Opatrnosti není nikdy dost. Jak nastavit platební kartu před zneužitím v cizině?

Víte, jak si zabezpečit platební kartu, aby vám ji nezneužili na cestách podvodníci? Možností je několik, ale pouze jedna tuzemská banka zatím umí u svých platebních karet i geoblokaci, tedy zákaz plateb kartou podle zemí či kontinentů. Zjistili jsme, jak to funguje, které další banky tuto službu v Česku plánují zavést a jaké jsou další možnosti pro ochranu karty před zneužitím v cizině.

Reklama

Před cestováním je třeba promyslet nejen destinaci, kam se vydáte, ale i to, jak na dovolené budete platit za ubytování, pronájem auta nebo za jídlo v restauraci. A čím exotičtější země, tím je to zásadnější otázka nejen ohledně bezpečnosti hotovosti, kterou budete mít u sebe. Důležité je se tímto zabývat i kvůli penězům na účtu, k němuž máte vydanou platební kartu, se kterou plánujete v cizině platit. Vyluxování účtu totiž může být otázkou chvilky a může nastat nejen při cestování, ale i dávno po návratu z dovolené, pokud mají podvodníci k dispozici vaši nezablokovanou kartu nebo její údaje.

Jak a kde funguje geoblokace

Snad u každé platební karty vydané v bankovních domech v Česku dnes můžete nastavovat různé limity a omezení, abyste ji chránili před zneužitím. A obvykle to můžete udělat sami přímo ve svém internetovém či mobilním bankovnictví. Geoblokaci, tedy územní omezení podle světového kontinentu či konkrétních států, u svých platebních karet ovšem umí zatím jen Fio banka. Služba funguje jako součást nastavení kterékoliv platební karty této banky. V záložce s názvem Zabezpečení karty v části geoblokace si klient může sám přímo definovat, ve kterých konkrétních zemích nebo i celých regionech či světadílech chce placení svou kartou zakázat a toto nastavení může měnit podle potřeby.

Podle mluvčího banky Jakuba Heřmánka je ideální, když si při cestování geoblokací zakážete platby v určitých zemích pro případ, že by vám kartu ukradli a vy byste na to přišli až za nějakou dobu. Podvodníci by tak kartu totiž nemohli vůbec použít. Pokud byste pak potřebovali s kartou platit, zase byste si ji sami dočasně pro danou lokalitu odblokovali. V tomto se geoblokace liší od klasického trvalého zablokování karty, protože to je nevratné, zatímco geoblokaci si můžete otevírat a zavírat sami dle potřeby. Některé banky, jako například ČSOB či mBank, ovšem umí u svých karet i dočasnou blokaci.

Geoblokace má ovšem jeden háček a to, že se jedná o blokaci pouze fyzických plateb kartou, tedy o placení plastovou kartou přímo u obchodníka. Platit přes telefon či chytré hodinky totiž můžete podle Heřmánka i nadále díky digitálním peněženkám a také proto, že nelze jednoduše určit, v jaké zemi bude obchodník platby provádět. Online a platby na dálku přes telefon či email, takzvané MOTO platby, tedy ani geoblokace bohužel nechrání. „U obchodníka na internetu nedokáže klient jednoduše a jasně identifikovat, v jaké zemi transakce proběhne, tedy kde daný e-shop vypořádává své transakce. I české e-shopy tak mohou transakce provádět v zahraničí podle sídla své mateřské společnosti. Není tedy pro něj ani uživatelsky možné rozlišit, jakou zemi by vlastně měl zablokovat,“ vysvětluje Heřmánek.

Které další banky plánují geoblokaci

Fio banka sice geoblokaci zavedla už v polovině roku 2021, za uplynulé tři roky ji zatím ale žádná další banka nenásledovala. Nejčastějším vysvětlením oslovených bank je, že klienti o tuto službu nemají zájem, což je tak trochu paradox, protože pokud o této možnosti téměř nikdo neví, tak ji pochopitelně ani nepožaduje.

Podle ankety mezi tuzemskými bankami ale minimálně tři další banky zavedení služby mají určitě v plánu. „Uvědomujeme si bezpečnostní rizika při placení v zahraničí a tuto službu proto určitě do budoucna plánujeme,“ říká Michal Teubner z Komerční banky. Mezi dalšími bankami, které chtějí geoblokaci u svých karet v nejbližší době umožnit je vedle bankovního nováčka Partners Banky i Česká spořitelna. Raiffeisenbank připouští, že o tom bude uvažovat, pokud bude o tuto službu zájem klientů narůstat.

