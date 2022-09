Inflace vzala Čechům chuť spořit. Nejvíce utrpělo penzijko

Obliba spoření ve třetím čtvrtletí roku prudce klesla. Češi citlivě vnímají, zda mají na investice a spoření. Pokles obliby postihl téměř všechny nástroje, jedinou výjimkou se staly termínované vklady. Vyplývá to z Barometru obliby spoření, který sestavuje Asociace českých stavebních spořitelen.

Hodnota barometru klesla v porovnání se druhým čtvrtletím o tři procentní body na 32,6 procenta. Je to třetí nejhlubší propad za jeho historii od roku 2016, od kdy se pravidelně sleduje, kterou možnost ukládání nebo spoření peněz považují Češi za zvlášť zajímavou bez ohledu na to, jak sami v danou chvíli spoří.

Za poklesem stojí prudce rostoucí inflace, při které se podle asociace těžko hledá spořicí produkt, který by jí byl schopen odolat. A dále pak patrně i to, že některým Čechům se zmenšují disponibilní finance, které by mohli spořit.

Drahé kovy ztrácejí lesk, ale drží se na špici

Výrazný pokles o čtyři procentní body zaznamenaly i drahé kovy, které si i přesto udržely v barometru dlouhodobou pozici s 55procentní oblibou. Na druhou příčku barometru se dostala další likvidní forma spoření. Po zlatu obsadila druhou příčku s hodnotou 44 procent spořicí konta, která ve třetím čtvrtletí zaznamenala nejmenší pokles obliby (o jeden procentní bod).

Těsně za spořicími konty se s 43procentní oblíbeností umístilo stavební spoření, které se dlouhodobě drží na prvních třech místech barometru. "Zhodnocení kolem šesti procent sice v dnešní době nepokryje inflaci, nicméně musíme mít na paměti, že jde o spoření se střednědobým horizontem, a tak je nutné k němu i přistupovat," uvedl tajemník asociace Jiří Šedivý.

Penzijko trpí

K nejvýraznějšímu propadu v oblíbenosti spoření došlo u penzijního spoření, a to o osm procentních bodů. Dostalo se tak na 38 procent, což je nejméně od počátku měření barometru v roce 2016.

Nervozita spojená se ztrátami na kapitálovém trhu se promítla do poklesu obliby investic do podílových fondů a do akcií či obligací. Obě tyto formy investic na kapitálovém trhu klesají od počátku letošního roku potřetí v řadě, a to navzdory poučce, že z dlouhodobějšího pohledu jsou schopny vzdorovat inflaci právě tyto investiční nástroje.

Na nejnižší hodnotě v historii se ocitlo životní pojištění, které kleslo na 27 procent. Na stejné příčce jako životní pojištění, tedy 7. až 8., skončily také s 27procentní oblíbeností termínované vklady. Ty se však na této pozici drží dlouhodobě. Termínované vklady byly v tomto čtvrtletí jediným produktem, který zaznamenal růst oblíbenosti, a to o dva procentní body.

Kryptoměny mají s 18procentní oblíbeností téměř stejnou úroveň atraktivity, jakou má pro Čechy spoření doma. To skončilo se 17 procenty na posledním, desátém místě Barometru. Češi se od spoření doma odklánějí dlouhodobě. Současná hodnota jeho oblíbenosti je na stupnici barometru nejnižší od počátku roku 2016.

