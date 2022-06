Bez ruského plynu spadne Německo do recese. Postihne to miliony pracovních míst, varuje průzkum

Úplné přerušení dodávek zemního plynu z Ruska by ve druhém pololetí mohlo snížit výkon německé ekonomiky o 12,7 procenta. Vyplývá to ze studie, kterou pro bavorskou hospodářskou asociaci vbw vypracoval institut Prognos. Podle hlavního ekonoma institutu Prognos Michaela Böhmera by tak německá ekonomika „sklouzla do hluboké recese“, píše agentura DPA.

„Náhlý konec dovozu ruského plynu by měl rovněž výrazné dopady na pracovní sílu v Německu,“ uvedl šéf vbw Bertram Brossardt. „Důsledky by celkově postihly zhruba 5,6 milionu pracovních míst,“ dodal.

Böhmer upozornil, že průmysl se na celkové spotřebě plynu v Německu podílí 36 procenty. Dodal, že bez ruských dodávek by měl průmysl k dispozici pouze polovinu dosavadního objemu plynu.

Problém jménem Gazprom

Výroba elektřiny sice podle něj může zčásti přejít na jiné zdroje energie, pro některá odvětví, například chemický průmysl, je však plyn nepostradatelný.

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom tento měsíc výrazně omezila dodávky plynovodem Nord Stream 1, který přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Gazprom opatření zdůvodňuje zpožděním při opravě kompresorových turbín německé společnosti Siemens Energy z Kanady.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck však omezení dodávek označil za politicky motivovaný krok, kterým se Rusko snaží vyvolat nejistotu a zvýšit ceny plynu. Německá vláda minulý týden kvůli problémům s dodávkami plynu z Ruska vyhlásila stav výstrahy, což je druhý varovný stupeň.