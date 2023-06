Chladná zima může rychle vyčerpat zásobníky plynu, varují Němci

Německo nebude mít v létě problémy s rychlým naplněním plynových zásobníků, v případě chladné zimy ale může rezervy rychle vyčerpat, což může vést k nedostatku této klíčové energetické suroviny. Šéf německého svazu provozovatelů zásobníků plynu a vodíku INES Sebastian Bleschke varoval, že dodržení zákonného limitu mít k 1. únoru zásobníky plné nejméně ze 40 procent může být problematické, i když bude teplotně normální zima.

Reklama

„Fáze uskladňování plynu je v plném proudu,” řekl Bleschke, který neočekává při plnění zásobníků žádné komplikace. „Současná úroveň dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) je zcela dostačující,” uvedl a dodal, že i v případě snížených dodávek plynu přes terminály na LNG se zásobníky podaří naplnit.

Pražská plynárenská loni v potížích žádala o miliardovou půjčku, zisk ale udržela Zprávy z firem Ještě loni na jaře lepila Pražská plynárenská díru v cash flow půjčkou od magistrátu. Nakonec ale za celý rok udržela ziskové hospodaření. Rok zakončila s čistým ziskem ve výši téměř 640 milionů korun. A půjčku od svého zřizovatele podle vyjádření managementu podniku ze začátku tohoto týdne už také letos v květnu vrátila. ČTK, vku Přečíst článek

Německo si díky teplé zimě a snížené spotřebě zachovalo nezvykle vysoké zásoby plynu. Už teď má zásobníky plné z více než 75 procent, což je podle síťového regulátora Bundesnetzagentur hodnota stanovená pro začátek září. Německé zákony vyžadují, aby zásobníky byly k 1. říjnu naplněny z 85 procent a k 1. listopadu z 95 procent. Splnění zákonných limitů očekává INES už v polovině srpna. Zcela plné budou úložiště podle prognóz svazu do konce srpna, tedy výrazně dříve, než vyžaduje zákon. Podle Bleschkeho je však zásobovací situaci Německa i tak nutné brát vážně.

Nebezpečí zůstává

„Nesmíme se nechat ukolébat falešným pocitem bezpečí. I když budou zásobníky plynu opět zcela naplněny, stále zůstává nebezpečí nedostatku plynu za chladné zimy,” řekl. „Náročné může být i dodržení zákonného limitu 40procentních zásob plynu do konce ledna v případě normálních teplot,” poznamenal.

Plynu je dost. Cena pro evropský trh klesla nejníže za téměř dva roky Money Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh sestoupila pod 26 eur, tedy zhruba 614 korun za megawatthodinu (MWh), což je nejnižší úroveň téměř za dva roky. Odborníci tento vývoj zdůvodňují převisem nabídky nad poptávkou a nevylučují další pokles ceny, uvedla agentura DPA. ČTK Přečíst článek

Evropa může plyn nakupovat nejlevněji za poslední dva roky. Zásobníky má ale plné ze dvou třetin Trhy Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh sestoupila pod 26 eur (zhruba 614 korun) za megawatthodinu (MWh), což je na nejnižší úroveň téměř za dva roky. ČTK Přečíst článek

Prognóza INES pracuje se třemi scénáři. První z nich počítá s teplou zimou, jakou Evropa zažila v roce 2020, další naopak s chladnou podle roku 2010, poslední pak bere v úvahu takzvané normální teploty, za které INES považuje ty z roku 2016.

Při teplé zimě očekává INES udržení vysokých zásob plynu až do jara, než opět začne jejich doplňování. Tento teplotní profil nedostatek plynu nepřipouští stejně jako scénář běžné zimy, který však nevylučuje pokles zásob plynu do 1. února na 38 procent. To by bylo o dva procentní body méně, než vyžaduje zákon.

Jako rizikovou INES hodnotí teplotně chladnou zimu, kdy by mohlo být nutné čerpat ze zásob už od října. Vyprázdnit své zásobníky by pak Německo v případě silných mrazů mohlo dokonce už v lednu, což by mohlo vést k nedostatečnému zásobování plynem. „Extrémně nízké teploty by mohly vést k tomu, že by v některých dnech v Německu chybělo 38 procent spotřeby,” uvedl svaz.

INES už dříve vyzval německou vládu i ostatní evropské země, aby se vedle hledání úspor zaměřily na zvýšení skladovacích kapacit. Tato úložiště by se později podle svazu mohla využívat k ukládání vodíku, se kterým Německo a Evropa počítají pro klimaticky neutrální hospodářství.