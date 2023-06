Generace Z je jiná než předchůdci. Chce se ještě více bavit a zároveň mít ještě více moci

Generace Z, tedy lidé narození v letech 1997 až 2012, touží po zábavě více než jejich předchůdci, ale cení si také úspěchů a chtějí mít moc. Uvedl to list The Guardian s odkazem na globální průzkum mezi 36 tisíci lidmi ze 30 zemí, podle nějž je představa o generačních rozdílech částečně překonaná.

Lidé narození mezi roky 1997 a 2012 jsou nejpočetnější generací na světě. Do roku 2025 budou tvořit 27 procent celosvětové pracovní síly, čímž převezmou otěže světové ekonomiky od mileniálů (narozených v letech 1981 až 1996), generace X (1965 až 1981), takzvaných baby boomerů (1946 až 1964) a takzvané tiché generace (1925 až 1945).

Pro 44 procent příslušníků generace Z je důležité, jestli jsou úspěšní a zda ostatní lidé uznávají jejich úspěchy. Totéž si myslí 37 procent mileniálů, 23 procent lidí z generace X ale jen 13 procent „boomerů", vyplývá z průzkumu, který si nechala zpracovat poradenská společnost BCW zabývající se strategickou komunikací.

Bavit se za každou cenu

Až 43 procent lidí z generace Z uvedlo, že je „pro ně důležité dělat věci, které jim mohou přinést potěšení," a že „vyhledávají každou příležitost, aby se mohli bavit". U mileniálů sdílelo stejný názor 38 procent lidí a u generace X to bylo jen 27 procent lidí. Podobný podíl příslušníků generace Z chce vést „vzrušující" život v porovnání s 32 procenty mileniálů a 20 procenty zástupců generace X.

Zvýšený důraz na jednotlivce, který se projevil ve výsledcích, je pokračováním trendu, který lze pozorovat v průběhu posledního století a který také potenciálně prohloubil vzestup sociálních sítí, uvedla ředitelka pro strategii společnosti BCW Lisa Storyová. „Když se podíváte na hodnoty generace Z – výkon, hédonismus, stimulace – je to opravdu zajímavý soubor, protože obvykle není pro lidi tak snadné říct nahlas, že mají tyto hodnoty," dodala.

Tvrzení, že zástupci generace Z jsou hédonisté, se některým lidem může zdát protichůdné, protože podle některých zpráv se například britská mládež spíše vyhýbá alkoholu. Může to ale způsobovat fakt, že lidé v mladším věku mohou mít jiné chápání požitku než starší ročníky.

Studie společnosti BCW byla založena na teorii základních univerzálních hodnot profesora Shaloma Schwartze, které slouží jako vodítka pro veškeré lidské chování. On-line průzkum se konal od prosince 2022 do dubna 2023.

Ze zprávy vyplývá, že lidé na celém světě zůstávají především „společenskými tvory pevně napojenými na vzájemnou spolupráci a vyhýbání se sporům či neshodám", zásadní pro ně zůstává hlavně tolerance, benevolence a bezpečnost. Pouze čtvrtina lidí uvedla, že rozhodně souhlasí s tím, že politika a programy jejich vlády jsou v souladu s jejich vlastními hodnotami.