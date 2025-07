Revoluce v transparentnosti. Co změní na kapitálovém trhu novela ESAP?

Evropský kapitálový trh čekají změny. Týká se to přitom i Česka, které kvůli tomu v Senátu schválilo letos v červenci dva zásadní zákony. První z nich, ESAP, se týká jednotného přístupového místa. Podle investičního analytika a šéfa serveru Dluhopisář.cz Martina Dočekala má jít de facto o revoluci v transparentnosti.

Oba zákony, které Senát schválil začátkem července, by měly evropský kapitálový trh posunout podle investičního specialisty Martina Dočekala zase o něco blíže k jeho vyšší digitalizaci, sjednocení a zpřehlednění napříč celou unií. Současně obě novely znamenají i větší důraz na kvalitu, strukturu a sdílení dat. A dohromady mají oba zákony podle něj přispět k tomu, aby kapitálový trh EU fungoval jako jeden celek. Každý ze zákonů má ale jiný dopad.

Co zásadního přináší zákon k jednotnému evropskému přístupovému místu, ESAP?

Zákon k zřízení a fungování jednotného evropského přístupového místa (ESAP I) buduje veřejně přístupnou digitální platformu, kde budou zdarma dostupné informace o firmách, jako jsou účetní závěrky, výroční zprávy, prospekty nebo ESG data. Jedná se o revoluci v oblasti transparentnosti, kde investoři najdou vše na jednom místě. Díky zákonu ESAP tak bude všechno na jednom místě, zdarma, ve sjednoceném formátu a přístupné napříč EU. V podstatě takový „centrální Google vyhledávač“ na konkrétní firmy.

Jak to bude v praxi pro investory vypadat?

Český investor už si například nebude muset hledat finanční výkazy zahraniční firmy v obchodním rejstříku dané země, jako tomu bylo doposud. Navíc přístup k jednotlivým informacím v ESAP bude podle informací z ministerstva financí zajištěn bezplatně pro všechny a bez jakéhokoliv dalšího omezení.

A kdy ESAP začne platit?

Implementace tohoto zákona má dvě fáze, přičemž první, pilotní fáze ESAP I, je účinná od 10.července příštího roku a druhá, implementace ESAP II, až od roku 2030. Druhá fáze implementace ESAP II, která centralizuje umístění a sjednocuje formát údajů, které jednotlivé subjekty již povinně zveřejňují, je totiž ještě v procesu schvalování. Návrh zákona zatím prošel Poslaneckou sněmovnou a nyní se čeká na zapracování přijatých pozměňovacích návrhů.

Kde u nás bude fungovat to sběrné místo pro informace?

To by měla do budoucna zajišťovat v České republice především Česká národní banka a popřípadě Komora auditorů ČR.

A co to bude tedy znamenat pro investiční společnosti a další hráče na investičním trhu?

U zákona o ESAP by se pro samotné firmy v praxi formálně tolik měnit nemělo, povinně zveřejňované informace budou odevzdávat jako doposud a ty budou následně automaticky přenášeny do centrálního evropského systému. Může se ale změnit formát, struktura a technická stránka výkaznictví, aby byly jejich dokumenty kompatibilní s novým systémem.

Obě legislativní novinky tak zásadně posílí postavení investora, zvýší důvěru a dlouhodobě mohou i snížit náklady díky lepší orientaci a konkurenci mezi brokery, stejně jako zlepšit informační asymetrii. Tedy rozdíl mezi tím, co ví běžný investor a co ví profesionál.

Chybí podle vás v tomto novém zákonu k ESAP něco, co by tam rozhodně mělo být?

Oba zákony jsou koncepčně velmi kvalitně připravené, ale u zákonu ESAP zatím nejsou jasně stanovené technologické standardy, což může vést k roztříštěné implementaci mezi členskými státy, vyšším nákladům a složitějšímu přechodu. Zároveň není garantováno, že všechna data budou k dispozici ve strojově čitelném formátu, což je přitom naprostý základ pro reálné využití v analýzách, AI nástrojích nebo regulatorních technologiích.

