Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Investika posiluje domácí portfolio. Kupuje kanceláře Butovice Offices v Praze

Investika posiluje domácí portfolio. Kupuje kanceláře Butovice Offices v Praze

Butovice Offices
Investika, užito se svolením
nst
nst

Investiční fond Investika završuje letošní rok další výraznou realitní transakcí. Po expanzi v Polsku a Rakousku se největší český a slovenský nebankovní nemovitostní fond pro drobné investory vrací na domácí trh, kde posiluje své portfolio nákupem kancelářské budovy Butovice Offices v Praze 5. Objekt dlouhodobě využívá jako svou českou centrálu společnost Albert, spadající pod Ahold.

Shrnutí článku:

  • Investika realitní fond kupuje od fondu Safety Real, fond SICAV kancelářskou budovu Butovice Offices o velikosti 9 100 metrů čtvrečních, kde sídlí centrála společnosti Ahold.
  • Pražské akvizici předcházel listopadový nákup Centra Południe 3 ve Wrocławi, nejnovější administrativní budovy ve městě s 21 500 metry čtverečními prémiových kanceláří
  • Fond od loňského prosince uzavřel sedm akvizic. Jeho nemovitostní portfolio se rozrostlo o 10 projektů v 10 lokalitách.

Pražská akvizice rozšiřuje protfolio fondu v okolí pražských Nových Butovic, kde již vlastní nákupní centrum Galerie Butovice, přilehlé pozemky i kancelářskou budovu Avenir E. Podle člena představenstva investiční společnosti Investika Jaroslava Kysely konsolidace majetku v jedné lokalitě umožní efektivnější správu i rozvoj obchodního potenciálu. Kupní cenu se strany rozhodly nezveřejnit. Předchozím majitelem objektu byl fond Safety Real ze skupiny BDCG.

Butovice Offices nabízejí přibližně 9 100 metrů čtverečních pronajímatelných ploch a jejich hlavním nájemcem zůstává Albert Česká republika. Transakce je součástí širší investiční aktivity fondu, který během roku 2025 realizoval několik významných zahraničních nákupů.

Sídlo společnosti PPF v pražských Dejvicích

Investor Brož koupil od Kellnerových londýnskou firmu RTGS Global

Zprávy z firem

Zakladatel advokátní kanceláře BBH Josef Brož koupil od skupiny PPF londýnskou firmu RTGS Global. Firma poskytuje okamžité mezinárodní platby. Napsal to portál Seznam Zprávy. Firma podle portálu většinově patřila PPF. Někdejší právník skupiny PPF Brož byl jejím menšinovým vlastníkem.

ČTK

Přečíst článek

Nákupy v Polsku

V listopadu Investika získala prémiový kancelářský komplex Centrum Południe 3 ve Wrocławi, třetím největším městě Polska. Budova s více než 21 500 metry čtverečními moderních kanceláří a obchodních prostor je plně pronajatá, přičemž dominantním nájemcem je globální finanční instituce BNY Mellon provozující v objektu svou evropskou centrálu. Projekt patří mezi technologicky nejpokročilejší v regionu, což potvrzují certifikace LEED Platinum s druhým nejvyšším skóre v Evropě, WELL Gold či ocenění Object Without Barriers.

Fond v roce 2025 zaznamenal rekordní příliv kapitálu, který investoval mimo jiné do komerčních center v polských regionech, do moderního leteckého tréninkového centra v Rakousku a nyní i do další nemovitosti v Praze. Aktuálně spravuje majetek v hodnotě přes 27 miliard korun, přičemž letošní akvizice představují téměř 5 miliard korun.

Podle Jaroslava Kysely fond pokračuje ve vyhledávání nových příležitostí a již připravuje další transakci, jejíž oznámení plánuje na první čtvrtletí roku 2026.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Každý desátý Čech neví, kolik platí za elektřinu

Každý desátý Čech neví, kolik platí za elektřinu
iStock
ČTK
ČTK

Češi vývoj cen elektřiny příliš nesledují. Téměř polovina z nich se ve fakturách za energie nevyzná a kontroluje pouze konečnou částku. Každá desátá domácnost ani netuší, kolik za dodávky měsíčně utrácí. Vyplývá to průzkumu agentury Ipsos pro skupinu Klik.cz.

Zhruba 46 procent Čechů v průzkumu, který se uskutečnil mezi 1039 respondenty, přiznalo, že se ve fakturách za energie nevyzná a kontroluje pouze finální částku. Dalších sedm procent pak neřeší ani tu a platby si nechává samovolně strhávat z účtu inkasem. Asi pětina lidí nerozumí struktuře plateb a poplatkům za distribuci a další služby.

