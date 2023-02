Japonci už uvykli inflaci, teď chtějí vyšší mzdy. Honda i Toyota je zvyšují nejvíce za desítky let

Japonské automobilky Honda a Toyota zvyšují mzdy nejvíce za desítky let. Míra inflace, která se v posledních dvaceti letech na rozdíl od jiných vyspělých zemí držela v Japonsku v blízkosti nuly, je totiž v zemi v současné době nejvyšší za více než 40 let. O rozhodnutí obou automobilek informuje server BBC.

Toyota ve středu uvedla, že splní požadavky odborů na mzdy a bonusy, přičemž mzdy vzrostou nejvíce za 20 let. Konkurenční výrobce automobilů Honda mezitím BBC řekl, že plně uspokojí požadavky odborů na zvýšení mezd a bonusů. Společnost uvedla, že mzdy zvýší o pět procent, což je největší nárůst od roku 1990 a více, než činí aktuální míra inflace v Japonsku.

Nastupující prezident Toyoty Kodži Sató doufá, že krok bude mít pozitivní dopad na japonský automobilový průmysl a „povede k upřímným diskusím mezi zaměstnanci a managementem v každé společnosti”. Mluvčí Hondy pak uvedl, že peníze navíc budou z velké části rozděleny mladším zaměstnancům, protože se zvýší nástupní mzdy.

Desetiletí cenové stagnace

Japonské firmy každoročně obvykle několik týdnů vyjednávají s odbory o mzdách, svá rozhodnutí pak oznamují kolem poloviny března. Podle BBC není jasné, proč automobilky přišly letos s oznámením o něco dříve.

Ke zvýšení mezd vyzval začátkem roku firmy japonský premiér Fumio Kišida. Na jeho požadavek reagoval už v lednu majitel japonského módního řetězce Uniqlo, společnost Fast Retailing. Ta oznámila, že od března zvýší mzdy zaměstnancům ve své domovské zemi až o 40 procent.

Ceny i růst mezd v Japonsku desítky let stagnovaly. Inflace se však v posledních měsících výrazně zvýšila po celém světě, protože země uvolnily pandemická omezení a válka na Ukrajině přispěla k růstu cen energií.

V prosinci jádrové spotřebitelské ceny v Japonsku meziročně vzrostly o čtyři procenta. To je dvojnásobek cílové úrovně centrální banky a nejvyšší míra za 41 let. Jádrový index spotřebitelských cen nezahrnuje nestabilní ceny potravin, energií, alkoholu a tabáku a podle některých ekonomů lépe vypovídá o dlouhodobém vývoji cen.

