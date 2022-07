ECB řeší úrokové sazby. Volí mezi rostoucí inflací a hrozbou krachu Itálie

Zvýší Evropská centrální banka úroky? A pokud ano, bude to o čtvrt procentního bodu, nebo dokonce o půl? A zvládnou zadlužené jižní státy eurozóny zvýšené nároky na obsluhu svých dluhů?

Evropská centrální banka (ECB) dnes velmi pravděpodobně přikročí k prvnímu zvýšení svých základních úrokových sazeb od roku 2011. Ke zpřísňování měnové politiky banku tlačí zejména rostoucí inflace v eurozóně. ECB už dříve signalizovala, že úroky zvýší o čtvrt procentního bodu. Zdroje agentury Reuters nicméně tento týden uvedly, že představitelé centrální banky zvažují i zvýšení o půl procentního bodu.

Základní úroková sazba ECB je navzdory vysoké inflaci stále na rekordním minimu nula procent. Evropský statistický úřad Eurostat tento týden oznámil, že míra inflace v eurozóně se v červnu vyšplhala na rekordních 8,6 procenta, zatímco v květnu činila 8,1 procenta. Inflaci už delší dobu zvyšuje růst cen energií a potravin, tempo zdražování nabralo na intenzitě i v důsledku války na Ukrajině.

Zvyšování úroků na euru však výrazně prodraží správu dluhu členských zemí eurozóny. Spekuluje se, že takzvané jižní křídlo klubu zemí platících eurem by se tak mohlo dostat do potíží. Zvlášť velký problém by mohl nastat ve výrazně zadlužené Itálii.

Euro ve vleku dolaru

Nicméně ECB musí při své volbě zohlednit situaci na dalších trzích, zejména v USA. Americká centrální banka v letošním roce ve snaze mírnit inflaci zvýšila úrokové sazby už třikrát, celkem o 1,5 procentního bodu. Její základní úroková sazba se tak nyní nachází v pásmu 1,50 až 1,75 procenta. Předpokládá se, že Fed příští týden přikročí k jejímu dalšímu zvýšení.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) minulý měsíc zvýšila základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na sedm procent. Tak vysoko byla její základní sazba naposledy v roce 1999. ČNB kvůli rostoucí inflaci zahájila zvyšování úroků již loni v červnu.

