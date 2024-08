Stěhovat se nemusíte, dáme vám tryskáč. Nový šéf Starbucks si vyjednal skvělé benefity a je pod palbou kritiky

Benefity nového šéfa společnosti Starbucks sklízí kritiku na sociálních sítích. Vyšlo totiž najevo, že Brain Niccol, má do sídla firmy v Seattlu ze svého domu v Kalifornii cestovat každý den, a to firemním tryskáčem.

Niccol má do funkce šéfa řetězce kaváren nastoupit 9. září a firma si jeho schopností evidentně váží. Má za sebou úspěšně zvládnutou éru v mexickém fast foodovém řetězci Chipotle. Podařilo mu zvládnout krizi po vypuknutí epidemie otrav jídlem i zvýšit zisky.

Ve Starbucks ho čeká skvělé finanční ohodnocení, roční plat ve výši 1,6 milionu dolarů, bonusy ve výši až 7,2 milionu dolarů a dalších 23 milionů dolarů ročně v akciích firmy. A vyjednal si i výjimečné benefity, nemusí se stěhovat do města, kde společnost sídlí. K dispozici dostane firemní tryskáč, a to i pro soukromé účely. Navíc mu firma v místě bydliště, v Kalifornii, zřídí kancelář. Upozornil na to server BBC.

Nově jmenovaný šéf se právě kvůli dennímu cestování firemním letadlem z Newport Beach v Kalifornii do sídla firmy v Seattlu dostal pod palbu kritiky. Let je totiž dlouhý téměř dva tisíce kilometrů a tak diskuse na sociálních sítích upozorňují na rozpor mezi veřejným postojem společnosti k ekologickým otázkám a životním stylem jejích vrcholných manažerů.

„To je hezké... dobré podmínky pro špičkové talenty! Ale doufám, že od Starbucks neuvidíme příliš mnoho nových reklam souvisejících s „udržitelností“ a „životním prostředím,“ uvedl jeden z uživatelů sítě X.

Ze zprávy, kterou v roce 2021 zveřejnila Organizace spojených národů, vyplývá, že jedno procento nejbohatších lidí na světě vyprodukuje dohromady dvojnásobek emisí uhlíku než 50 procent nejchudších.