Kolem 45 procent domácností má podle průzkumu uzavřen fixní tarif, nejčastěji na jeden až dva roky. „Fixace se vyplatí zejména v době, kdy jsou ceny nízko, což je právě teď. Rozumnou volbou je dvouletá fixace, která poskytuje stabilitu, ale zároveň nezaváže na příliš dlouho. Zákazník tak zůstává dostatečně flexibilní pro případ, že by se situace na trhu zásadně změnila,“ uvedl vedoucí oddělení energií Klik.cz Miren Memiševič.

To, že je pro Čechy problematika energií náročná, dokládá podle firmy i fakt, že každý pátý respondent průzkumu uvedl, že podle jeho názoru se po skončení fixace smlouva automaticky prodlužuje o jeden rok. U některých typů smluv jsou ale podmínky nastaveny tak, že zákazník přechází na tarif podle aktuálně platného ceníku bez fixace, tedy na dobu neurčitou. S lepší retenční nabídkou od stávajícího dodavatele počítá 41 procent lidí. Předpokládají, že dosáhnou lepší cenu, když pohrozí odchodem k jinému dodavateli.

Ochota lidí měnit dodavatele podle průzkumu postupně roste. Nabídky dodavatelů si čas od času srovnává asi 32 procent lidí, přičemž v případě lepší nabídky jsou ochotni přejít k jinému obchodníkovi. Každý čtvrtý je poté ochoten měnit dodavatele pouze za předpokladu, že by s jeho službami či jednáním byl opravdu nespokojený, vyplývá z něj.

Regulovaná část elektřiny pro domácnosti vzroste meziročně o 71 procent

Lukáš Kovanda: Elektřina zlevní o tisíce. Tady jsou propočty

Názory

Na spadnutí je výrazné zlevnění elektřiny. I když dnes ERÚ oznámí zvýšení regulované složky, domácnosti mohou počítat s úsporou i třeba 23 tisíc korun oproti loňsku.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Zlato je rekordně drahé

Zlato září, ropa bledne. Komodity zažívají největší rozdíly za roky

Trhy

Ceny komodit se letos na světových trzích vesměs zvyšují, drahé kovy od ledna do konce listopadu zdražily o desítky procent. Výrazně stoupla i cena mědi a kávy. Naopak podstatně zlevnil zemní plyn, dále ropa, kakao a pomerančový džus. Komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku vykazuje desetiprocentní růst, vyplývá z burzovních statistik.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Ceny energií půjdou dolů. ČEZ zlevní elektřinu a plyn

Ceny energií půjdou dolů. ČEZ zlevní elektřinu a plyn. Kterých zákazníků se to týká?

Money

ČTK

Přečíst článek

Regulace zpřísňují a tlak na představenstva roste. Pasivní výkon funkce dnes neobstojí, říká Natálie Cmíralová z PRK Partners

Regulace zpřísňují a tlak na představenstva roste. Pasivní výkon funkce dnes neobstojí, říká Natálie Cmíralová z PRK Partners
iStock
nst
nst

Evropská pravidla v ESG, kyberbezpečnosti, umělé inteligenci i dodavatelských řetězcích mění způsob, jakým musí firmy fungovat. Advokátka Natálie Cmíralová, advokátka PRK Partners upozorňuje, že rozsah povinností dopadajících na členy představenstev je dnes největší za poslední roky – a riziko jejich osobní odpovědnosti výrazně roste.

Budoucí rok vstoupí do praxe nové regulace v oblasti ESG, odměňování nebo umělé inteligence. Znamená to, že odpovědnost členů představenstev se dál zvyšuje?

Ano. Regulace je dnes výrazně rozsáhlejší než v minulosti a dopadá přímo na vedení společností, které musí zajistit nejen formální deklaraci plnění povinností, ale i jejich skutečné naplňování. Nejcitlivější oblastí je ESG - kromě právního rámce s sebou nese i reputační rizika, která mohou mít okamžitý dopad na investory.

Můžete uvést příklad, kdy se rozdíl mezi proklamacemi a reálným fungováním firmy projevil i ve vztahu k investorům?

Ano. Případ německé společnosti DWS z letošního roku ukázal, jak zásadní může být nesoulad mezi tvrzením a skutečností. Za nepravdivé deklarace o ESG investicích byla této společnosti uložena pokuta 25 milionů eur - a důvěra investorů klesla prakticky okamžitě.

V praxi - při jakých situacích nejčastěji vzniká otázka osobní odpovědnosti vedení?

