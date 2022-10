Japonci si zvykají na inflaci i drahý dovoz. Jen spadl vůči dolaru na úroveň z roku 1990

Kurz japonské měny ve čtvrtek na devizových trzích poprvé od roku 1990 spadl na 150 jenů za dolar. To je psychologická hranice, která by podle analytiků mohla úřady donutit jednat.

Japonská vláda prozatím zesílila slovní intervenci, důležité bude teď zejména to, jak se zachová centrální banka, až se bude příští týden zabývat měnovou politikou.

V poledne se dolar prodával zhruba za 149,85 jenu, dopoledne ale vystoupil až asi na 150,08 jenu. Euro k dolaru vykazovalo mírný růst a pohybovalo se kolem 0,9778 dolaru, nadále však zůstává slabší než americká měna. Euro k jenu přidávalo do desetiny procenta na 146,60 jenu.

Japonská vláda se už v září odhodlala k intervenci na devizových trzích, což na obranu slabé měny učinila poprvé od roku 1998. V září se přitom dolar prodával zhruba za 144 jenů, po oslabení vyvolaném intervencí ale růst obnovil a nyní je ještě silnější.

Obnovený pokles kurzu jenu vládu v Tokiu nutí, aby znovu zakročila. Vytrvalý pokles kurzu měny totiž prodražuje dovoz.

Ekonomové očekávají, že japonská centrální banka příští týden zachová mimořádně nízké úrokové sazby, což je podle expertů hlavní důvod vytrvalého poklesu kurzu jenu. Ministr financí Šuniči Suzuki po dnešním propadu kurzu na 150 jenů za dolar novinářům řekl, že učiní rozhodný krok proti nadměrným a prudkým výkyvům kurzu jenu.

„Nemůžeme na měnovém trhu tolerovat nadměrné a příliš rychlé výkyvy, za kterými stojí spekulace,” řekl podle agentury Reuters ministr Suzuki. „Pohyby kurzů měn budeme i nadále pečlivě sledovat a jsme připraveni okamžitě jednat,” dodal.

Dolar od začátku letošního roku zpevnil k jenu asi o 30 procent, přestože Japonsko v září při intervenci na obranu jenu vynaložilo rekordních 2,8 bilionu jenů (469 miliard korun).