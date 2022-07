Nedostatek mědi ve světě ohrožuje klimatické cíle. A poptávka půjde prudce nahoru

Poptávka po mědi prudce roste, ale dodávky nejsou schopné udržet tempo s poptávkou, což by mohlo zmařit energetickou transformaci a ohrozit cíl nulových čistých emisí. Meď je důležitá pro elektromobily, větrné a solární elektrárny a také pro infrastrukturu, která zajišťuje přepravu a skladování obnovitelné energie. Do roku 2035 se má poptávka po mědi téměř zdvojnásobit. Pokud nebudou k dispozici významné nové dodávky, zůstanou klimatické cíle nedosažitelné. Vyplývá to ze studie společnosti S&P Global, na kterou upozornil server CNBC.

Elektromobily, solární a větrné elektrárny, baterie pro skladování energie, to vše potřebuje měď. Podle S&P Global elektromobil potřebuje 2,5krát více mědi než vůz se spalovacím motorem. Solární elektrárny potřebují na jeden megawatt instalovaného výkonu dvakrát více mědi, než je potřeba při výrobě elektřiny ze zemního plynu nebo uhlí. V případě větrné elektrárny na moři je to až pětkrát více, uvedl CNBC.

Meď je také hlavní pro infrastrukturu, která zajišťuje přenos obnovitelné energie. Využívá se pro kabely, tranzistory a měniče.

„Energetická transformace bude na mědi mnohem více záviset než náš současný energetický systém," řekl CNBC místopředseda společnosti S&P Global Daniel Yergin. „Měď je kovem elektrifikace a je z velké části tím, o čem je přechod na novou energetiku," dodal.

Poptávka po mědi se zdvojnásobí

Zpráva předpokládá, že poptávka po mědi se do roku 2035 téměř zdvojnásobí na 50 milionů tun. Do roku 2050 pak dosáhne více než 53 milionů tun. To je podle S&P Global více než všechna měď, která se spotřebovala na světě v letech 1900 až 2021.

Obnovitelné zdroje energie mají hlavní podíl na nárůstu poptávky. S&P Global odhaduje, že potřeba mědi pro elektromobily, větrné a solární elektrárny a baterie se do poloviny příštího desetiletí ztrojnásobí. K tomu se přidá růst poptávky z jiných oblastí, což zájem o měď posune na dosud nevídanou úroveň.

Otevřít nový důl trvá 16 let

Spuštění nové těžby není vůbec jednoduché. Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) trvá v průměru 16 let, než se podaří plně spustit těžbu v novém dole. Prozatím může část vyšší poptávky uspokojit zvýšení využití stávajících dolů a vyšší recyklace.

S&P Global nabídla dva scénáře budoucího vývoje. V případě horšího scénáře, který počítá s tím, že produkce bude nadále ve zhruba stejném rozsahu, bude v roce 2035 chybět na trhu deset milionů tun mědi. Deficitní však má být trh ve 30. letech i podle optimističtějšího scénáře, kdy se zvýší těžba a zintenzivní recyklace, i když deficit bude nižší. Ani podle jednoho ze scénářů nebude nabídka dostatečná, aby pokryla poptávku pro dosažení čistých nulových emisí do roku 2050, uvádí zpráva.

Zpráva S&P Global přichází v době, kdy jsou ceny mědi pod tlakem. Ceny komodit se obecně propadly kvůli obavám z recese, která by mohla znamenat zpomalení poptávky. V pátek cena mědi klesla pod 7000 dolarů (170 200 korun) za tunu a dostala se na nejnižší úroveň od listopadu 2020. Ve druhém čtvrtletí pak cena mědi zaznamenala nejhorší tříměsíční výkon za více než desetiletí.