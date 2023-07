Hořící Rhodos spustil obří evakuační operaci, na pomoc čekají také tisíce Čechů

Šíření lesního požáru na ostrově Rhodos spustilo největší evakuační operaci, jaká kdy v Řecku probíhala, uvedla místní policie. Podle agentury AFP muselo od soboty před plameny utéct přes 30 tisíc turistů a místních obyvatel. Média předtím popisovala chaotický vývoj v oblíbené letní destinaci, včetně omezeného přístupu k informacím i příletu dalších turistů. Řečtí hasiči se lidem omluvili a varovali, že situace by se mohla kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám zhoršit, napsala zpravodajská společnost BBC.

Podle policie ovšem samotná evakuace probíhala hladce. "Všichni, především turisti, se řídili našimi pokyny," citovala z policejního prohlášení AFP. "Je to největší evakuace, jaká kdy byla v Řecku provedena," uvedla policie.

Živel vyhnal lidi z domovů a hotelů na jihovýchodě ostrova, kde se po několika dnech plameny přiblížily turistickým letoviskům Kiotari a Lardos. Podle policie bylo 16 tisíc lidí evakuováno po souši a dalších 3000 po moři. Mezi evakuovanými byli i Češi, kterých se na ostrově podle českého velvyslanectví v Aténách nachází několik tisíc.

Řecká veřejnoprávní vysílací společnost ERT v neděli ráno uvedla, že evakuace se dotkly nejméně 10 tisíc lidí, AFP pak přišla s trojnásobnou bilancí. Lokální politik Panagiotis Dimelis v rozhovoru s televizí Skai TV označil situaci za bezprecedentní.

Češi bez pasu v Praze

"Dvakrát za noc jsme se přesouvali, pomohli nám delegáti cizích cestovek," vypráví maminka na letišti v Rhodosu, kam spolu se svým manželem, třemi malými dětmi dorazila v plavkách s hotelovym ručníkem kolem krku.

Dovolenou trávila rodina v letovisku Lindos, a tamním hotelu Imperial, asi 50 kilometru na jih od hlavního města. Hotel, kousek od pláže, kde trávili poslední den dovolené, shořel během několika desítek minut. "Seděli jsme na pláži a najednou jsme viděli několik metru vysoký oheň, ještě 15 minut před tím ale byl cítit jen kouř," dodává manžel. Požár se na Řeckém ostrově šíři od středy, přitom ještě v pátek bylo přístupné i vnitrozemí. Plameny nicméně žene silný vítr.

Rodina byla evakuována za noc hned dvakrát, z Lindosu do letoviska Genadi. I tam ale jejich hotel začal hořet. Odtud se ale již dostali autobusem. “Naše delegátka tvrdila, ze se k nám nemohou dostat, protože jejich autobus už projet hasiči nenechají,” přibližuje s tím, že pochopit se to dá, ale rozhodne jako matka tři malých dětí by prý očekávala přeci jen větší podporu.

V hotelu museli nechat vše, včetně dokladů. Na letišti se nicméně o Čechy starají delegáti Čedoku a Exim Tours, kteří jim zařizují odlet i bez nutných dokladů. Řečtí pracovníci na letišti jsou vstřícní. Letiště v Rhodosu je plné, turisté evakuovaní bez dokladů a věcí polehavaji na zemi a čekají na nejbližší let.

turisté na letišti ostrova Rhodos Petra Jansová

Evakuace po vodě i souši

Podle agentury DPA mají za sebou lidé na Rhodosu "chaotickou noc". Evakuace probíhala po vodě i po souši, přičemž zasaženým byly k dispozici školy, sportovní haly, trajekty či hotely v bezpečnějších částech ostrova. Řecká média přinášela snímky zástupů turistů s kufry čekajících na odvoz i desítek lidí spících na palubovce krytého basketbalového hřiště.

"Zatímco jsme čekali, oheň se přesouval k pláži, ale pláž byla slepá ulička," líčila evakuaci jedna britská turistka. Když na místo dorazila loď, "procpala jsem se někomu pod nohama a nastoupila jsem".

Český ministr zahraničí Jan Lipavský v neděli ráno situaci na místě označil za komplikovanou a dodal, že elektrické i mobilní sítě na Rhodosu mají výpadky. Řecké úřady zřídily zvláštní krizové telefonní linky, na které se mohou obracet zahraniční turisti.

Cestovky ruší odlety na Rhodos

Cestovní kancelář Exim Tours ruší cesty na řecký ostrov Rhodos, kde vypukl lesní požár a přiblížil se k turistickým centrům Kiotari a Lardos. Zájezdy na postižený jih ostrova ruší také CK Fischer. Zákazníkům, kteří měli odletět v neděli ráno, v sobotu obě cestovní kanceláře nabídly bezplatné storno nebo změnu na jiný zájezd. Klienty, kteří byli v sobotu na Rhodosu evakuováni a dnes měli odletět, se podařilo dostat do Česka. CK Alexandria v zasažené oblasti nemá žádné zákazníky.

Mluvčí Letiště Praha Michal Procházka uvedl, že v sobotní noci přistály v Praze z Rhodosu dva lety, další přistál v neděli dopoledne. Všechna letadla byla společnosti Smartwings. Další let z Rhodosu přistane v Praze podle Procházky v noci. Dodal, že se zatím lety z řeckého ostrova neruší a nemění.

Německá cestovní kancelář TUI a britská aerolinka Jet2 rovněž oznámily pozastavení cest na řecký ostrov Rhodos, kde turisty ohrožuje nekontrolovaný lesní požár. Na odletech zpět z Rhodosu se podle dvou společností zatím nic nemění.

Britský turista řekl BBC, že byl z hotelu evakuován kolem druhé hodiny ráno, aniž by měl informace od letecké společnosti či hotelového personálu. Podle místostarosty ostrova Thanasise Virinise mezitím na místě přistály nové spoje s turisty.

Mluvčí řeckých hasičů Yannis Artopoios se v rozhovoru s BBC za "chaos" omluvil a zásah proti požáru označil za nejsložitější, jakému kdy útvar čelil. Plameny se na Rhodosu šíří od úterý a pohání je silný vítr. Na místo o víkendu dorazily posily ze Slovenska a Rumunska; slovenští hasiči na facebooku situaci popsali jako extrémně náročnou. Práci podle nich práci komplikovala i více než 40stupňová vedra a neutichající vítr.

Řecko zažívá v těchto dnech vlnu veder, která by svou délkou mohla vytvořit nový rekord. Hasiči v zemi během 24 hodin zaznamenali 46 nových požárů, píše AFP.