinetu. Koho čeká vyhazov?

Donald Trump
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa může projít dalšími personálními změnami. Šéf Bílého domu je podle zdrojů nespokojený s výkonem některých členů vlády a zvažuje jejich odvolání.

„Je velmi rozzlobený a bude dělat personální změny,“ uvedl pro Politico představitel administrativy obeznámený se situací. Podle něj i dalších zdrojů, které hovořily anonymně, Trump zvažuje zásahy především u ministryně práce Lori Chavez-DeRemerové a ministra obchodu Howarda Lutnicka.

Konečné rozhodnutí zatím nepadlo. Prezident už v minulosti podobné kroky zvažoval, ale nakonec od nich ustoupil. Pokud by se však nyní rozhodl pro širší obměnu kabinetu, šlo by o výrazný pokus o restart administrativy v době složité politické situace.

Nedostatečný výkon

Podle zdrojů se změny zaměřují na členy vlády, kteří podle Trumpa „nepodávají dostatečný výkon nebo na sebe strhávají příliš negativní pozornost“. Bílý dům ale oficiálně tvrdí opak. Mluvčí Taylor Rogersová uvedla, že oba zmínění ministři „odvádějí skvělou práci při obhajobě amerických pracovníků a nadále mají plnou podporu prezidenta“.

Zákulisní informace jsou však méně jednoznačné. Podle jednoho z představitelů je Lutnick „na tenkém ledě“, i když prezident už dříve od jeho odvolání ustoupil. Diskuse se vedou také o budoucnosti Chavez-DeRemerové.

Americký ministr obchodu Howard Lutnick

Možné změny přicházejí krátce po odvolání ministryně spravedlnosti Pam Bondiové a nedávném odchodu ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové. Další případné odchody by znamenaly nejvýraznější zásah do složení kabinetu za posledních 15 měsíců, který byl dosud relativně stabilní.

Politická příležitost

Bílý dům zároveň vidí v personálních změnách i politickou příležitost. Odvolání ministra obchodu by podle jednoho ze zdrojů umožnilo prezidentovi vyslat signál, že „dělá změny v ekonomice“.

Do úvah vstupují i obavy z budoucího vývoje v Kongresu. Pokud by demokraté posílili po listopadových volbách, mohlo by být podle zdrojů obtížnější prosazovat nové nominace. I proto Trump zvažuje možné „vyčištění“ týmu už nyní.

Pozici Lori Chavez-DeRemerové navíc komplikuje vyšetřování inspektora ministerstva práce kvůli podezřením z nevhodného chování, včetně konzumace alkoholu během práce či možného zneužívání služebních akcí pro soukromé účely. Ministryně obvinění odmítá a Bílý dům ji dříve hájil.

Howard Lutnick čelí dlouhodobé kritice a spekulacím o možném odvolání. Kritici ho označují za konfliktní osobnost, která předkládá prezidentovi nepromyšlené návrhy. Trump navíc podle dřívějších informací vyjádřil nespokojenost s tím, že Lutnickova rodina profituje z vazeb na administrativu. Společnost Cantor Fitzgerald jakýkoli střet zájmů odmítá.

Ministr obchodu se letos dostal pod tlak i kvůli svému jménu ve spisech spojených s Jeffreym Epsteinem. Nebyl však v souvislosti s jeho zločiny z ničeho obviněn.

Trump mezitím jednal i s šéfem Agentury pro ochranu životního prostředí Leem Zeldinem, mimo jiné o možnosti jeho přesunu na post ministra spravedlnosti. Dočasným šéfem resortu se ve čtvrtek stal Todd Blanche, kterého jeden ze zdrojů označil za „hlavního favorita“ na tuto funkci.

Myšlenku „léčit“ ženy, aby chtěly mít děti, považují Rusky za nátlakovou, krutou a neproveditelnou. Podle nich takový přístup jen stěží pomůže zvrátit dramatický pokles porodnosti, která je nyní nejnižší za posledních 200 let, napsala agentura AFP.

Ruské ministerstvo zdravotnictví letos v únoru schválilo nové směrnice, podle nichž by zdravotníci měli ženy, které nechtějí mít děti, posílat k psychoterapeutům. Cílem je „podpořit u nich pozitivní postoj k mateřství“. Ženy oslovené AFP jsou však skeptické.

„Nevidím se jako matka a nevidím ani žádný důvod, proč by mě dítě učinilo šťastnější,“ řekla 25letá IT specialistka Marija. „Možná svůj názor změním. Ale tento stát dělá vše pro to, aby se tak nestalo,“ dodala.

Hluboká demografická krize

Rusko čelí hluboké demografické krizi. Porodnost činí 1,4 dítěte na ženu, což je výrazně pod hranicí 2,1, kterou demografové považují za nutnou pro udržení populace. Situaci navíc zhoršilo nasazení stovek tisíc mladých mužů do bojů na Ukrajině v posledních čtyřech letech.

Prezident Vladimir Putin opakovaně varuje, že země může čelit „úplnému vymření“, pokud se trend nezmění. Marija však vládní kroky označuje jako „k pláči“.

