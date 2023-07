Už i Chorvaté utíkají z jadranského pobřeží do zahraničí. I pro ně je doma draho

Na razantní zdražování na jadranské riviéře si stěžují i chorvatská média. Kvůli přemrštěným cenám v některých letoviscích dochází k rušení rezervací ze strany samotných Chorvatů, kteří dávají přednost levnějším destinacím, než je jejich vlastní země, například Egyptu.

Reklama

Pro průměrnou chorvatskou rodinu je zkrátka téměř nemožné strávit léto na pobřeží Jadranu, a tak stále častěji „utíká“ do levnějších zemí, píše deník Slobodna Dalmacija.

Chorvaté utíkají do Egypta, dovolená je tam vyjde levněji

Za týdenní ubytování v soukromí by čtyřčlenná rodina zaplatila v Chorvatsku 1200 eur (asi 28 600 korun), v hotelu dokonce více než třikrát tolik. V Egyptě nebo Tunisu srovnatelné ubytování vyjde od 280 do 1400 eur. Týden all-inclusive dovolené v Egyptě tak vyjde Chorvaty na 600 až 700 eur na osobu včetně letenky. V Chorvatsku za stejnou částku pořídí pouze polopenzi.

Reportáž z Černé Hory: Je tam výrazně levněji než v Chorvatsku, mají skvělý olivový olej a pršut Enjoy Statisíce Čechů každoročně vyráží na prázdniny do Chorvatska. Černá Hora, rovněž svazová republika bývalé Jugoslávie, ale nabízí podobně komfortní, zajímavou a zároveň levnější dovolenou. Navíc se tam dá pohodlně doletět jen za hodinu a půl. Z Prahy i Brna. Petra Jansová Přečíst článek

Ubytování v soukromí ve srovnání s loňskem zdražilo v průměru o 30 procent, uvedl chorvatský deník Dnevnik. Záleží samozřejmě na lokalitě. Mimo top lokality, jako je Split, se dá najít ubytování levněji a cenový skok tam není tak dramatický.

Chorvati využili eura a razantně zdražili. Týdenní ubytování ve Splitu vyjde i na 55 tisíc korun Money Chorvatsko tradičně patří mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace českých turistů. Loni jich na jadranskou riviéru zavítalo 850 tisíc. A podobně tomu bude pravděpodobně i letos, navzdory tomu, že dovolená se tam Čechům prodraží. Petra Jansová Přečíst článek

A podobný cenový skok jako u ubytování je vidět i v případě restaurací. Jídlo i nápoje dramaticky zdražily. Pivo pod 2,5 eura v Chorvatsku už spíš neseženete. Káva ve Splitu vyjde i o dvě eura dráž než loni, v Dubrovníku dokonce i o tři, uvádí server Croatia Tourism.

Podnikatelé mohou ohrozit celou turistickou sezonu

Přemrštěné ceny tak mohou podle serveru ohrozit letošní turistickou sezónu, kterou nejenom chorvatská vláda, ale i tamní podnikatelé vyhlíželi jako rekordní, a to v souvislosti se vstupem Chorvatska do Schengenu i eurozóny. Kvůli nadsazeným cenám v některých letoviscích už dochází k rušení rezervací.

Prozatímní čísla přesto zatím vyhlížejí optimisticky. K Jadranu se řítí cizinci. „Zatím jsme zaznamenali téměř pět milionů příjezdů a přes 17,5 milionu přenocování, což je 20procentní nárůst oproti minulému roku,“ uvedl na začátku června pro agenturu Reuters Kristijan Stanicic, ředitel Chorvatského turistického svazu.

PŘEHLEDNĚ: Za žraloka u pláže peníze z pojistky nezískáte, za starost o nemocného psa ano. Kdy pojišťovna uzná storno? Money Myslíte si, že vás pojištění storna dovolené ochrání vždy, když nemůžete odjet na dovolenou? V mnoha případech ano, a dokonce už i u tuzemských dovolených či dokonce dětských táborů. Existuje ale řada situací, kdy máte smůlu a peníze za dovolenou vám propadnou komplet. Od dob covidu, který zcela zásadně proměnil i cestování, se zájem o pojištění storna zvedl prý až o stovky procent. Vyplatí se také vědět, kdy máte největší šanci získat peníze za zrušenou dovolenou z připojištění storna a kdy z pojištění náhrady dovolené. Věra Tůmová Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Do Chorvatska autem? To se vyplatí jen početné rodině Názory Pohonné hmoty přestávají zlevňovat. Do Chorvatska se letos cestování autem vyplatí hlavně rodině s dětmi, jinak může být lepší vlak či autobus. Lukáš Kovanda Přečíst článek