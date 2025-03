ČNB porazila inflaci a ještě měla rekordní zisk

ČNB loni dosáhla historicky nejlepšího hospodářského výsledku. Rekordně ziskové hospodaření ale podle člena bankovní rady Jana Kubíčka nejde automaticky očekávat i v následujících letech. Vývoj bude ovlivněn řadou proměnlivých faktorů, jako jsou změny tržních podmínek či kurzové výkyvy.

Česká národní banka (ČNB) loni vykázala rekordní zisk 151,4 miliardy korun, meziročně se zvýšil o 96,3 miliardy korun. Vyplývá to ze zprávy o hospodaření centrální banky, kterou v pondělí novinářům představili guvernér ČNB Aleš Michl a člen bankovní rady Jan Kubíček. Loňský zisk použije ČNB k pokrytí části kumulované ztráty z minulých let. Ke konci loňského roku tato kumulovaná ztráta dosahovala 432 miliard korun.

Ke zvýšení zisku přispěly meziročně nižší náklady na provádění měnové politiky, které klesly o 42,5 miliardy korun na 144,9 miliardy korun. Byl to důsledek snížení úrokových sazeb s ohledem na slábnoucí inflaci.

ČNB také v uplynulých dvou letech upravila parametry povinných minimálních rezerv. Od října 2023 se povinné minimální rezervy bank a družstevních záložen neúročí a s účinností od 2. ledna 2025 se zvýšila sazba pro výpočet jejich výše. „Snižujeme náklady na provádění měnové politiky, aniž bychom tím ovlivnili její efektivitu. Úspory ale hledáme také v provozu ČNB, protože věříme, že i veřejné instituce musí být řízeny racionálně,“ dodal guvernér ČNB Aleš Michl.

Hospodaření ČNB také prospělo oslabení koruny vůči dolaru a euru, když díky tomu výnosy z kurzových rozdílů vzrostly o 99,1 miliardy korun na 137,2 miliardy korun. Výnosy devizových rezerv meziročně klesly o 45,8 miliardy korun na 160,9 miliardy korun. Bankovní rada proto rozhodla o posílení dlouhodobého výnosového potenciálu devizových rezerv postupným navyšováním podílu akciových investic. Současně ČNB nakupuje zlato s cílem diverzifikace, tedy snížení volatility portfolia.

Centrální banka dlouhodobě upozorňuje na to, že vytváření zisku není její hlavní úlohou. Tou je péče o cenovou a finanční stabilitu.

„Náš hlavní mandát je nízká inflace a finanční stabilita. Během dvou let jsme snížili inflaci ze 17,5 procenta na náš cíl 2 procenta v únoru 2024,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl. Za celý rok 2024 pak průměrná inflace činila 2,4 procenta, což bylo nejméně za šest let. „Díváme se ale i na to, jak se dostat z hospodářské ztráty, kterou jsme zdědili po předchozí bankovní radě. Naším cílem je položit základy dlouhodobě ziskové centrální banky pro příští generace,“ dodává Aleš Michl.

