Nový hit na důchod? Češi do DIP poslali už téměř 10 miliard
Zájem o dlouhodobý investiční produkt (DIP), který má lidem pomoci zajistit se na stáří, dál výrazně roste. Za dva a čtvrt roku do něj vložilo peníze už 244 tisíc Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT).
Od ledna 2024 mohou lidé v rámci DIP investovat například do akcií, dluhopisů, podílových fondů nebo využívat spořicí či termínované účty. Na konci března bylo v těchto produktech celkem 9,5 miliardy korun. Drtivou většinu tvořily investiční fondy (90 procent), zatímco depozita představovala čtyři procenta a zbytek připadal na ostatní investice.
Stát zavedl DIP jako další možnost, jak si spořit na důchod, na začátku předloňského roku. Nabízejí ho banky, investiční společnosti i obchodníci s cennými papíry. Vedle toho si Češi stále odkládají peníze také prostřednictvím penzijního připojištění, které využívá téměř polovina obyvatel.
Podle výkonné ředitelky AKAT Jany Brodani zájem o DIP letos ještě zrychluje. Jen za první tři měsíce roku se počet uzavřených smluv zvýšil o desetinu. Popularitu produktu podle ní potvrzuje i začátek roku 2026.
Silný signál do budoucna
Rostoucí zájem potvrzuje také objem investovaných peněz. Podle předsedy asociace Jaromíra Sladkovského je téměř deset miliard korun za relativně krátkou dobu silným signálem pro budoucí rozvoj penzijních úspor českých domácností. Ve srovnání s doplňkovým penzijním spořením, které vzniklo v roce 2013, je počet smluv za první dva roky podobný, objem investic je ale výrazně vyšší.
Zároveň se ale mění struktura spoření na důchod. Počet lidí ve třetím pilíři penzijního systému se státním příspěvkem loni klesl o 84 tisíc na 3,914 milionu. Výrazně ubylo účastníků v transformovaných fondech, kam už není možné nově vstupovat. Naopak doplňkové penzijní spoření zaznamenalo růst – počet lidí v účastnických fondech se zvýšil o 187 tisíc na 2,164 milionu.
