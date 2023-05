JPMorgan chce smáznout svoji uhlíkovou stopu. Vynaloží na to 200 milionů dolarů

Největší americká banka JPMorgan Chase má nový cíl. Do roku 2030 dostat z atmosféry 800 tisíc tun oxidu uhličitého. Na technologie a partnerství s firmami, které se na odstraňování uhlíku specializují, vynaloží 200 milionů dolarů, tedy 4,4 miliardy korun.

První závazek ve výši 75 milionů dolarů z celkových 200 milionů dolarů banka oznámila už v dubnu, když se připojila k iniciativě Frontier. Jde o program na zachycování uhlíku ve vzduchu, který má podporu těch největších technologických konglomerátů počínaje společnostmi Meta, Alphabet, McKinsey či Shopify, píše CNBC.

Investice do do technologií a firem, které se zabývají odstraňováním uhlíku z ovzduší, banku přiblíží k cíli být do roku 2030 uhlíkově neutrální.

Hon za uhlíkovou neutralitou

„Financování slibných technologií potřebných k urychlení přechodu na nízkouhlíkové technologie vyžaduje kapitál a odborné znalosti. Pracujeme na podpoře škálovatelného rozvoje odstraňování a ukládání uhlíku jako komerčního řešení a vysíláme tím trhu silný signál,“ uvedl v písemném prohlášení Daniel Pinto, prezident a provozní ředitel JPMorgan Chase.

Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu předpokládá, že do roku 2050 bude muset svět odstranit ekvivalent 10 gigatun oxidu uhličitého ročně.

Společnost JPMorgan podepsala se švýcarskou společností Climeworks, která je jedním z lídrů na trhu v přímém zachycování oxidu uhličitého ze vzduchu, devítiletou smlouvu v hodnotě 20 milionů dolarů na odstranění ekvivalentu 25 tisíc tun oxidu uhličitého z atmosféry.

„Finanční průmysl se bezpochyby stal průkopníkem v podpoře rozšiřování vysoce kvalitních řešení pro odstraňování oxidu uhličitého, dnešek představuje nový milník v této oblasti,“ uvedl v prohlášení k transakci Christoph Gebald, spoluzakladatel a spoluředitel společnosti Climeworks.

JPMorgan rovněž podepsala dohodu se společností Charm Industrial, která se zabývá ukládáním uhlíku a přeměnou přebytečného organického materiálu, jako jsou kukuřičné stonky, listy a klasy, které zůstávají na polích po sklizni kukuřice a které by se jinak rozkládaly a uvolňovaly do ovzduší oxid uhličitý, na biosložku.

