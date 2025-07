Nová cla? Investoři zůstávají v klidu. Věří totiž, že z nich Trump zase vycouvá

Oznámení nových cel na dovoz z EU a Mexika spustilo diplomatickou bouři, ale trhy zůstávají překvapivě klidné. Investoři věří, že Trumpova hrozba je jen vyjednávací manévr.

Americký prezident Donald Trump nedávno oznámil zavedení 30procentních cel na veškerý dovoz z Evropské unie a Mexika s platností od 1. srpna. Přestože by šlo o nejvyšší americké dovozní clo za posledních sto let, reakce finančních trhů byla překvapivě vlažná. Americké akciové indexy S&P 500, Dow Jones i evropské akcie jsou za polovinou obchodního týdne na podobných úrovních, kde byli před víkendem. Jak je to možné?

„Investoři doufají, že se jedná o vyjednávací taktiku a že dojde k dohodě ještě před zavedením cel,“ uvedla analytička Liz Ann Sonders ze společnosti Charles Schwab.

Podobně to vidí i Tomáš Cverna, analytik XTB: „Trhy se nového kola Trumpových cel nezalekly. O šoku jako ze začátku dubna se rozhodně nedá mluvit. Reakce na akciových indexech i bitcoinu byla velmi mírná, protože trhy už do jisté míry zacenily růst importních cel do USA spolu s vyššími inflačními očekáváními.“

Důležitou roli hraje podle Cverny i načasování: „O zavádění nových cel, případně zvyšování celních sazeb se již mluvilo před 9. červencem, což pro trhy nebylo tak překvapující jako na začátku dubna po Liberation Day.“

Evropské akcie reagují citlivěji

Zatímco akciové indexy zůstaly téměř beze změny, společnosti, které by cla zasáhly nejvíce, reagovaly citlivěji. Největší propady zaznamenal automobilový sektor – akcie Volkswagenu, BMW nebo Renaultu ztratily přes dvě procenta.

„Evropský automobilový sektor je na exportu do USA výrazně závislý. Pokud cla skutečně vstoupí v platnost, bude to pro ně další těžká rána,“ upozorňuje Carsten Brzeski, hlavní makroekonom společnosti ING.

Evropská komise označila Trumpův návrh za absolutně nepřijatelný a připravuje odvetná opatření v hodnotě až 72 miliard eur. Mexiko zvažuje stížnost u Světové obchodní organizace a hledá cesty, jak ochránit své zemědělce.

EU chce být připravena. Začne si vytvářet zásoby kritických minerálů Politika Evropská unie plánuje vytvořit zásoby kritických nerostných surovin jako preventivní opatření proti případnému přerušení dodávek v důsledku geopolitického napětí. Napsal to list Financial Times s odkazem na návrh dokumentu Evropské komise. ČTK Přečíst článek

Hrozí inflace, ale investoři čekají

Zvýšená cla mohou podle ekonomů vést ke zdražení dovozu a tím i k tlaku na růst cen. Podle výpočtů Investopedie by nová cla mohla zvýšit náklady průměrné americké domácnosti až o 2800 dolarů ročně. Zvýšené dovozní ceny mohou tlačit na inflaci v momentě, kdy ji Fed konečně dostal pod kontrolu.

Cverna k tomu dodává, že určité dopady se na trzích mohou projevit se zpožděním: „K dodatečnému zacenění vlivu cel do akcií může dojít v okamžiku revizí výhledů na výsledky hospodaření firem vlivem vyšších cen výrobních vstupů.“

Analýza: Trumpova cla ohrožují český byznys, rizika rostou hlavně v autoprůmyslu a chemii Money Zatímco český automobilový a chemický průmysl čelí kvůli clům zavedených vládou USA v roce 2025 zvýšeným rizikům, odvětví strojírenství, stavebnictví a spotřební zboží vykazují odolnost i při clech 15 a 25 procent. Vyplývá to z datové analýzy společnosti Quantic Financial Solutions, která s využitím umělé inteligence zkoumala více než 9000 českých firem. ČTK Přečíst článek

Všichni čekají, co Trump nakonec udělá

Trhy nyní vyčkávají, jak se situace vyvine. Optimismus pramení z předchozí zkušenosti – Donald Trump už několikrát oznámil tvrdá opatření, která nakonec buď zmírnil, nebo vůbec nezavedl.

Analytici připomínají, že pokud něco Trump za svou první vládu ukázal, pak to, že používá cla jako nátlakový nástroj, který často nakonec nezrealizuje.