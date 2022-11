Polsko a Německo zestátní podíly ve firmách napojených na Gazprom

Polská vláda převezme polská aktiva ruské plynárenské společnosti Gazprom. Jde o podíl ve společnosti EuRoPol Gaz, což je vlastník polské části plynovodu Jamal-Evropa, významné části přepravní soustavy zemního plynu v Polsku. Na svém webu to uvedl polský deník Rzeczpospolita. Německá vláda jen chvíli poté oznámila, že zestátní bývalou dceřinou společnost ruské plynárenské společnosti Gazprom.

Gazprom měl doposud v EuRoPol Gaz podíl 48 procent. Dalších 48 procent vlastní polská společnost PGNiG, nyní součást skupiny Orlen, zbylá čtyři procenta patří společnosti Gas Trading ze skupiny PKN Orlen.

Německá vláda zestátní bývalou dceřinou společnost ruské plynárenské společnosti Gazprom. Té podle vlády hrozí insolvence, což ohrožuje bezpečnost dodávek energií v Německu. Informuje o tom dnes agentura DPA.

Německý stát převzal dočasně kontrolu nad německou dceřinou společností ruského Gazpromu již v dubnu. Cílem bylo rovněž zajistit bezpečnost dodávek. Vláda se také rozhodla podpořit firmu půjčkou až deset miliard eur (247,5 miliardy korun).