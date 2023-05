Lukáš Kovanda: Odbory tvrdí, že dopad vládního balíčku na rodinu bude přes 100 tisíc korun ročně. Ale bude to násobně méně

Odbory tvrdí, že dopad vládního konsolidačního balíčku na běžnou rodinu bude přes 100 tisíc korun ročně. Ve skutečnosti to bude spíše 15 tisíc korun. Kam by se jinak ty peníze poděly? klade si otázku hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V Česku je podle dat ČSÚ 4,49 milionu domácností. Celkem 32,5 procenta z nich má alespoň jedno dítě. Tedy takových je 1,46 milionu. Pokud je roční dopad konsolidačního balíčku na takovou domácnost – rodinu – přes 100 tisíc korun, jak tvrdí odbory, měl by stát jen z tohoto titulu vyššího daňového a odvodového zatížení rodin snížit schodek o 150 miliard korun ročně.

Stát ale počítá s tím, že prostřednictvím vyššího daňového a odvodového zatížení sníží schodek celkově jen o zhruba 30 miliard. Odbory tedy dopad balíčku na běžnou českou rodinu minimálně pětinásobně zveličují.

Pokud nechtějí být kritizovány za zveličování, měly by být schopny vysvětlit, proč je snížení schodku plánované pro příští rok na základě balíčku pouze necelých sto miliard korun. Vždyť pokud by byla běžná rodina zatížena dopadem přes 100 tisíc korun ročně, musel by být celkový přínos balíčku přes 200 miliard korun, což by v podstatě z roku na rok zahladilo celý strukturální schodek českých veřejných financí.

