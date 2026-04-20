newstream.cz Money Nový hit na důchod? Češi do DIP poslali už téměř 10 miliard

Nový hit na důchod? Češi do DIP poslali už téměř 10 miliard

Zájem o dlouhodobý investiční produkt (DIP), který má lidem pomoci zajistit se na stáří, dál výrazně roste. Za dva a čtvrt roku do něj vložilo peníze už 244 tisíc Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT).

Od ledna 2024 mohou lidé v rámci DIP investovat například do akcií, dluhopisů, podílových fondů nebo využívat spořicí či termínované účty. Na konci března bylo v těchto produktech celkem 9,5 miliardy korun. Drtivou většinu tvořily investiční fondy (90 procent), zatímco depozita představovala čtyři procenta a zbytek připadal na ostatní investice.

Stát zavedl DIP jako další možnost, jak si spořit na důchod, na začátku předloňského roku. Nabízejí ho banky, investiční společnosti i obchodníci s cennými papíry. Vedle toho si Češi stále odkládají peníze také prostřednictvím penzijního připojištění, které využívá téměř polovina obyvatel.

Podle výkonné ředitelky AKAT Jany Brodani zájem o DIP letos ještě zrychluje. Jen za první tři měsíce roku se počet uzavřených smluv zvýšil o desetinu. Popularitu produktu podle ní potvrzuje i začátek roku 2026.

Silný signál do budoucna

Rostoucí zájem potvrzuje také objem investovaných peněz. Podle předsedy asociace Jaromíra Sladkovského je téměř deset miliard korun za relativně krátkou dobu silným signálem pro budoucí rozvoj penzijních úspor českých domácností. Ve srovnání s doplňkovým penzijním spořením, které vzniklo v roce 2013, je počet smluv za první dva roky podobný, objem investic je ale výrazně vyšší.

Zároveň se ale mění struktura spoření na důchod. Počet lidí ve třetím pilíři penzijního systému se státním příspěvkem loni klesl o 84 tisíc na 3,914 milionu. Výrazně ubylo účastníků v transformovaných fondech, kam už není možné nově vstupovat. Naopak doplňkové penzijní spoření zaznamenalo růst – počet lidí v účastnických fondech se zvýšil o 187 tisíc na 2,164 milionu.

Pobaltské státy opět odepírají slovenskému premiérovi Robertu Ficovi povolení k přeletu přes jejich území při zamýšlené cestě do Moskvy na oslavy sovětského vítězství ve druhé světové válce. Uvedla to agentura DPA s odvoláním na prohlášení šéfa estonské diplomacie a vyjádření samého Fica.

Žádná země nesmí využívat estonský vzdušný prostor k posílení vazeb s Ruskem v době, kdy Rusko nadále porušuje mezinárodní normy a vede agresi proti Ukrajině a bezpečnosti Evropy jako celku, uvedl šéf estonské diplomacie Margus Tsahkna. „Fico opět nedostane povolení k použití estonského vzdušného prostoru pro let do Moskvy kvůli účasti na přehlídce 9. května, akci zaměřené na oslavu agresora. To jsme odmítli i loni a stejná zásada platí i nyní,“ zdůraznil ministr.

Sám Fico si dříve ve videu postěžoval, že mu Lotyšsko a Litva odepírají povolení k přeletu do Ruska.

Oficiální potvrzení z Rigy a Vilniusu se DPA nepodařilo bezprostředně získat.

Pobaltské státy, které mají hranici s Ruskem, loni uzavřely svůj vzdušný prostor pro hlavy států a vlád, které chtěly přes Pobaltí cestovat do Moskvy na oslavy. Mezi nimi byl i Fico, který přicestoval do Moskvy jako jediný host z Evropy, kromě srbského prezidenta Aleksandara Vučiče, jehož země na rozdíl od Slovenska není členem ani Evropské unie, ani Severoatlantické aliance. Fico se chystá navštívit oslavy v Moskvě i letos.

Slovenský premiér již dříve oznámil, že chce vzdát hold všem, kdo bojovali proti fašismu, a že kromě tradičního položení věnců k památníku sovětským vojákům na bratislavském Slavíně se chce zúčastnit tří mezinárodních akcí - v bývalém koncentračním táboře Dachau v Německu, Moskva má následovat 9. května a v červnu Normandie ve Francii.

Estonsko a další dva pobaltské státy jsou blízkými partnery a podporovateli Ukrajiny, která se již více než čtyři roky brání ruské invazi. Estonsko, Lotyšsko a Litva byly během druhé světové války střídavě okupovány Sovětským svazem a Německem. Po válce zůstaly součástí Sovětského svazu až do roku 1991. Většina Estonců, Lotyšů a Litevců proto 9. květen nevnímá jako den vítězství nad nacistickým Německem, ale spíše jako začátek další okupace jejich vlasti Sovětským svazem, připomněla DPA.

