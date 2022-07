Výrobní inflace kulminuje. Nejhorší situace je nadále v zemědělství

Inflace ve výrobě v červnu dosáhla nového maxima, avšak její růst už alespoň znatelně zpomaluje, jak ukazují nová data Českého statistického úřadu. Ceny v zemědělství si v meziměsíčním srovnání připsaly další 4,4 procenta, meziročně jsou už výše o téměř 43 procent. V průmyslu se zdražovalo oproti květnu o 1,4 procenta, meziročně jsou ceny průmyslových výrobců výše o 28,5 procenta. I ve stavebnictví ceny poskočily nahoru, meziměsíčně o procento. Výsledné meziroční navýšení ale nebylo ani 13procentní.

„Výrobní inflaci budou v dalších měsících brzdit právě statistické základy z druhé poloviny loňského roku, kdy teprve výrobní inflace začala akcelerovat. To je ovšem pouze statistický pohled – „kouzlo“ vysokých srovnávacích základů, který ovšem sám o sobě žádné zlevnění nepřináší, neboť pouze snižuje meziroční tempo,” komentuje statistiku cen výrobců Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

V červnu došlo k dalšímu meziročnímu růstu cen průmyslových výrobců. Tentokrát o pádivých 28,5 procenta. Nejvíce se zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Prudký růst zaznamenaly i ceny elektřiny, plynu a páry, které meziročně stouply o 44,6 procenta. Podražily také chemické látky, a to téměř o 46 procent. Kovy a kovodělné výrobky pak vzrostly o necelou třetinu.

U některých výrobců by ale podle Dufka už mohl začít proces korekce cen některých výrobků. „V první fázi by přicházejí do úvahy kovy a kovové výrobky, jejichž ceny začínají pomalu klesat už nyní, když reagují na vývoj cen základních komodit na zahraničních trzích,” dodal Dufek.

Vše se točí kolem plynu

Velkou neznámou a současně rizikem pro další vývoj výrobní inflace představují ceny zemního plynu, který tuzemský průmysl využívá z 25 procent. Vstupuje jako náklad nejenom do výroby kovů, ale ještě více do produkce stavebních materiálů, chemického a potravinářského průmyslu a podobně. „Pokud dojde k obnovení dodávek a korekci cen, může začít výrobní inflace pomalu a jistě ustupovat. Pokud ne, inflační rallye může ještě chvíli pokračovat,” dodal Dufek.

Ještě hůře dopadly ceny zemědělských výrobců. Ty se meziročně zvýšily o astronomických 42,5 procenta. V rostlinné výrobě došlo k růstu cen o 58,2 procenta. Kritická je situace u obilovin, které zdražily o 68,5 procenta. Výrazný růst cen zaznamenaly i olejniny a brambory.

Vysoké ceny v rostlinné výrobě prodražují produkci krmiv, což se promítá do růstu cen v živočišné výrobě. Ta meziročně zdražila o 23,5 procenta, přičemž ceny skotu vzrostly o 32,0 procenta a ceny mléka o 24,8 procenta. Výrazné zvýšení zaznamenaly i ceny drůbeže, vajec a jatečných prasat.

Vysoké ceny zemědělských výrobců se budou přenášet do cen potravin. „Kombinace prudkého růstu cen zemědělských a energetických komodit vede k dalšímu zvyšování cen potravin. Rodinám, které žijí s napjatými rozpočty, hrozí, že před výplatou nebudou mít dostatek peněz na obstarání jídla,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Nejvyšší zdražení nás podle něj pravděpodobně čeká u pekárenských výrobků, které jsou náročné na spotřebu obilovin a energií. Výrazně však budou zdražovat i další typy potravin.

