Rozlobený Trump chystá další čistky ve svém kabinetu. Koho čeká vyhazov?
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa může projít dalšími personálními změnami. Šéf Bílého domu je podle zdrojů nespokojený s výkonem některých členů vlády a zvažuje jejich odvolání.
„Je velmi rozzlobený a bude dělat personální změny,“ uvedl pro Politico představitel administrativy obeznámený se situací. Podle něj i dalších zdrojů, které hovořily anonymně, Trump zvažuje zásahy především u ministryně práce Lori Chavez-DeRemerové a ministra obchodu Howarda Lutnicka.
Konečné rozhodnutí zatím nepadlo. Prezident už v minulosti podobné kroky zvažoval, ale nakonec od nich ustoupil. Pokud by se však nyní rozhodl pro širší obměnu kabinetu, šlo by o výrazný pokus o restart administrativy v době složité politické situace.
Nedostatečný výkon
Podle zdrojů se změny zaměřují na členy vlády, kteří podle Trumpa „nepodávají dostatečný výkon nebo na sebe strhávají příliš negativní pozornost“. Bílý dům ale oficiálně tvrdí opak. Mluvčí Taylor Rogersová uvedla, že oba zmínění ministři „odvádějí skvělou práci při obhajobě amerických pracovníků a nadále mají plnou podporu prezidenta“.
Zákulisní informace jsou však méně jednoznačné. Podle jednoho z představitelů je Lutnick „na tenkém ledě“, i když prezident už dříve od jeho odvolání ustoupil. Diskuse se vedou také o budoucnosti Chavez-DeRemerové.
Možné změny přicházejí krátce po odvolání ministryně spravedlnosti Pam Bondiové a nedávném odchodu ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové. Další případné odchody by znamenaly nejvýraznější zásah do složení kabinetu za posledních 15 měsíců, který byl dosud relativně stabilní.
Enfant terrible vládní koalice Filip Turek sice prohrál boj o ministerské křeslo, nůše jeho poťouchlostí však zdaleka není prázdná. Ministerstvo životního prostředí fakticky řídí a vypadá to, že z této vysoké pozice svádí svůj boj za likvidaci planety Země. Ve skutečnosti bojuje sám se sebou.
Dalibor Martínek: Hnutí Duha chce čistý vzduch a zdravé lesy. Chce Turek spálenou zemi?
Názory
Enfant terrible vládní koalice Filip Turek sice prohrál boj o ministerské křeslo, nůše jeho poťouchlostí však zdaleka není prázdná. Ministerstvo životního prostředí fakticky řídí a vypadá to, že z této vysoké pozice svádí svůj boj za likvidaci planety Země. Ve skutečnosti bojuje sám se sebou.
Politická příležitost
Bílý dům zároveň vidí v personálních změnách i politickou příležitost. Odvolání ministra obchodu by podle jednoho ze zdrojů umožnilo prezidentovi vyslat signál, že „dělá změny v ekonomice“.
Do úvah vstupují i obavy z budoucího vývoje v Kongresu. Pokud by demokraté posílili po listopadových volbách, mohlo by být podle zdrojů obtížnější prosazovat nové nominace. I proto Trump zvažuje možné „vyčištění“ týmu už nyní.
Pozici Lori Chavez-DeRemerové navíc komplikuje vyšetřování inspektora ministerstva práce kvůli podezřením z nevhodného chování, včetně konzumace alkoholu během práce či možného zneužívání služebních akcí pro soukromé účely. Ministryně obvinění odmítá a Bílý dům ji dříve hájil.
V Rusku se snížila podpora prezidenta Vladimira Putina nejvíce za posledních sedm let. Podle deníku Kommersant to vyplývá z průzkumu společnosti FOM ze 27. až 29. března. Server The Moscow Times pokles důvěry ze 76 na 71 procent spojuje s blokováním komunikační aplikace Telegram a služeb vzdáleného připojení (VPN) v Rusku.
Podpora Putina klesla nejvíce za sedm let. Ve společnosti roste protestní potenciál
Politika
V Rusku se snížila podpora prezidenta Vladimira Putina nejvíce za posledních sedm let. Podle deníku Kommersant to vyplývá z průzkumu společnosti FOM ze 27. až 29. března. Server The Moscow Times pokles důvěry ze 76 na 71 procent spojuje s blokováním komunikační aplikace Telegram a služeb vzdáleného připojení (VPN) v Rusku.
Howard Lutnick čelí dlouhodobé kritice a spekulacím o možném odvolání. Kritici ho označují za konfliktní osobnost, která předkládá prezidentovi nepromyšlené návrhy. Trump navíc podle dřívějších informací vyjádřil nespokojenost s tím, že Lutnickova rodina profituje z vazeb na administrativu. Společnost Cantor Fitzgerald jakýkoli střet zájmů odmítá.
Ministr obchodu se letos dostal pod tlak i kvůli svému jménu ve spisech spojených s Jeffreym Epsteinem. Nebyl však v souvislosti s jeho zločiny z ničeho obviněn.
Trump mezitím jednal i s šéfem Agentury pro ochranu životního prostředí Leem Zeldinem, mimo jiné o možnosti jeho přesunu na post ministra spravedlnosti. Dočasným šéfem resortu se ve čtvrtek stal Todd Blanche, kterého jeden ze zdrojů označil za „hlavního favorita“ na tuto funkci.