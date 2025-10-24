Evropská policie rozbila daňový gang. A Češi byli u toho
Evropský úřad pro veřejnou žalobu (EPPO) odhalil rozsáhlou síť firem, které zneužívaly režim DPH při prodeji elektroniky. Do mezinárodního zátahu, který způsobil škody za 1,2 miliardy korun, se zapojila i česká policie.
Několik evropských zemí včetně Česka se pod dohledem Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) podílelo na rozsáhlé mezinárodní akci týkající se krácení daně z přidané hodnoty (DPH) při obchodech s drobnou elektronikou. Škody vyčíslil úřad na 48 milionů eur (přibližně 1,2 miliardy korun). Účast Česka na akci potvrdil v tiskové zprávě mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.
Sedm zatčených, stovka prohlídek
Na žádost mnichovského úřadu EPPO zatkli policisté sedm podezřelých v Německu, Španělsku a Nizozemsku. Společně s daňovými úředníky prohledali více než sto míst v sedmi zemích a zabavili velké množství dokumentů, elektronických zařízení a dalších důkazů. EPPO informovalo také o zabavení cenností v hodnotě čtyř milionů eur.
Do akce se zapojila i česká NCOZ
„Trestní řízení v této věci je vedeno Úřadem evropského veřejného žalobce ve Spolkové republice Německo,“ uvedl Ibehej. Kriminalisté NCOZ podle něj ve středu 22. října prohledali několik domovních i jiných prostor a vyslechli několik svědků.
Fiktivní firmy a falešné obchody
Zátah byl součástí vyšetřování EPPO kvůli podezření z trestné činnosti, při které fiktivní společnosti se sídlem v několika členských státech EU a ve Velké Británii od roku 2018 podvodně uplatňovaly režim snížené sazby DPH na prodej elektroniky. Tím si neoprávněně zvyšovaly zisky.
EPPO je nezávislý orgán veřejné žaloby Evropské unie. Má pravomoc vyšetřovat a trestně stíhat pachatele trestných činů proti finančním zájmům a rozpočtu EU.
Finanční správa si posvítí na daňové úniky alternativních taxislužeb. Od října bude každý měsíc dostávat detailní data o jízdách a tržbách firem jako Bolt nebo Liftago. Dosud úřady tato čísla viděly jen jednou ročně.
Berňák zatočí s „černými flotilami“. Bolt a spol. slíbily hlásit data každý měsíc
Money
Finanční správa si posvítí na daňové úniky alternativních taxislužeb. Od října bude každý měsíc dostávat detailní data o jízdách a tržbách firem jako Bolt nebo Liftago. Dosud úřady tato čísla viděly jen jednou ročně.
Nad aktuálními daty o počtu kybernetických útoků, ale také nad nejnovějšími praktikami podvodníků a možnostmi, jak se co nejúčinněji bránit, diskutovali odborníci z finančního sektoru v debatě ČTK Connect. Záznam je k dispozici na YouTube a webu ceskenoviny.cz.
Umělá inteligence ve službách hackerů. Tisíce lidí naletěly falešným bankéřům
Zprávy z firem
Nad aktuálními daty o počtu kybernetických útoků, ale také nad nejnovějšími praktikami podvodníků a možnostmi, jak se co nejúčinněji bránit, diskutovali odborníci z finančního sektoru v debatě ČTK Connect. Záznam je k dispozici na YouTube a webu ceskenoviny.cz.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.