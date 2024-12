Firmy mohou zvýšit zaměstnancům benefity. Jaké další změny ve mzdách se chystají?

Rok 2025 přináší významné novinky v oblasti mezd a sociálního pojištění. Zavádí se povinná elektronická komunikace pro dávky nemocenského pojištění, což slibuje snížení administrativní zátěže. Důchodci budou moci využít slevu na pojistném, zatímco minimální mzda vzroste na 20 800 korun měsíčně. Pro zaměstnance v rizikových profesích je připraven vyšší vyměřovací základ, zatímco podnikatelé se musí připravit na zvýšení minimálních odvodů. Přestože změny cílí na zjednodušení procesů a zlepšení podmínek, otázkou zůstává, jak zásadně ovlivní pracovní trh i administrativu zaměstnavatelů.

Elektronizace dávek nemocenského pojištění

Od 1. 1. 2025 bude zavedena povinná elektronická komunikace pro všechny dávky nemocenského pojištění, nejen pro eNeschopenky. Ošetřující lékaři budou povinni zasílat veškerá rozhodnutí a potvrzení týkající se dávek nemocenského pojištění elektronicky České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) i pojištěncům. Pojištěnci obdrží identifikátor formou SMS nebo e-mailu, který následně předají svému zaměstnavateli. Papírový formulář zůstane dostupný už jen na vyžádání. Zaměstnavatelé budou mít k dispozici nové elektronické služby umožňující ověřit informace k jednotlivým dávkám.

„Elektronizace dávek nemocenského pojištění by tedy měla přispět ke snížení papírování ve firmách. Nicméně je ale otázkou, zda opravdu dojde ke snížení administrativní zátěže na straně mzdových účetních. Jak moc digitalizace ulehčí práci mzdovým účetním se ukáže již počátkem roku 2025, kdy bude spuštěn ostrý provoz elektronizace,” komentuje Lucie Kubátová z poradenské společnosti RSM.

Sleva na pojistném pro pracující důchodce

Pokud dosud starobní důchodci pracovali, docházelo k dalšímu přepočítávání jejich důchodů. To bylo na základě odvedeného pojistného v důchodovém věku bylo zanedbatelné, nicméně administrativní zátěž s tím spojená byla vysoká. Proto pokud bude důchodce v zaměstnaneckém poměru uplatňovat slevu na pojistném, nebude mu důchod navyšován. A novela rovněž navrhuje zrušení povinnosti vedení evidenčních listů důchodového pojištění u zaměstnavatele. Nově by tedy od 1. 1. 2025 zaměstnaný důchodce (starobní) neplatil na sociální pojištění 7,1 procenta, ale pouze 0,6 procenta. Podnikajícím důchodcům se má pak o 6,5 procenta snížit pojistné, a to z 29,2 procenta na 22,7 procenta.

Dohody tam a zpátky

Původně plánovaná legislativní úprava, která měla od 1. 1. 2025 zavést změny v oblasti dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, byla zrušena. Původní návrh na zastropování limitů počítal s odlišnými pravidly kvůli podezření, že dohody o provedení práce (DPP) jsou zneužívány při uzavírání s více zaměstnavateli. Po zavedení registru dohod a následné analýze se ovšem ukázalo, že ke zneužívání DPP prakticky nedochází, nebo jen ve velmi omezené míře, a dopad je minimální. Proto bylo rozhodnuto, že pro rok 2025 bude platit jednotný limit ve výši 25 procent průměrné mzdy, tedy 11 500 korun, pro všechny dohody.

„Co ovšem zůstává, to je povinnost zaměstnavatele oznámit všechny uzavřené dohody správě sociálního zabezpečení,“ uvádí Lucie Kubátová z poradenské společnosti RSM s tím, že se dále bude pokračovat v systému, který zaměstnavatelé znají od července roku 2024.

Povodňové ošetřovné

V reakci na přírodní katastrofy, jako jsou povodně, byla zavedena specifická dávka - povodňové ošetřovné. Tato dávka je určena osobám, které v důsledku těchto událostí nemohou vykonávat své zaměstnání a pečují o své děti z důvodu uzavření škol a školských zařízení a o postižené členy rodiny, kteří nemohou navštěvovat zařízení pro ně určená taktéž z důvodu jejich uzavření následkem povodní. Vztahuje se na péči o děti do 10 let, osoby závislé na pomoci v I. stupni závislosti a nezaopatřené děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud jsou jejich vzdělávací zařízení uzavřena. Dávka je vyplácena od 13. září 2024 do 31. března 2025, přičemž podpůrčí doba trvá po celou dobu uzavření zařízení, maximálně do uvedeného data. Nárok na ošetřovné nevzniká za dny, kdy je zaměstnanec v práci (včetně home office), čerpá náhradu mzdy, nebo v době školních prázdnin. Ošetřovné je dostupné zaměstnancům na základě pracovního poměru či dohod (DPP, DPČ, ZMR) a OSVČ účastných nemocenského pojištění.

