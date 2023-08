Čínský výsměch ekologii. Země staví uhelné elektrárny o výkonu, který by uspokojil poptávku Německa

Čína má v současnosti schválené k výstavbě nebo ve výstavbě uhelné elektrárny o výkonu 243 gigawattů. To by stačilo pro uspokojení poptávky Německa. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na údaje Centra pro výzkum energie a čistého ovzduší (CREA) a Global Energy Monitor (GEM).

Kromě elektráren, které jsou oficiálně v přípravě, byly podány žádosti na výstavbu dalších uhelných elektráren o výkonu 149 gigawattů, které však zatím nezískaly oficiální povolení. Celková kapacita uhelných elektráren by se tak mohla ve srovnání s rokem 2022 zvýšit o 23 až 33 procent, pokud se všechny projekty uskuteční. Schvalování nových projektů vyvolávají rostoucí obavy o energetickou bezpečnost. Čína přitom slíbila, že od roku 2026 sníží spotřebu uhlí, aby se jí podařilo splnit slib, že její emise skleníkových plynů dosáhnout vrcholu před rokem 2030.

Nové uhelné elektrárny mají poskytnout zálohu pro obrovské množství nových obnovitelných zdrojů energie, které se připojují k sítí. Podle zprávy CREA a GEM se ale většina z nich nachází v místech, která mají více než dost uhelné energie na podporu obnovitelných zdrojů.

Čína se ohradila proti náznakům, že ustupuje od svých závazků v oblasti čisté energie. Její představitelé tvrdí, že se zemi daří realizovat přechod na zelenou energii mnohem efektivněji než kterékoliv jiné zemi v podobné fázi vývoje.

