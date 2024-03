Reportáž: Jak jsem v Lipně nakupoval po zavíračce

Skupina COOP otevírá 30. samoobslužnou nonstop prodejnu. Do konce letošního roku jich chce mít sto. Do jedné z nich, v Lipně nad Vltavou, jsme vyrazili nakupovat „po zavíračce“. Verdikt? Koncept je to fajn, hlavně pro menší města.

Při příjezdu do Lipna nad Vltavou jsem si u místního obchodu COOP všiml cedule 24/7. „Super,“ říkám si, „zajdu si nakoupit o půlnoci.“ Když se ale okolo 21. hodiny k obchodu blížím, je uvnitř tma. Začínám si myslet, že 24/7 tu znamená něco jiného.

Naštěstí jsem se pletl. Tohle ale není obyčejný obchod. Působí trochu jako sci-fi. Pomocí aplikace DoKapsy od ČSOB ověříte svoji totožnost pomocí bankovní identity a pomocí QR kódu si otevřete dveře do obchodu.

Nekrade se

Kdo by si myslel, že by se v obchodě, kde chybí jakýkoliv personál, mohl vyhnout placení za nákup, bude zklamán. „Při vstupu do obchodu se aktivuje připojení na pult centrální ochrany,“ popisuje Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP. S krádežemi podle Němčíka v těchto prodejnách až na zanedbatelné případy problém není – totožnost návštěvníků je totiž známá stejně jako fakt, že je prostor pod dohledem kamer.

„Stalo se nám, že nějací hoši si v obchodě z lahví piva udělali branky a s ovocem začali v uličce hrát fotbal,“ přidává Němčík jeden divočejší příběh. „Dispečer je tedy vyzval k ukončení zábavy a zaplacení za vše, co při nočním ‚zápasu‘ použili, anebo že v obchodě počkají na příjezd zásahového týmu a policii.“

Něco to stojí

Úpravy obchodu, především pokrytí celého prostoru kamerami a dalšími technologiemi, není ale zadarmo. Podle skupiny COOP vyjde na 250 až 500 tisíc korun, záleží na velikosti prodejny. Měsíční náklady na provoz pak stojí 5 až 15 tisíc korun.

„Investice u větších prodejen se vrací v růstu obratu, ale u menších je to především o udržení obchodní obslužnosti a prodejny, která by jinak musela zavřít,“ říká Němčík.

„Samozřejmě jsme se trochu obávali toho, zda zákazníci novinku přijmou a zda technologie nebude pro velké množství zákazníků překážkou. Čísla však mluví jednoznačně. Lidé jsou prostě rádi, že si mohou nakoupit kdykoliv,“ říká Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP. Tento týden se otevřely tři nové prodejny tohoto typu. Dokonce roku jich COOP plánuje mít sto.