Limity na benefity a jejich daňové osvobození

V současnosti je zaveden limit pro osvobození nepeněžních „volnočasových“ benefitů a to ve výši 50 procent průměrné mzdy - pro příští rok se tedy jedná o částku 23 278 korun (jde o navýšení o 1294). Pro zdravotní benefity pak zákonodárci schválili návrh, který umožňuje dvakrát vyšší limit, pro rok 2025 se tedy jedná o částku 46 557 korun.

“Aktuálně jsou z kategorie zdravotních benefitů nejpopulárnější nákup vitamínů a dioptrických brýlí, zároveň ale roste popularita například služeb dentální hygieny nebo prémiové zdravotní péče a zaměstnanci tak případné navýšení podpory v této oblasti jistě ocení,” jmenuje Kubátová.

Minimální mzda a zaručený plat

Od ledna 2025 se v České republice zvýší minimální mzda na 20 800 korun měsíčně. Současně dojde ke zrušení zaručené mzdy v soukromém sektoru, která dosud určovala minimální výdělky pro různé profese rozdělené do osmi skupin. Nově bude zaručený plat zachován pouze ve veřejné a státní sféře, kde budou profese rozděleny do čtyř skupin s garantovanými minimálními platy odstupňovanými podle složitosti a odpovědnosti práce.

Ve veřejném sektoru bude první skupina prací odpovídat minimální mzdě, tedy 20 800 Kč měsíčně, druhá skupina 1,2násobku minimální mzdy (24 960 Kč), třetí skupina 1,4násobku (29 120 Kč) a čtvrtá skupina 1,6násobku (33 280 Kč). Toto nové rozdělení zjednoduší systém a zařazení do skupin bude vycházet především z dosaženého vzdělání. Zaměstnanci ve veřejných službách a správě tedy budou mít nárok na příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve výši 5 až 15 % minimální mzdy, tedy 1 040 až 3 120 Kč měsíčně.

Průměrná mzda

Ministerstvo financí České republiky odhaduje, že průměrná mzda v roce 2025 dosáhne 49 233 korun měsíčně, což představuje nárůst o zhruba 3 500 korun oproti předchozímu roku. Tento růst je však pomalejší než tempo inflace, což znamená, že reálná kupní síla zaměstnanců nemusí výrazně vzrůst. Ekonomové upozorňují, že více než dvě třetiny pracovníků na tuto průměrnou mzdu nedosáhnou, přičemž medián mezd, který lépe odráží skutečné příjmy většiny populace, je nižší.

Sleva na manžela/manželku

Od 1. ledna 2024 došlo k úpravě podmínek pro uplatnění slevy na manžela či manželku. Nově je tato sleva ve výši 24 840 korun ročně (49 680 korun pro držitele průkazu ZTP/P) dostupná pouze v případech, kdy manžel nebo manželka pečuje o dítě do 3 let věku a jejich vlastní příjmy nepřesáhnou 68 000 korun za rok. Do vlastních příjmů manžela či manželky se započítávají například hrubá mzda, nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti či příjmy z podnikání. Naopak se nezapočítávají dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči, stipendia nebo příjmy z péče o osobu pobírající příspěvek na péči. Zaměstnanci mohou tuto slevu uplatnit prostřednictvím ročního zúčtování daně u zaměstnavatele, zatímco OSVČ ji zahrnují do svého daňového přiznání. Při uplatnění slevy je nutné doložit čestné prohlášení manžela či manželky o výši jejich příjmů.

Zvýšený vyměřovací základ pro rizikové skupiny

Pro další zaměstnance pracující v rizikových profesích byl zaveden zvýšený vyměřovací základ. Tento krok má za cíl poskytnout těmto pracovníkům snížení důchodového věku a reflektovat náročnost jejich povolání a umožnit jim dřívější odchod do starobního důchodu.

“Listopadová důchodová reforma přináší řadu změn a jednou z těch, které se vztahují již k roku 2025 je snížení hranice pro odchod do důchodu a zvýšení vyměřovacího základu pro takzvané rizikové profese. Řadit se mezi ně budou záchranáři a podnikoví hasiči, kteří již zvýšený odvod pojistného a snížený důchodový věk mají, a dále horníci, svářeči, obsluha tryskačů v těžkém průmyslu i zaměstnanci specifických biologických laboratoří, tedy zaměstnanci zařazeni do takzvané IV. kategorie rizikových profesí podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Zaměstnavatelé také za ně budou odvádět vyšší pojistné a k navyšování bude docházet postupně,” uzvírá Lucie Kubátová z RSM.

