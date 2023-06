AKTUALIZOVÁNO: Lidí bez práce opět ubylo. Díky sezonním pracím, které jsou v plném proudu

Nezaměstnanost v Česku dál klesla, v květnu se snížila o desetinu procentního bodu na 3,5 procenta. Na konci minulého měsíce bylo bez práce téměř 254 tisíc lidí, o 7790 méně než v dubnu. Počet volných pracovních míst se naopak zvýšil o zhruba 1200 na 285 700. Pracovní trh ovlivňují s příchodem letního počasí sezonní práce. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Úřad práce ČR.

V meziročním srovnání nezaměstnanost v Česku o 0,3 procentního bodu stoupla – loni v květnu dosáhla 3,2 procenta a uchazečů o práci bylo tehdy o 18 400 méně než ve stejném období letos.

„Pracovní trh nadále ovlivňují sezonní práce, které jsou v plném proudu. Především ve stavebnictví, v gastronomii, cestovním ruchu, hotelnictví, zemědělství a zahradnictví, ale také v lesnictví, rybářství, lázeňství či těžbě. S příchodem letního počasí se v menší míře objevují v evidenci Úřadu práce ČR nabídky letních brigád," komentoval vývoj nezaměstnanosti v Česku ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Zaměstnavatelé ale většinou hledají krátkodobé pracovníky prostřednictvím inzerce, pracovních portálů, sociálních sítí nebo přes své stálé zaměstnance,“ dodal.

Česko bylo premiantem EU

V mezinárodním srovnání mělo Česko podle posledních dostupných dat evropského statistického úřadu Eurostat za duben druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii – podle této metodiky dosáhla 2,7 procenta, přičemž průměr EU činil šest procent. V předchozích měsících vykazovalo Česko nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech unijních zemí.

Nezaměstnanost v Česku naposledy stoupla letos v lednu, a to na 3,9 procenta, v únoru stagnovala, od té doby se snižuje. V dubnu činila 3,6 procenta. Sezonní práce budou pokračovat i v dalších měsících, nezaměstnanost by tak mohla ještě dál klesat. „Přesto lze očekávat, že i přes aktuální stabilizaci mohou trh práce nadále ovlivňovat ekonomické a sociální změny, a také vývoj válečného konfliktu na Ukrajině," upozornil Úřad práce ČR.

Dopad recese nebyl nijak tvrdý

„Pokračující nábor na sezónní práce v zemědělství a ve službách ovlivňuje situaci na trhu práce každé jaro. Se situací přitom nijak nezamával ani příchod uprchlíků z Ukrajiny. Dá se říct, že se firmám dokonce po dlouhé době podařilo konečně najít chybějící pracovníky,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Ve srovnání s loňským rokem je nezaměstnanost navzdory proběhlé ekonomické recesi pouze o 0,3procentního bodu vyšší. „Na už dříve přehřátém trhu práce tak nebyl dopad recese nijak tvrdý a spíše než nárůstem lidí bez práce se projevil úbytkem volných pracovních míst,“ podotkl.

Nejvyšší nezaměstnanost je v Ústeckém kraji a na Karvinsku

Nejvyšší nezaměstnanost byla v květnu znovu v Ústeckém kraji, a to 5,3 procenta, následoval Moravskoslezský kraj, kde činila 4,8 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Jihočeském, Zlínském kraji a v Kraji Vysočina, kde dosáhla shodně 2,5 procenta.

Mezi okresy byla na konci uplynulého měsíce nejnižší podíl nezaměstnaných v okrese Praha-východ a na Pelhřimovsku, kde byla 1,5 procenta, v Praze-západ činila 1,6 procenta. Na druhém konci žebříčku se umístil již tradičně okres Karviná, kde míra nezaměstnanosti dosáhla 8,2 procenta, na Mostecku 6,9 procenta a na Chomutovsku 6,2 procenta.

