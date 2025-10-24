Evropská policie rozbila daňový gang. A Češi byli u toho

Nový magazín právě vychází!

Evropský úřad pro veřejnou žalobu (EPPO) odhalil rozsáhlou síť firem, které zneužívaly režim DPH při prodeji elektroniky. Do mezinárodního zátahu, který způsobil škody za 1,2 miliardy korun, se zapojila i česká policie.

Několik evropských zemí včetně Česka se pod dohledem Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) podílelo na rozsáhlé mezinárodní akci týkající se krácení daně z přidané hodnoty (DPH) při obchodech s drobnou elektronikou. Škody vyčíslil úřad na 48 milionů eur (přibližně 1,2 miliardy korun). Účast Česka na akci potvrdil v tiskové zprávě mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Sedm zatčených, stovka prohlídek

Na žádost mnichovského úřadu EPPO zatkli policisté sedm podezřelých v Německu, Španělsku a Nizozemsku. Společně s daňovými úředníky prohledali více než sto míst v sedmi zemích a zabavili velké množství dokumentů, elektronických zařízení a dalších důkazů. EPPO informovalo také o zabavení cenností v hodnotě čtyř milionů eur.

Do akce se zapojila i česká NCOZ

„Trestní řízení v této věci je vedeno Úřadem evropského veřejného žalobce ve Spolkové republice Německo,“ uvedl Ibehej. Kriminalisté NCOZ podle něj ve středu 22. října prohledali několik domovních i jiných prostor a vyslechli několik svědků.

Fiktivní firmy a falešné obchody

Zátah byl součástí vyšetřování EPPO kvůli podezření z trestné činnosti, při které fiktivní společnosti se sídlem v několika členských státech EU a ve Velké Británii od roku 2018 podvodně uplatňovaly režim snížené sazby DPH na prodej elektroniky. Tím si neoprávněně zvyšovaly zisky.

EPPO je nezávislý orgán veřejné žaloby Evropské unie. Má pravomoc vyšetřovat a trestně stíhat pachatele trestných činů proti finančním zájmům a rozpočtu EU.

Vlivný fond Andreessen Horowitz chystá svou největší investici vůbec. Vedle AI to bude i do zbrojení

Zakladatel fondu Andreessen Horowitz Marc Andreessen
ČTK
Stanislav Šulc
sta

Investice do technologických titulů zdaleka nejsou u konce. Potvrzuje to nový plán vlivného fondu Andreessen Horowitz, který plánuje do nových technologií napumpovat deset miliard dolarů. Vedle umělé inteligence se přitom chce zaměřit také na zbrojní inovace.

Technologičtí miliardáři nepolevují své snahy svézt se na vlně rostoucího zájmu o umělou inteligenci. A ke klíčovým figurám v této vlně patří vedle Petera Thiela nebo Elona Muska také fond Andreessen Horowitz založený v roce 2009 Marcem Andreessenem a Benem Horowitzem. V Kalifornii sídlící fond uspěl s brzkými investicemi do dnes obřích firem, jako jsou Google, Facebook, X (dříve Twitter) nebo Stripe. Podle odhadů má fond v současnosti pod správou 46 miliard dolarů.

Aktuálně fond chystá novou vlnu investic, která by podle listu The Financial Times měla dosáhnout až částky deseti miliard dolarů. Hlavním cílem přitom bude opět rychle rostoucí a mimořádně inovativní prostředí moderních technologií, zejména spojených s vývojem umělé inteligence.

„Zhruba šest miliard z celkové částky by mělo jít na podporu větších a již etablovaných společností. Až 1,5 miliardy by mělo putovat na rozvoj AI aplikací, stejná částka pak na investice do AI infrastruktury. A kolem jedné miliardy by mohl získat projekt American Dynamism, což je investiční vehikl fondu pro podporu zbrojního průmyslu,“ uvedl server FT.com.

Rostoucí fond

Desetimiliardový investiční plán je pro Andreessen Horowitz největší investicí v dosavadní historii. Překonala investiční kolo z roku 2022, kdy v průběhu boomu technologického sektoru fond investoval devět miliard dolarů.

Tehdy fond výrazně vsadil na růst společností pracujících na umělé inteligenci, což mu vyneslo velmi rychlý výnos. Mezi společnostmi, na jejichž růstu se fond podílel, jsou například Databricks, evropský Mistral nebo zbrojně-technologická společnost Anduril Industries.

Výhodou fondu je i jeho personální propojení se současnou administrativou Donalda Trumpa. Bývalý partner fondu Scott Kupor je momentálně šéfem Úřadu pro civilní zaměstnance a Sriram Krishnan, další bývalý člen vedení fondu, je aktuálně hlavním poradcem Bílého domu pro problematiku umělé inteligence.

Reddit

