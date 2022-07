Gazprom přitvrzuje. Zvažuje kromě plynu prodávat za rubly i LNG

Ruský plynárenský gigant Gazprom navrhl rozšířit systém prodeje plynu za rubly o zkapalněný zemní plyn (LNG). Dosud se tento systém, kdy si zahraniční kupci plynu musí založit u ruské banky dva účty, jeden v zahraniční měně a druhý v rublech, používá jen pro platby za plyn dopravovaný plynovody. Uvedla to agentura Interfax s odvoláním na manažera Gazpromu Kirilla Polouse.

Návrh přichází poté, co Rusko minulý týden v odvetě za západní sankce převzalo provoz závodu na zkapalněný zemní plyn Sachalin-2. Vznikla tak nová firma, která převzala práva povinnosti firmy Sakhalin Energy Investment. V té vlastnily podíl necelých 50 procent firmy Shell, Mitsui a Mitubishi.

Rusko se na celosvětových dodávkách LNG podílí zhruba osmi procenty. LNG pochází hlavně z projektů Sachalin-2 a Jamal LNG, který vlastní firma Novatek a je největším závodem na LNG v Rusku.

Platit v rublech, nebo nic

Ruský prezident Vladimir Putin v březnu oznámil, že kupující plynu od Gazpromu ze zemí, které Rusko nepovažuje za přátelské, musí platit za dodávky plynu plynovodem v rublech. V praxi to znamená, že si firmy založí v ruské bance dva účty, na jeden složí peníze v zahraniční měně a banka tyto peníze smění za rubly a převede na rublový účet, ze kterého je za dodávky zaplaceno. Řada klientů Gazpromu v Evropě tento systém odmítla a Gazprom jim přestal dodávat plyn.

Na rozdíl od plynu dodávaného plynovody směřuje většina ruského LNG do Asie. V Evropě odebírá ruský LNG Španělsko.

Před konfliktem na Ukrajině Rusko plánováno zvýšit do roku 2035 produkci až na 140 milionů tun LNG, což je asi čtvrtina současného celosvětového vývozu LNG. Od té doby ale naznačilo, že tento cíl bude muset být zřejmě odložen, napsala agentura Reuters.

