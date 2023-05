Konec zlatých časů. O dotace přijdou Agrofert z Babišova fondu, Hamé či Madeta

Podporu z programu, který chce vláda při škrtech v zemědělských dotacích zrušit, v minulosti čerpalo několik potravinářských firem z holdingu Agrofert, mlékárenská společnost Madeta, Mlékárna Kunín nebo společnost Hamé. Vyplývá to z informací o příjemcích dotací na webu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) ve čtvrtek řekl, že od příštího roku bude na dotaci určeno „nula korun". Vláda chce z peněz určených na dotace do zemědělství ze státního rozpočtu ušetřit 10,2 miliardy korun, více informací zatím neuvedla.

Cílem dotační podpory je zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů nebo zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských podniků a podniků pro výrobu krmiv na evropském trhu, uvádí SZIF.

Ministr Nekula po představení konsolidačního balíčku řekl, že škrty se mají týkat hlavně dotací pro velké podniky.

Agrofert patří do svěřenských fondů předsedy hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Podle státní Evidence skutečných majitelů je reálným vlastníkem Agrofertu, ovládá ho také podle auditu Evropské komise.

Desítky milionů dotací

Z firem z holdingu v roce 2021 čerpal dotaci ve výši zhruba 25 milionů korun mimo jiné podnik Vodňanská drůbež, podobnou částku dostala mlékárenská firma Olma nebo Mlékárna Hlinsko. Získaly ji i podniky zabývající se zpracováním masa jako firma Kostelecké uzeniny, která čerpala přes 24 milionů korun. Dotaci přes osm milionů korun dostal také podnik Krahulík - Masozávod Krahulčí. Více než 9,6 milionu korun získala pekárna Penam. Dotaci dostaly i holdingové firmy ZZN Pelhřimov, Primagra nebo Cerea.

Přes 17 milionů korun obdržela z dotačního programu největší česká mlékárna Madeta, která ve svých závodech zpracovává téměř milion litrů mléka denně.

Dotaci čerpala rovněž společnost Hamé, která patří mezi přední české výrobce trvanlivých i chlazených potravin, exportuje do desítek zemí a je součástí norské skupiny Orkla. Hamé již funguje jako obchodní značka pod společností Orkla Foods Česko a Slovensko, která sama čerpala v dotačním programu 7,7 milionu korun.

Je to populismus, reagovala Agrární komora

Dotaci ve výší 25 milionů korun v programu dostal podnik Rabbit Trhový Štěpánov, jehož předsedou představenstva je bývalý prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Podnik patří k největším zpracovatelům drůbežího masa.

Škrty více než deseti miliard korun v dotacích kritizuje Agrární komora ČR nebo Zemědělský svaz ČR. Prezident komory Jan Doležal to označil za populistický krok, který s komorou nikdo neprojednával. Uvedl také, že národní dotace jsou pro živočišnou produkci téměř jedinou formou podpory a krácení dotací povede ke snížení konkurenceschopnosti firem.

