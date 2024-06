Stát vybral na dani z nemovitosti 14,6 miliardy korun

Lidé a firmy do konce května zaplatili na dani z nemovitosti 14,6 miliardy korun, o 86,5 procenta víc než loni ve stejnou dobu, vyplývá z dat, která zveřejnilo ministerstvo financí k údajům o státním rozpočtu ke konci května.

Daň byla splatná do konce května, u nemovitostí s vyměřenou daní nad 5000 korun poplatníci museli do konce uplynulého měsíce uhradit první splátku a druhou musí zaplatit do konce listopadu. Loni se za celý rok na dani vybralo 12,45 miliardy korun. Veškerý výnos daně z nemovitosti jde do rozpočtů obcí.

Zvýšení inkasa daně z nemovitosti se očekávalo. Vláda od letošního roku zvýšila základní koeficient daně o 80 procent, což by mělo obcím kompenzovat snížení jejich podílu na sdílených daních, jako je daň z přidané hodnoty a daň z příjmu fyzických a právnických osob. K úpravě takzvaného rozpočtového určení daní vláda přistoupila ve snaze konsolidovat veřejné finance.

Pokud by inkaso daně z nemovitosti za celý rok vzrostlo stejným tempem, jako byla změna ke konci května, dosáhly by platby této daně 23,2 miliardy korun. Finanční správa už dříve uvedla, že letos očekává zvýšení výběru daně z nemovitosti zhruba o deset miliard korun.

Některým majitelům nemovitostí se vyměřená daň zvýšila výrazněji než o 80 procent. Způsobilo to současné rozhodnutí některých obcí zvýšit svůj místní koeficient. Podle lednových statistik Finanční správy letos využilo možnosti zvýšení daňového inkasa pomocí místního koeficientu o 67 obcí víc než v loňském roce. Místní koeficient využívá 1100 obcí, tedy zhruba každá pátá až šestá.

Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanovený podle velikosti obce, a případně místním koeficientem, o jehož výši rozhoduje sama obec.

Loni se na dani z nemovitosti vybralo 12,45 miliardy korun, v roce 2022 to bylo 12,42 miliardy korun. Daň je stoprocentním příjmem obcí, ve kterých se konkrétní nemovitosti nacházejí.