„Utahování šroubů, znemožnění přístupu k bezpečným potratům, vymývání mozků lidem, chvástání se údajně velkými příspěvky (na děti) a posílání žen k psychologům – to je kruté a naprosto neúčinné,“ řekla. „Každý ví, co ženy opravdu chtějí: sociální jistoty, odpovídající příjmy, dostupné bydlení a ze všeho nejvíce klid a bezpečí.“

„Propagování bezdětnosti“

Vedle doporučení psychoterapie ruské úřady zakázaly i takzvané „propagování bezdětnosti“. Veřejné debaty o rozhodnutí nemít děti se tak dostaly mimo zákon a porušení může být pokutováno až 400 tisíc rublů (104 tisíc korun). V posledních letech stát také zpřísnil legislativu kolem potratů a přiměl většinu soukromých klinik tento zákrok omezit či zcela zakázat.

„Nejdříve je třeba vytvořit podmínky, které by ženu skutečně přiměly chtít dítě. A ne na ni jakkoli tlačit,“ uvedla 29letá rehabilitační specialistka Anastasija. Sama dítě nechce především z finančních důvodů.

„Moje měsíční výplata činí asi 100 tisíc rublů (26 tisíc korun). Nevím, jak by dnes bylo možné našetřit si na byt,“ řekla. Vysoká inflace a úroky hypoték, které vystoupaly až na 20 procent, situaci dále zhoršují.

Anastasija upozornila také na „chybějící otcovskou kulturu“. Podle ní se v Rusku jen málo mužů podílí na výchově dětí a po rozvodu často zůstává žena na vše sama. Země má přitom jednu z nejvyšších rozvodovostí na světě.

Obavy mají i ženy, které děti mít nemohou. Učitelka angličtiny Margarita varuje, že iniciativa ministerstva zdravotnictví „způsobí ještě více škod na duševním zdraví žen, protože je postaví na úroveň vyvrhelů“.

Kritika zaznívá i od matek. „Věřím, že žena má mít právo nechtít dítě. Proč rodit, když nechcete? Proč nutit ženy přivést na svět nechtěné děti?“ řekla 45letá lékařka a dvojnásobná matka Irina.

Muži oslovení AFP byli naopak méně kritičtí. Devětačtyřicetiletý Maxim považuje směrnici za pouhé doporučení. A rozhodnutí nemít děti? „To je nezdravé,“ uvedl.

RECENZE: Moravský vrabec jako od babičky. Vinohrady nemusejí být drahé

Podnik Apetit na Vinohradské třídě
Dalibor Martínek / Newstream
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Svíčková na smetaně, moravský vrabec se špenátem a bramborovým knedlíkem. Tato jídla jsou na menu pravidelně, občas hovězí stroganov, někdy dokonce již v českých restauracích málo vídaný jihočeský kuba. Na klasická česká jídla si v podniku Apetit na Vinohradské třídě věří. Aby ne, každý den navaří stovky porcí české klasiky. Recepty mají lety prověřené, odvařené, dotažené k optimální chuti.

Celkem nenápadný podnik nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad místní dobře znají. Nepropsal se do gurmánských žebříčků, ale na české klasice nedělá chyby. Podnik nabízí chlebíčky a dortíky, je však vyhlášený svými obědy.

Kdo chce mít za pět minut od okamžiku, kdy prošel dveřmi, před sebou na talíři jídlo, je na správném místě. Přestože kolem poledne bývají fronty. Ty však rychle postupují vpřed. Vezmete si tácek, příbor a ubrousky, za pět minut sedíte s obědem. Jde o skutečný fast food. Kdo nechce trávit na obědě hodinu a dobře se přitom najíst, tam se nesplete.

Příznivé ceny

Co víc, ceny jsou nadmíru příznivé. To se v dnešní době cení. Kuřecí stehno na paprice, 139 korun. Knedlík za šest korun, kopeček rýže za dvanáct. Vepřový řízek vyjde na 109 korun. Každý se tady vejde pod dvě stě korun. Zmíněný moravský vrabec se špenátem a čtyřmi knedlíky, bratru za 158 korun. S jídlem bez masa se dá dostat pod sto korun. Žádné polotovary, vše se vaří v přilehlé kuchyni.

K tomu nikdy nechybí v nabídce dvě polévky, obvykle hovězí vývar s játrovými knedlíčky nebo gulášová, čočková, každá za 45 korun. Za to se obvykle nedá pořídit v běžné kavárně ani kafe. Kvůli kombinaci zaručené kvality a přijatelné ceny tam nemají o hosty nouzi. Ano, není to vysoká gastronomie, ani tam nehledí do kalorických tabulek. Ale kdo má rád dobré jídlo, dobře ví, že tuk nese chuť.

Veleúspěšný Vinohradský koncept. Zatímco v přilehlých provozovnách po pár letech točí doslova jedna potrefená husa za druhou, se smažákem za 230 korun, na produkci tohoto nízkonákladového provozu se stojí fronty.

Kdo by měl obavu, že by se návštěvou zařízení dostal do společnosti chudých penzistů, pletl by se. Podnik vyhledávají místní zaměstnanci, včetně úředníků centrály Všeobecné zdravotní pojišťovny, která sídlí hned naproti. Ano, to je to místo, které pravidelně navštěvují protikorupční policisté. Ostatně i policisté nebo záchranáři, kteří nemají času nazbyt, se v tomto podniku často stravují. Také rodiny s dětmi, když o víkendu nestihly navařit.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

