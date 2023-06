Ojetiny už tolik netáhnou. A to navzdory výhodnějšímu kurzu koruny

Provoz ojetých osobních aut za pět měsíců letošního roku meziročně klesl o devět procent na 67 177 vozů. Průměrné stáří se nepatrně zvýšilo na 10,8 roku, podíl vozů starších deseti let ale klesl o 1,5 procentního bodu na 49,75 procenta. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

Podíl dovážených mladších vozů podle dovozců vzrostl. Například kategorie od tří do pěti let stáří posílila o dva procentní body na 15,8 procenta. Nejpočetnější skupina vozů starých deset až 15 let naopak téměř tři procentní body ztratila a měla podíl 25,9 procenta.

Nejvíce dováženou značkou byla opět Škoda s 14 494 vozy, následuje Volkswagen s 12 898 dovezenými ojetinami a Ford se 4868 vozy. Na dalších místech je německá trojice BMW, Mercedes a Audi. Vedle toho je v Česku o 58 více ojetých Ferrari, 25 Lamborghini a 13 vozů Rolls-Royce.

Trh se nasycuje

Potvrzuje se tak letošní trend. „Oproti minulému roku se dovozy ojetin za prvních pět měsíců snížily o 7000 vozů, přestože kurz eura je nyní o korunu níže než před rokem a během května byl nižší až o korunu a třicet haléřů. Takový kurzový rozdíl v minulosti u dovozů obvykle vedl k jejich výraznému posílení,” uvedla generální ředitelka skupiny Aures Holdings Karolína Topolová.

„Zatím ale všechny měsíce od začátku roku byly slabší než stejné měsíce loňského roku. Zdá se tedy, že tuzemský trh se ojetin z dovozu postupně nasycuje a zákazníci stále více vybírají spíše z tuzemských vozů,” dodala.

Prodej nových osobních aut se za pět měsíců letošního roku se naopak meziročně zvýšil o 18,6 procenta na 95 068 vozů. V květnu byl počet jejich registrací proti loňskému květnu o 12,3 procenta vyšší.

