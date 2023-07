Vedra a požáry mění cestovní mapu Evropy. Na úkor jihu, který se na změny stále nepřipravil

Madrid bude v roce 2050 klimatem připomínat severoafrické město Marrákeš, Londýn bude více jako Barcelona a Stockholm jako Budapešť. Klimatické změny, které stojí za požáry v Řecku a rekordními vedry na jihu Evropy, změní cestovní ruch a zvyky turistů. Jenže cestovní průmysl na to není připraven, napsala agentura Bloomberg.

Idylická letní dovolená v Řecku se změnila v noční můru poté, co bylo 20 tisíc lidí evakuováno z tamních ostrovů sužovaných lesními požáry – poslední připomínka toho, že evropský cestovní ruch v hodnotě dvou bilionů dolarů se musí postavit realitě klimatických změn a rychle se přizpůsobit, uvedl Bloomberg. A potíže má totiž nejen Řecko – na italském ostrově Sardinie minulý týden teploty dosáhly 46 stupňů Celsia (na hlavním snímku), což vedlo k vyprázdnění ulic během obvykle hlavní turistické sezóny a úmrtí několika lidí.

Léta jsou v jižní Evropě stále intenzivnější a požáry v Řecku jsou pochmurným opakováním smrtelných požárů, které zemi zpustošily v roce 2021. Nesnesitelná vedra letos donutila úřady zavřít Akropoli a vyhnala turisty do snesitelnějších oblastí anebo do stínu domovů a hotelů. A to s pouhými 1,2 °C globálního oteplování v porovnání s předindustriální úrovní. A vědci tvrdí, že se situace zhorší, i když svět udrží nárůst teploty v souladu s cílem Pařížské dohody o dva stupně Celsia.

Klimatické změny mají na některých místech změnit turisticky přívětivé počasí k nepoznání. Studie z roku 2019 předpověděla, že klima Madridu v roce 2050 bude připomínat severoafrické město Marrákeš; Londýn bude více jako Barcelona a Stockholm jako Budapešť. To by byl obrovský posun pro evropský cestovní ruch, který loni přispěl do regionálních ekonomik částkou 1,9 bilionu eur, a změna cestovních map způsobem, který pravděpodobně zasadí ránu některým zemím v jižní Evropě.

Úprk v plavkách

O víkendu se mnoho turistů v Řecku, kteří vyrazili na jednodenní výlety, nemohlo vrátit do svých hotelů, aby si vyzvedli pasy a věci. Útulek ve Faliraki přijal asi 100 lidí, z nichž někteří byli ještě v plavkách a k občerstvení dostali jen meloun a medovinu. Další turisté našli ubytovaní ve sportovních zařízeních, konferenčních centrech, hotelech a veřejných budovách. A na letišti Rhodos byl zřízen speciální prostor se skládacími lůžky pro rodiny s dětmi a osoby se speciálními potřebami, uvedlo tamní ministerstvo.

Průmysl to ale zřejmě ještě plně nezohlednil. „Stále je tu poměrně velká část cestovního průmyslu, která se teprve probouzí,“ řekla Catharina Martinez-Pardo, partnerka Boston Consulting Group, která se specializuje na klima a udržitelnost v pohostinství. „Nemyslím si, že jsou opravdu připraveni," míní.

„Je nepravděpodobné, že by turistický průmysl v dotyčných regionech ještě letos v létě učinil dlouhodobá obchodní rozhodnutí na základě aktuálních událostí,“ říká generální ředitel Evropské asociace cestovního ruchu Tom Jenkins. „Bude se muset průmysl změnit dříve než chování zákazníků? Myslím, že by bylo velmi zvláštní, kdyby to udělali," míní.

I když se odhaduje, že evropský sektor cestovního ruchu poroste do roku 2032 průměrným ročním tempem 3,3 procenta, četnost extrémních událostí v jižní Evropě může vytlačit cestující do destinací v severní části kontinentu. Vlny veder mohou „z dlouhodobého hlediska snížit atraktivitu jižní Evropy jako turistické destinace nebo přinejmenším snížit poptávku v létě,“ uvedla v pondělí agentura Moody's Investors Service.

Jeďte na sever, nebo necestujte v létě

Někteří výzkumníci vymodelovali extrémní scénáře, aby změřili dopad veder na různé části ekonomiky. Podle zprávy Evropské komise zveřejněné letos by ve světě, který by dosáhl oteplení o čtyři stupně Celsia, došlo vedle ekologického zhroucení k prudkému poklesu cestovního ruchu na řecké Jónské ostrovy o více než devět procent. Stejný scénář by zaznamenal nárůst cestovního ruchu o přibližně 16 procent v západním Walesu.

Tento posun bude ranou pro země, které při hospodářském růstu silně spoléhají na návštěvníky. Odvětví cestovního ruchu přispělo 14,9 procenta k hrubému domácímu produktu Řecka v roce 2021, zatímco v Itálii a Španělsku přidalo 9,1 procenta a 8,5 procenta.

„Některé evropské destinace budou trpět v letních měsících, kdy není kam utéct před horkem,“ řekl minulý týden výkonný ředitel Evropské komise pro cestovní ruch Eduardo Santander. Pro cestovatele to může znamenat zamířit v Evropě na sever místo na jih nebo cestovat na jaře či v zimě místo v létě, řekl. A jedna ze Santanderových předpovědí se již naplňuje – vyhledávání destinací v severní Evropě ze stran lidí žijících v jižní Evropě za poslední týden ve srovnání se stejnými dny minulého měsíce prudce vzrostlo, přičemž zájem o Irsko podle webu eDreams Odigeo pro rezervaci zájezdů vzrostl o více než tisíc procent.

