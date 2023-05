Evropa může plyn nakupovat nejlevněji za poslední dva roky. Zásobníky má ale plné ze dvou třetin

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh sestoupila pod 26 eur (zhruba 614 korun) za megawatthodinu (MWh), což je na nejnižší úroveň téměř za dva roky.

Odborníci tento vývoj zdůvodňují převisem nabídky nad poptávkou a nevylučují další pokles ceny, uvedla agentura DPA. Loni v srpnu se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli omezování dodávek z Ruska vyšplhala až do blízkosti 350 eur za MWh. Od té doby však výrazně klesla.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v příštím měsíci dnes ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku sestoupila až na 25,80 eura za MWh. To představuje nejnižší úroveň od června 2021. Kolem 13:30 SELČ se cena kontraktu pohybovala mírně nad 26 eury za MWh, proti středě tak vykazovala téměř šestiprocentní pokles.

České zásobníky jsou zaplněny ze dvou třetin

Cena plynu na burze je teď hluboko pod úrovní administrativně stanoveného stropu v České republice, který činí 2500 Kč za MWh. Evropě se daří výpadky v dodávkách ruského plynu kompenzovat dovozem zkapalněného zemního plynu (LNG) a snižováním spotřeby. K poklesu ceny plynu přispěla i mírná zima.

Zásobníky plynu v Evropské unii byly podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) v úterý plné zhruba z 66,5 procenta. V Německu, které je největším spotřebitelem plynu v Evropě, dosahovala v úterý naplněnost zásobníků téměř 73 procent, v České republice přes 66 procent.

