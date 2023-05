Další počty odborů. Ne sto tisíc, ale téměř dvojnásobek zaplatí rodina s dítětem kvůli vládnímu balíčku, tvrdí

Rodina s jedním dítětem, kde mají oba partneři zhruba průměrný výdělek a jsou zaměstnaní v soukromé sféře, by přišla kvůli vládnímu balíčku podle odborů ročně přibližně o 152 800 korun. Pokud jsou oba zaměstnanci ve veřejné sféře, dopad by mohl být 178 200 korun. Výsledky svých propočtů představili ekonomové a předáci Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Minulý týden odbory tvrdily, že částka činí sto tisíc korun. Podle některých analytiků to ale bude násobně méně.

Autoři výpočtů zohlednili podle svých slov zdražování, snížení sumy na platy, zvýšení daně z nemovitosti, zavedení nemocenských odvodů či zrušení zaměstnaneckých benefitů a školkovného. V pondělí 31 svazů ČMKOS vyhlásilo kvůli balíčku stávkovou pohotovost.

Rodiny prý přijdou o pětinu příjmů

„Pohybujeme se v řádu okolo jedné pětiny poklesu disponibilního příjmu. To je ta hrůza. Přitom to vypadá nenápadně, že by to jako šlo," uvedl ekonom ČMKOS Martin Fassmann.

Odboráři si jako model vzali tříčlennou rodinu. Oba rodiče pracují, každý vydělá zhruba 42 tisíc korun hrubého a potomek je předškolák. Domácnost má roční čistý příjem 864 416 korun. Po zavedení nemocenského pojištění 0,6 procenta zaplatí oba pracovníci státu 6048 korun.

Inflace bude šest procent, míní odbory

Zatímco ministerstvo financí či národní banka odhadují inflaci do tří procent, podle odborů bude na šesti procentech. Zdůvodňují to zdražením po změně DPH. Znehodnocení výdělků by při šestiprocentním příjmu bylo 52 105 korun.

Vláda také plánuje snížení sumy na platy o dvě procenta. Uvádí, že platy klesat nebudou, seškrtat se mají neobsazená či nepotřebná místa. Podle odborů by dvouprocentní snížení odměny ve veřejném sektoru znamenalo 17 368 korun. Zrušení školkovného představuje dalších 30 840 korun.

Podle předáků vládní balíček míří především na zaměstnance, jejich rodiny a také na důchodce. S nastavením opatření nesouhlasí. Za stávkovou pohotovostí, kterou svazy vyhlásily v pondělí, si odbory podle předsedy ČMKOS Josefa Středuly stojí.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda ale míní, že odhad odborů, že dopad vládního konsolidačního balíčku na běžnou rodinu bude přes 100 tisíc korun ročně, je nereálný. „Ve skutečnosti to bude spíše 15 tisíc korun,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Odbory částku minimálně pětkrát zveličily, míní analytik

Pokud je roční dopad konsolidačního balíčku na takovou domácnost – rodinu – přes 100 tisíc korun, jak tvrdí odbory, měl by stát podle Kovandy jen z tohoto titulu vyššího daňového a odvodového zatížení rodin snížit schodek o 150 miliard korun ročně. „Stát ale počítá s tím, že prostřednictvím vyššího daňového a odvodového zatížení sníží schodek celkově jen o zhruba 30 miliard. Odbory tedy dopad balíčku na běžnou českou rodinu minimálně pětinásobně zveličují,“ uvedl Kovanda.

Česko hospodaří v posledních letech každý rok se stomiliardovými schodky. Vláda plánuje v příštím roce uspořit na výdajích 62,4 miliardy korun a z nových příjmů získat 31,7 miliardy korun, celkem tedy 94,1 miliardy korun. V dalším roce by to pak mělo být celkem 53,4 miliardy korun. Kabinet počítá se seškrtáním dotací, snížením sumy na provoz státu i na platy. Vzrůst by měla daň firmám, z nemovitostí, z hazardu, lidem s vyšším příjmem či u tabáku a alkoholu. Nulovou daň má mít ale dál tiché víno.

