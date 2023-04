Fiala: Uniklé materiály ke změnám DPH nejsou relevantní, finální verzi úspor zveřejníme za měsíc

Konečné návrhy na snížení schodku státního rozpočtu sdělí premiér Petr Fiala (ODS) jménem vlády zhruba za měsíc. V dnešním tiskovém prohlášení uvedl, že do té doby nelze žádné pracovní materiály pokládat za relevantní. Odmítl v té souvislosti, aby se uniklé pracovní podklady prezentovaly jako finální návrhy.

Česká televize (ČT) v pondělí informovala o návrhu ministerstva financí (MF) zavést dvě sazby daně z přidané hodnoty (DPH) místo nynějších tří. Nynější snížené sazby DPH deset a 15 procent by se podle dokumentu, který má ČT k dispozici, měly sloučit na 14 procentech, zároveň by se měly některé položky přesunout ze snížených sazeb do základních.

Ministerstvo financí v úterý ale upozornilo, že úpravy DPH budou muset ještě posoudit předsedové koaličních stran společně s dalšími opatřeními pro konsolidaci rozpočtu. Podle Fialy se neveřejné analytické materiály mylně prezentují jako finální návrhy MF. „Tuto interpretaci musím odmítnout. Nelze dělat seriózní závěry z uniklých interních pracovních podkladů, jež jsou zveřejňovány bez patřičného kontextu a vysvětlení,“ uvedl. Stejná situace podle něj nastala i nedávno v případě změn věku odchodu do důchodu.

ČT s odvoláním na údaje MF uvedla, že by navržené změny DPH přinesly státu zhruba 24 miliard korun. Podle hlavního ekonoma Cyrrusu Víta Hradila je to uvěřitelný odhad, bez přesnějších podkladů ho ale nelze ověřit. Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek k tomu uvedl, že za předpokládaným nárůstem inkasa DPH bude fundovaný odhad ministerstva financí, který se dá těžko rozporovat.

Ekonomové: Sjednocení sazeb zvýší inflaci

Sjednocení snížených sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) na 14 procentech a přesun části položek do základní sazby 21 procent by mohlo jednorázově zvýšit inflaci o půl až jeden procentní bod, uvedli oslovení analytici.

„Nemyslím si, že by symbolické snížení dolní sazby o jeden procentní bod někdo zaznamenal v nižších cenách, avšak přesun některých položek z desetiprocentní sazby do základní už poznat bude. Ale samozřejmě zboží a služeb v současné desetiprocentní sazbě rozhodně není málo, takže na cenách bude taková změna vidět docela dobře i v případě přesunu do 14procentní sazby,“ uvedl Dufek. „Celkově může být inflační efekt přesunů mezi sazbami přes půl procentního bodu,“ dodal.

Hradil upozornil, že čistě ekonomicky působí růst daní protiinflačně, protože se do ekonomiky dostává méně peněz. „Cenovky konkrétního zboží dotčeného zvýšením DPH by sice v momentě účinnosti těchto změn narostly, ovšem z širšího pohledu by se inflační tlaky naopak snížily. Očekával bych tedy nárůst celkové inflace o méně než jeden procentní bod v momentě účinnosti, ale o to rychlejší následný pokles,“ uvedl.

