Když nebudete šetřit energiemi, budou na příděl, pohrozil lidem Macron

Pokud nebude dobrovolné úsilí dostatečné, bude nutné zvážit vynucené úspory energie, uvedl francouský prezident. Odborníci nyní připravují plány možných energetických přídělů, "pro případ, že by to bylo potřeba", řekl. Přerušení dodávek by byla "ta poslední možnost", dodal. Francouzi by podle něj měli šetřit energií mimo jiné tím, že ztlumí topení či klimatizaci.

V případě nedostatku plynu letos v zimě v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu se Německo a Francie vzájemně podpoří. Prohlásil to francouzský prezident Emmanuel Macron po telefonátu s německým kancléřem Olafem Scholzem. Podle Macrona je nejlepší energií ta, kterou Francouzi nespotřebují. V této souvislosti vyzval k desetiprocentnímu snížení běžné spotřeby energií.

"Německo potřebuje náš plyn a my potřebujeme elektřinu ze zbytku Evropy, zejména z Německa," uvedl Macron podle agentury Reuters. Dodal, že Francie podporuje společný nákup plynu na evropské úrovni.

Jak francouzský prezident v souvislosti se svou výzvou týkající se snížení spotřeby energií v následujících týdnech a měsících uvedl, jde o krok, který by měl předejít riziku "přidělování energie" a přerušení dodávek. Varoval, že pokud nebude dobrovolné úsilí dostatečné, bude nutné zvážit vynucené úspory energie. Odborníci nyní připravují plány možných energetických přídělů, "pro případ, že by to bylo potřeba", řekl. Přerušení dodávek by byla "ta poslední možnost", dodal. Francouzi by podle něj měli šetřit energií mimo jiné tím, že ztlumí topení či klimatizaci.

K šetření energiemi na celoevropské úrovni už vyzvala i šéfka Evropské komise Ursula van der Leyenová, Nejdále už je v tom Německo.

Němci budou mít 12 stupňů ve fabrikách

V Německu začátkem září začalo platit vládní nařízení, jehož smyslem je uspořit energie. Mezi hlavní body patří ve veřejných budovách nevytápění chodeb a snížení teploty na pracovištích, výjimku mají sociální služby či školy a školky. Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck soubor těchto opatření považuje za nezbytný a opakovaně zdůrazňuje, že každá ušetřená kilowatthodina je krokem k překonání zimy a ke snížení závislosti na zemním plynu z Ruska.

Nařízení k šetrnému přístupu k energiím zavazuje nejen úřady a další veřejné instituce, ale také domácnosti a obchodníky. Například v nájemních smlouvách je pozastavena klauzule, podle které musí nájemci udržovat v obytných prostorách minimální teplotu. Nadále ale musí topit a větrat tak, aby majiteli nemovitosti nezpůsobili škodu. Venkovní a vnitřní soukromé bazény již nesmí být vyhřívány s pomocí plynu či elektřiny.

Nesmí být trvale otevřeny dveře obchodů, jejichž prostory se vytápí. Svaz německého maloobchodu (HDE) již předem ohlásil, že obchodníci podmínky splní a že již nyní díky úsporným opatřením k využívání energií přistupují šetrně.

Další opatření, které nařizuje vypínat osvětlení reklam a světelné reklamní plochy od 22:00 do 16:00 následujícího dne, podporují podle Gentha i prodejci. Poznamenal ale, že světla reklam ve městech na řadě míst poskytují chodcům větší pocit bezpečí. Na to pamatuje i vyhláška, která uvádí výjimku pro situace, kdy světla reklam přispívají k bezpečnosti provozu a k odvrácení dalších rizik. Například v tmavých podchodech by tak reklamy mohly dále svítit.

Obchodníci zavádějí vlastní opatření, například brzy ráno a později večer vypínají eskalátory. Stále běžnější jsou dveře a ochranné lamely v chladicích boxech, aby chlazení nemuselo pracovat na plný výkon. Všudypřítomné jsou i nálepky nabádající zákazníky, aby dveře chladicích a mrazicích boxů pečlivě zavírali.

Stejně jako reklamy je třeba vypínat i noční osvětlení fasád veřejných budov a památek. To už ale dříve bylo běžnou praxí, kterou začal Habeck, když nařídil vypnout osvětlení budov jeho ministerstva.

Ve veřejných budovách s výjimkou nemocnic, škol, školek a dalších sociálních služeb se nově nesmí vytápět chodby, technické místnosti a haly, pokud to není vyžadováno z důvodu bezpečnosti. Na pracovištích ve veřejných budovách se bude topit nejvýše na 19 stupňů, což je o jeden stupeň Celsia méně, než byla ministerstvem hospodářství doporučená teplota. Podle fyzického podílu práce se teplota může snižovat až ke 12 stupňům, které vláda považuje za dostatečné pro fyzicky náročné profese.

Spolková vláda připravuje soubor dalších úsporných opatření, která budou platit od října, protože rozhodnout o nich musí parlament. Jejich součástí je například povinné seřizování topné soustavy během pravidelných revizí topných systémů.