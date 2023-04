Právníci radí, jak na měření uhlíkové stopy

Právníci se v rámci problematiky ESG nejčastěji věnují písmenku G ze zmíněné zkratky, tedy „governance“. Kořeny legislativy věnující se udržitelnosti ale sahají k ekologickým tématům, počínaje skleníkovými plyny. A právě o požadavcích na ekologickou udržitelnost, a především o měření a snižování uhlíkové stopy, byla řeč v nejnovějším dílu podcastu Práva k Ranní Kávě.

Hostem podcastu, který moderuje právník Martin Frolík z PRK Partners, je Lukáš Ferkl, managing partner společnosti Envitrail.

Tradičně po rozhovoru se můžete dále těšit na shrnutí novinek z oblasti legislativy i judikatury s Kristýnou Faltýnkovou. Krystýna například představí, jakých změn dostála novela nového stavebního zákona, nebo návrh ústavního zákona o celostátní referendu.

Z judikatury shrne nález, který sám Ústavní soud shrnul jako neústavní soudní ping pong, který vedl k odsouzení stěžovatelky. Dále pak nález téhož soudu týkající se uplatnění zákazu, či příkazu, retroaktivity ve vztahu k technickým normám v trestním řízení a další.

Podcast si poslechněte v úvodu článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě.

PRK, užito se svolením