Nejčastěji jde o porušení péče řádného hospodáře. Projevuje se pasivním výkonem funkce, přehlížením varovných signálů, nedostatečným vyhodnocováním rizik nebo čistě formálním přístupem k plnění povinností. Problémem bývají administrativní a daňová pochybení, podpis smluv bez řádné právní prověrky nebo rozhodnutí o výplatě dividend či záloh na dividendy v rozporu se zákonem.

Stává se, že vedení podcení moment, kdy firmě hrozí úpadek?

Ano, stává se to. U samotného úpadku mají členové statutárních orgánů většinou povinnost podat insolvenční návrh na paměti, ale méně známé je to, že mají určité povinnosti už ve chvíli tzv. hrozícího úpadku. V této fázi musí jednat aktivně a hledat řešení, která mohou úpadku předejít.

Jak velmi se v praxi liší to, co firmy komunikují navenek, od toho, jak fungují interně?

Nejvýraznější je to v oblastech, které se rychle vyvíjí - ESG, ochrana osobních údajů nebo opatření proti zneužívání trhu. Mnohé společnosti mají procesy nastavené spíše formálně a neimplementují je do každodenní praxe. V horším případě se interní procesy nastavují až v okamžiku, kdy dojde k incidentu a na nastavení interních procesů se začne doptávat státní orgán nebo regulátor.

Kde konkrétně vznikají největší nedostatky v praxi emitentů cenných papírů?

Nejčastěji u povinností, které se plní průběžně a kontinuálně. Týká se to zejména nakládání s vnitřními informacemi, jejich správného uveřejňování a interních procesů, které mají zabránit jejich zneužití. Tyto oblasti jsou zásadní pro důvěru investorů i regulátora.

Digitalizace zrychlila rozhodování. Přináší to i právní rizika?

Ano. Pokud nejsou procesy správně nastaveny ve stanovách, může elektronické rozhodování způsobit komplikace - například při identifikaci účastníků nebo samotném průběhu hlasování. Pozitivní je ale vývoj judikatury v této oblasti: soudy dnes prosté elektronické podpisy, například prostředky typu DocuSign, ve většině případů považují za dostatečné pro platnost písemného právního jednání.

Při fúzích nebo vstupu investorů se nejvíce ukáže připravenost vedení. Na co si musí představenstva dávat pozor?

Nejdůležitější je schopnost prokázat, že vedení rozhodovalo informovaně a obezřetně. Základem je kvalitní právní, daňová a finanční due diligence - slouží jako podklad pro další vyjednávání o transakci i jako doklad toho, že vedení společnosti postupovalo s náležitou péčí.  

Investoři dnes sledují nejen výsledky, ale i způsob řízení. Co je pro ně nejvýraznějším signálem profesionality?

Klíčová je transparentnost. Pokud jsou rozhodovací a interní procesy ve společnosti neprůhledné, nejasné či nesrozumitelné, je to pro investora varovný signál. Pozitivně působí také funkční systém řízení rizik a compliance - kontrolní mechanismy, systém oznamování protiprávního jednání - tzv. whistleblowing či pravidla pro předcházení a řešení střetu zájmů.

Jaká bývají nejčastější očekávání investorů při vstupu do společnosti?

Investoři očekávají, že společnost má jasně nastavené rozhodovací procesy, přehlednou dokumentaci a důsledně plní své informační a reportovací povinnosti. Chtějí vidět, že vedení dokáže včas identifikovat potenciální rizika a že udrží stabilitu společnosti i v období změn.

Do jaké míry dnes rostou požadavky na dokumentaci a reporting?

Velmi výrazně. Evropské regulace kladou důraz na průběžné plnění povinností - nikoli na jednorázové formální kroky. Společnosti by měly dokumentovat procesy, rozhodnutí i způsob vyhodnocování rizik. A právě v této kontinuitě se nejvíce ukazuje rozdíl mezi aktivním a formálním výkonem funkce.

Pokud byste měla doporučit jeden praktický způsob, jak může dnes vedení chránit sebe i firmu, který by to byl?

Aktivní výkon funkce. Rozumět svým povinnostem, dokumentovat rozhodnutí, přizvat odborníky tam, kde končí vlastní znalosti. A mít dobře nastavené interní procesy - ideálně doplněné o kvalitní D&O pojištění.

Natálie Cmíralová je advokátkou v PRK Partners se specializací na právo kapitálových trhů, cenných papírů a korporátní právo. V praxi se věnuje mimo jiné nastavení vztahů mezi akcionáři, vstupům investorů, restrukturalizacím a právnímu poradenství emitentům na regulovaných trzích.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme