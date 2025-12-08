Investika posiluje domácí portfolio. Kupuje kanceláře Butovice Offices v Praze
Investiční fond Investika završuje letošní rok další výraznou realitní transakcí. Po expanzi v Polsku a Rakousku se největší český a slovenský nebankovní nemovitostní fond pro drobné investory vrací na domácí trh, kde posiluje své portfolio nákupem kancelářské budovy Butovice Offices v Praze 5. Objekt dlouhodobě využívá jako svou českou centrálu společnost Albert, spadající pod Ahold.
|
Shrnutí článku:
Pražská akvizice rozšiřuje protfolio fondu v okolí pražských Nových Butovic, kde již vlastní nákupní centrum Galerie Butovice, přilehlé pozemky i kancelářskou budovu Avenir E. Podle člena představenstva investiční společnosti Investika Jaroslava Kysely konsolidace majetku v jedné lokalitě umožní efektivnější správu i rozvoj obchodního potenciálu. Kupní cenu se strany rozhodly nezveřejnit. Předchozím majitelem objektu byl fond Safety Real ze skupiny BDCG.
Butovice Offices nabízejí přibližně 9 100 metrů čtverečních pronajímatelných ploch a jejich hlavním nájemcem zůstává Albert Česká republika. Transakce je součástí širší investiční aktivity fondu, který během roku 2025 realizoval několik významných zahraničních nákupů.
Zakladatel advokátní kanceláře BBH Josef Brož koupil od skupiny PPF londýnskou firmu RTGS Global. Firma poskytuje okamžité mezinárodní platby. Napsal to portál Seznam Zprávy. Firma podle portálu většinově patřila PPF. Někdejší právník skupiny PPF Brož byl jejím menšinovým vlastníkem.
Investor Brož koupil od Kellnerových londýnskou firmu RTGS Global
Zprávy z firem
Zakladatel advokátní kanceláře BBH Josef Brož koupil od skupiny PPF londýnskou firmu RTGS Global. Firma poskytuje okamžité mezinárodní platby. Napsal to portál Seznam Zprávy. Firma podle portálu většinově patřila PPF. Někdejší právník skupiny PPF Brož byl jejím menšinovým vlastníkem.
Nákupy v Polsku
V listopadu Investika získala prémiový kancelářský komplex Centrum Południe 3 ve Wrocławi, třetím největším městě Polska. Budova s více než 21 500 metry čtverečními moderních kanceláří a obchodních prostor je plně pronajatá, přičemž dominantním nájemcem je globální finanční instituce BNY Mellon provozující v objektu svou evropskou centrálu. Projekt patří mezi technologicky nejpokročilejší v regionu, což potvrzují certifikace LEED Platinum s druhým nejvyšším skóre v Evropě, WELL Gold či ocenění Object Without Barriers.
Fond v roce 2025 zaznamenal rekordní příliv kapitálu, který investoval mimo jiné do komerčních center v polských regionech, do moderního leteckého tréninkového centra v Rakousku a nyní i do další nemovitosti v Praze. Aktuálně spravuje majetek v hodnotě přes 27 miliard korun, přičemž letošní akvizice představují téměř 5 miliard korun.
Podle Jaroslava Kysely fond pokračuje ve vyhledávání nových příležitostí a již připravuje další transakci, jejíž oznámení plánuje na první čtvrtletí roku 2026.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.