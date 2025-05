Evropa je passé. Mladí radši jezdí utrácet peníze do Asie

Turisté mění své cestovatelské návyky. Češi nejsou výjimkou. Zvláště ti mladší, kteří jsou ovlivňováni aktuálními trendy, stále častěji vyrážejí do mimoevropských destinací. Čím dál větší zájem je o Asii, kde navíc utrácejí více než dříve, uvádí první zpráva Global Travel Spending Report o cestovatelských výdajích klientů fintech společnosti Revolut.

Mezi více jak milionem Čechů, kteří využívají při placení platformu či kartu Revolut, roste podle analýzy platebního chování zájem o asijské destinace na úkor těch evropských. „Výdaje z cestování do Japonska mezi Čechy, a to zejména díky mladším cestovatelům vzrostly o 59 procent, do Jižní Koreje o 34 procent a do Vietnamu o 26 procent. A oblíbené destinace jihovýchodní Asie, jako je Thajsko a Indonésie, také zaznamenaly dvojciferný nárůst,“ uvádí zpráva Global Travel Spending Report fintech společnost Revolut, která poprvé analyzovala platební chování více jak 55 milionů svých klientů ze 24 zemí. Výdaje Čechů vzrostly i ve Spojených státech, a to o pět procent. Destinace se tím zařadila mezi prvních šest nejoblíbenějších.

Dovolená na vietnamském ostrově Phú Quốc

Češi cestují i v rámci Evropy, ale utrácí méně

Na Evropu Češi i přes zvýšený zájem o Asii úplně nezanevřeli. V jejich hledáčku i nadále zůstává Itálie, Polsko i Rakousko, i když tam cestovatelé z Čech utráceli méně než dřív. Oblíbená je ale i středomořská destinace jako je Španělsko a stabilní zájem zůstává o Chorvatsko.

Zahraniční výdaje Čechů představují kombinaci základních potřeb a zážitků. Téměř polovinu všech výdajů českých cestovatelů tak podle reportu představovaly útraty za restaurace, potraviny a věci denní potřeby. Čeští klienti Revolutu nicméně vloni v zahraničí utratili o 5 procent méně než v roce 2023.

Uvedená čísla ale mohou být poněkud zavádějící, protože Češi cestující po Evropě, mohou bez problémů a bez vysokých poplatků platit svou kartou od tuzemských bank a nepotřebují kvůli tomu využívat speciální nebankovní platební karty. Takovéto karty nejen od Revolut, ale třeba i od společnosti Wise, naopak bývají užitečné při cestování v exotičtějších destinacích, kde se platí v méně obvyklých měnách. Nejenže si u těchto platforem tak mohou klienti otevřít účet v dané měně a platit při cestování právě přímo v měně navštěvované země, ale současně mají k dispozici často i mnohem zajímavější kurzy na převody měn, než bývají běžné u tuzemských bank.

Deset nejoblíbenějších destinací, kde Češi utráceli své peníze v roce 2024:

/Procenta ukazují výši utracené částky v poměru k celkovým mezinárodním výdajům v roce 2024/

Itálie - 11 %

Polsko - 10 %

Rakousko - 9 %

Španělsko - 8 %

Německo - 8 %

USA - 5 %

Velká Británie - 4 %

Slovensko - 3 %

Francie - 3 %

Chorvatsko - 3 %

Zdroj: Revolut

