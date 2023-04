Inflace v březnu prudce zpomalila, je nejnižší za poslední rok

Inflace v březnu prudce zpomalila o 1,7 procentního bodu na 15 procent. Meziměsíčně vzrostly o 0,1 procenta. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle stravování a ubytování, uvedl Český statistický úřad.

„Spotřebitelské ceny již podruhé za sebou zmírnily svůj meziroční růst. Ten v březnu dosáhl 15 procent, což byla nejnižší hodnota od loňského dubna. Většina tohoto zpomalení je však ovlivněna vývojem loňské vyšší srovnávací základny. Ceny v oddíle doprava dokonce meziročně klesly, a to především díky klesajícím cenám pohonných hmot,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Analytici očekávali, že meziroční inflace v březnu zvolní až o dva procentní body z únorových 16,7 procenta. Podle nich ke zpomalení inflace přispívají nižší ceny pohonných hmot i potravin. „Sestupný trend inflace, pozorovaný globálně, se nevyhýbá ani Česku. Pokles meziroční inflace v březnu na 15 procent byl v souladu s očekáváním na trhu. Meziměsíčně se ceny ovšem nadále zvyšovaly, a to ve většině oddílů spotřebního koše. Je tedy zřejmé, že relativně velké zpomalení inflace v meziročním srovnání má na svědomí hlavně vysoká základna z loňska,“ uvedl ekonom UniCredit Patrik Rožumberský.

zdroj:newstream, ČTK

Za zpomalením je doprava a bydlení

Zpomalení meziročního cenového růstu bylo podle statistiků ovlivněno zejména cenami v oddílech doprava a bydlení. V oddíle doprava přešly ceny pohonných hmot a olejů z únorového růstu o 0,4 procenta v pokles o 19 procent v březnu. V oddíle bydlení ceny zemního plynu zmírnily svůj růst na 60 procenta (v únoru 74,3 procenta). Oboje částečně i vlivem jejich meziměsíčního zvýšení v březnu 2022.

Na meziroční růst cenové hladiny měly v březnu opět největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 6,7 procenta, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 16,4 procenta, vodného o 16,3 procenta, stočného o 30,3 procenta, elektřiny o 29,6 procenta, tuhých paliv o 53,7 procenta a tepla a teplé vody o 44,6 procenta.

Ceny potravin stouply o třetinu

Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly vyšší zejména ceny rýže o 32,9 procenta, mouky o 32,6 procenta, vepřového masa o 34,0 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 45,2 procenta, vajec o 75,5 procenta, margarínu a ostatních rostlinných tuků o 36,3 procenta, zeleniny o 29,9 procenta a cukru o 97,6 procenta.

V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 21,5 procenta a ceny ubytovacích služeb o 19,1 procenta. V oddíle rekreace a kultura vzrostly ceny dovolených s komplexními službami o 24,6 procenta. Na meziroční snižování cenové hladiny působily v březnu ceny v oddíle doprava (pokles o 0,6 procenta).

V nadcházejících měsících odborníci předpokládají další zpomalování inflace. Ve druhé polovině roku by podle nich mohla klesnout na jednocifernou úroveň. „Primární úlohu v poklesu bude stále hrát vysoká základna, již v menší míře u pohonných hmot, ale ve větší míře u potravin, imputovaného nájemného a energií. Nadále předpokládáme, že kolem poloviny roku se inflace vrátí do jednociferných čísel,“ míní Rožumberský.

„Tomu může dopomoci vedle vysoké základny i slabší poptávka domácností a silnější koruna. Přerušit či zmírnit klesající trend by v budoucnu mohly navrhované změny v DPH, jejichž inflační efekt odhadujeme na zhruba plus 0,5 procentního bodu. To bude ale otázka spíš až začátku příštího roku,“ dodal.

Březnová inflace podle něj nepřinesla zásadnější překvapení ani pro ČNB, která ji odhadovala ve výši 14,8 procent. Pozornost ČNB se tedy bude spíš dál soustředit na mzdový růst v ekonomice, který by případně mohl oživit úvahy o zvýšení úrokových sazeb, míní Rožumberský.