Jak tedy ochránit platební kartu bez geoblokace

Bránit se proti zneužití platební karty v cizině můžete ale několika dalšími způsoby. Pokud jste při cestování schopni připojit se bezpečně k internetu, můžete si denně hlídat, co jste kde platili a co se zobrazuje na výpise karetních transakcí. A v případě podezřelých transakcí můžete kartu ihned zablokovat. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak se zneužití platební karty vyhnout, pokud nemáte možnost geoblokace, může být i jednorázové vydání virtuální či fyzické karty speciálně pro konkrétní cestu.

Takovou kartu si můžete při příjezdu domů nebo i kdykoliv během cesty okamžitě zrušit. Bude vám k tomu přitom stačit jen pár kliků v internetovém či mobilním bankovnictví nebo telefonát na kartové centrum vaší banky. U plastové karty ale musíte většinou počítat s poplatkem za vydání karty navíc. A pokud k jednorázovému vydání karty jen na dovolenou přidáte ještě další možnosti omezení využívání karty, můžete se obejít i bez geoblokace. Tou je například zamykání a odemykání karty, u kterého si ale musíte pečlivě kontrolovat výpisy a jednotlivé platby.

Můžete si také nastavit i denní či týdenní limity pro platby u různých typů obchodníků. Cokoliv nad sumu, kterou si sami určíte přímo v nastavení karty, už pak banka neproplatí a transakce bude zamítnuta. I tento limit si v případě nutnosti vyšší platby, třeba za letenky, můžete zvýšit, pokud budete mít možnost být připojeni do internetového či mobilního bankovnictví.

Pasivní variantou ochrany platební karty je pak pojištění karty, které ale podvodníkům ve zneužití nijak nebrání. Obvykle kryje také jen platby, u kterých jste sami aktivně nepůsobili, tedy neprozradili podvodníkům PIN.

Z ulic mizí bankomaty i pobočky pošt. A cashback získává na popularitě Money Češi přicházejí na chuť cashbacku. Tedy výběru hotovosti při nakupování. V obchodech si díky této službě vybírají hotovost rok od roku ve větším počtu i objemu, jak je zřejmé ze statistik Sdružení pro bankovní karty (SBK). Ještě před pěti lety přitom o tuto službu velký zájem zrovna moc nebyl. Proč se tedy chování Čechů i obchodníků nyní mění? Věra Tůmová Přečíst článek

Virtuální karty chrání držitele před internetovými šmejdy. A na to Češi slyší Money Virtuálních platebních karet už je dnes v Česku 16krát více než před pěti lety. A toto číslo se neustále zvyšuje. Stále více Čechů se tak chrání před zneužitím své platební karty právě pořízením té virtuální. Podívejte se, jaké jsou její výhody a ve které bance v Česku si dnes můžete virtuální kartu pořídit jen na pár kliknutí v internetovém či mobilním bankovnictví. Věra Tůmová Přečíst článek

Šmejdi mají nový způsob jak obrat lidi o peníze. Z bankomatu vyberou i bez karty Money Pražští kriminalisté odhalili nový způsob, jakým podvodníci dokážou vybrat z bankomatu cizí peníze, aniž u sebe mají platební kartu okradeného. Používají k tomu bezdrátovou technologii NFC a falešnou bankovní aplikaci pro mobilní telefony. Minulý týden policisté zadrželi muže podezřelého z toho, že touto metodou neoprávněně vybral desítky tisíc korun. O případu na webu pražské policie informoval její mluvčí Richard Hrdina. ČTK Přečíst článek

PŘEHLEDNĚ: Zkontrolujte si, jakou má vaše platební karta pojistku. Jsou tam velké rozdíly Money S tím, jak se rozšířilo placení kartami, mobily a chytrými hodinkami, rozšiřují se i možnosti, jak chránit platební karty před ztrátou, krádeží či zneužitím pomocí pojištění. To ale nebývá vždy u karet automaticky nastaveno. Jednotlivé banky se navíc odlišují v tom, jaká rizika jejich pojistky kryjí a do jaké výše. Přinášíme tak základní shrnutí nejdůležitějších parametrů pojištění platebních karet, abyste se v případě škody nedostali zbytečně do úzkých. Věra Tůmová Přečíst článek