„Morální základ“

Fico za svou loňskou cestu do Moskvy čelil kritice od představitelů řady dalších zemí Evropské unie i od některých činitelů EU. Ti tvrdili, že se Fico propůjčuje propagandistické akci Ruska, které vede od roku 2022 válku na Ukrajině. Podle Fica však cesta měla „morální základ“, protože byla poděkováním za osvobození od nacismu ze strany tehdejšího Sovětského svazu. „Ne, nebyl jsem na vojenské přehlídce (na moskevském Rudém náměstí),“ odpověděl Fico po návratu do vlasti na dotaz novinářky. O tom, zda slovenský premiér byl přítomen na přehlídce, při které na centrálním moskevském náměstí defilovali i vojáci zapojení do současné ruské invaze na Ukrajinu, panovaly zprvu nejasnosti.

Fico v Moskvě jednal mezi čtyřma očima s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a měl v ruské metropoli také jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, brazilským prezidentem Luizem Inácie Lulou da Silva či vietnamskými představiteli.

Velení íránských ozbrojených sil obvinilo Spojené státy z porušení příměří střelbou na jednu z íránských obchodních lodí v Ománském zálivu a slíbilo odvetu, uvedly dnes tiskové agentury. Ceny ropy opět vzrostly.

Americké námořnictvo v neděli zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu. Na sociální síti Truth Social to dříve oznámil americký prezident Donald Trump. Loď podle něj ignorovala americkou blokádu íránských přístavů poblíž Hormuzského průlivu a nereagovala na výstražné výstřely.

„Loď našeho námořnictva je zastavila přímo na místě tím, že prorazila otvor do strojovny,“ napsal Trump. Plavidlo podle něj dostalo varování od amerického torpédoborce, aby zastavilo, ale neuposlechlo. Trump dodal, že příslušníci americké námořní pěchoty mají nákladní loď s názvem Touska pod kontrolou a zjišťují, co je na palubě.

Jednalo se o první takové zadržení íránské lodi od začátku blokády íránských přístavů z minulého týdne, napsala AP.

Írán hrozí odvetou

Íránská média citovala mluvčího velení ozbrojených sil, který dnes ráno uvedl, že loď se plavila z Číny do Íránu. „Varujeme, že ozbrojené síly Íránské islámské republiky brzy zareagují a odpoví na toto ozbrojené pirátství ze strany amerických sil,“ uvedl mluvčí podle Reuters.

Incident podle AP zpochybnil dřívější oznámení prezidenta Trumpa, že američtí vyjednavači v pondělí zamíří do Pákistánu na další kolo rozhovorů s Íránem. Děje se tak několik dní před vypršením křehkého příměří a Washington a Teherán zůstávají v patové situaci ohledně Hormuzského průlivu, poznamenala AP.

Írán v neděli uvedl, že dalšího kola jednání v Islámábádu se nehodlá zúčastnit, přestože američtí vyjednavači tam podle Trumpova sdělení přijedou v pondělí večer.

Další pokus o mír. Do Islámábádu míří americká delegace
Aktualizováno

Další pokus o mír. Do Islámábádu míří americká delegace

Politika

V pondělí večer bude v pákistánské metropoli Islámábádu americká delegace, aby jednala s Íránem o dohodě, napsal na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Zároveň Íránu pohrozil zničením všech elektráren a mostů v zemi, pokud nepřijme dohodu, kterou nabízejí Spojené státy. Teherán podle Trumpa v sobotu porušil sjednané příměří, když v Hormuzském průlivu zahájil palbu na proplouvající lodě.

ČTK

Přečíst článek

Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán 28. února. Jako jeden z důvodů uváděly obavy, že by Írán mohl získat jadernou zbraň. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu.

Dopady americko-izraelského útoku na Írán způsobily dosud největší narušení globálních dodávek ropy a zemního plynu, protože Írán zablokoval dopravu přes Hormuzský průliv. Touto důležitou námořní cestou před válkou procházela asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).

Nejistota opět vyvolala růst cen ropy. Hrozí, že se prohloubí jedna z nejhorších globálních energetických krizí za poslední desetiletí, napsala agentura AP. Ceny ropy po zabavení íránské nákladní lodi Spojenými státy a při pokračující íránské blokádě Hormuzského průlivu opět vzrostly. Cena ropy West Texas Intermediate (WTI), amerického referenčního produktu, na začátku dnešního obchodování v Asii vzrostla o 8,04 procenta na 90,59 dolaru (asi 1872 korun) za barel, zatímco cena ropy Brent ze Severního moře, představující globální referenční produkt, vzrostla o 6,88 procenta na 96,60 dolaru (asi 1996 korun) za barel, napsala agentura AFP.

