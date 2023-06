Udržitelnost dohnala i floristiku. Prosazuje se v pohřebních i svatebních kyticích

Ohleduplnost k životnímu prostředí a orientace na trvalou udržitelnost již zasáhla i do květinových farem. Pěstitelé a floristé, kteří se zabývají aranžováním řezaných květin, se loučí s používáním plastů, umělých hnojiv a leteckému dovozu chemicky ošetřených chlazených exotických květin. Chtějí tak zmenšit svou uhlíkovou stopu a využívat květiny typické pro Českou republiku. Například růže, pivoňky, gerbery a luční kvítí.

Reklama

Zatím se tento model týká zejména malých a mikrofarem, jejichž majitelky a majitelé se věnují zároveň floristice. Ti ho přejali z USA, kde má dlouhou tradici. Ekologických mikrofarem jsou v Česku již desítky a tři z nich mají i bio certifikaci. Udržitelně se ale již chová většina farmářů, kteří pěstují tradiční středoevropské květiny. Těmto producentům v současné době nahrává fakt, že roste zájem o svatby ve štolách, mlýnech, či v přírodě, kam se domácí květiny hodí.

Za Den matek letos utratí Češi navíc 450 milionů. Frčí květiny, sladkosti, kosmetika či šperky Money Na dnešek letos připadá Den matek. Obchodníci, včetně e-shopů, proto registrují nebo ještě očekávají zvýšené tržby. A to zejména za květiny, šperky, kosmetiku a delikatesy a sladkosti. Češi letos v souhrnu za tyto dárky utratí 450 milionů korun. O přibližně 40 milionů korun více než loni. Za vyšší výdaje může zejména rapidní inflace. Lukáš Kovanda Přečíst článek

„Moje farma Floratorium na Vysočině má výměru zhruba 1200 metrů čtverečních, z toho používám zhruba polovinu. Momentálně mě ekologické pěstování květin a floristika neuživí, tak ještě pracuji v sociálních službách,” říká farmářka a floristka Nela Keroušová, která svou smuteční výzdobu tento týden předvedla v Ateliéru na Vinohradských hřbitovech.

Jak se projevuje udržitelnost ve floristice, se podívejte zde

Do Česka se dovezly květiny z Nizozemska, Ekvádoru či Kolumbie za dvě miliardy. Tržby květinářů ale klesají Money Hodnota dovozu řezaných květin loni dosáhla přibližně 2,3 miliardy korun. Proti roku 2021 mírně vzrostla, a to asi o devět milionů korun. Na importu se tradičně nejvíce podílelo Nizozemsko, následoval Ekvádor, Kolumbie, Keňa a Slovensko. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Tuzemští prodejci se podle Marcely Nachlingerové ze Svazu květinářů a floristů ČR aktuálně potýkají s klesající poptávkou. Tržby jim meziročně propadly o pět až 15 procent, řekla. ČTK Přečíst článek

„Při své květinové tvorbě na pohřební obřady se ráda inspiruji secesními obrazy a květiny. Na hřbitovech je spousta secesních hrobů a florální secese je dokonale dokresluje,” říká Keroušová. Ta své květiny pěstuje ekologicky. Nepoužívá chemická hnojiva, ale jen přírodní, které si sama vyrábí z plevelných rostlin louhovaných ve vodě. Prosazují se i další udržitelné bio trendy.

Už žádné plasty

„V mých květinách neuvidíte žádný plast. I stuhy jsou z hedvábí a ne z polyesteru. Nepoužívám ani floristické hmoty z mikroplastu, do kterých se květiny aranžují, ani plastové korpusy na věnce,” popisuje floristka svou udržitelnou stopu. Mikrofarmy dle ní ale nemohou soupeřit s květinovým průmyslem. Poptávka po domácím kvítí přesto rok od roku stoupá, zejména u mladých lidí, kteří výrazně myslí na ekologii a udržitelnost. Vadí jim například to, že květiny a věnce spojené plastem končí v kontejnerech jako skládková směs, která se právě kvůli plastům nedá kompostovat a použít jako hnojivo.

Lukáš Kovanda: Dušičky se prodraží. Drahý plyn odstavil květinové skleníky Názory Češi si letos o Dušičkách pořádně připlatí. Svátek zesnulých prodraží stupňující se evropská plynová krize, která nutí pěstitele po celé Evropě, zejména v „květinové velmoci“ Nizozemsku, přerušovat provoz svých skleníků. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Květináře a floristy výrazně zasáhl covid-19, kdy lidé hromadně obřady a oslavy rušili, protože je ani mnohdy nemohli pořádat. Tato situace se již mění a svateb výrazně přibývá. Ovšem lidé na slavnostní výzdobě podle Keroušové výrazně šetří.

„Nejdražší svatbu jsem před covidem dělala za 42 tisíc, nejméně dají novomanželé za květinovou výzdobu tisíce tři,” vypočítává floristka. Svatebčané v současné době snižují náklady objednávají pouze kytici pro nevěstu a svědkyni. Výdoba smutečního obřadu je finančně srovnatelná. Také se dá pořídit zhruba od tří tisíc.