Čínský hospodářský zázrak se nekoná. Tamní vláda musí stimulovat ekonomiku

Čínské domácnosti ztrácejí důvěru a neutrácejí, přitom větší útraty lidí by druhá největší ekonomika světa potřebovala jako sůl. A aby toho nebylo málo, zahraniční firmy začínají ztrácet důvěru v čínskou ekonomiku.

Propadák

Příběh o oživení čínské ekonomiky od chvíle zrušení politiky nulové tolerance covidu se zdá být – slovy filmových kritiků – propadákem. Nejčerstvější údaje ukazují na rekordně vysokou nezaměstnanost mladých a klesající poptávku po úvěrech. Online prodejci během minulé neděle, kdy se v zemi konal nákupní festival 618 (druhý největší takový festival v Číně hned po „Dni nezadaných“ - pozn.red.), nezveřejnili uspokojivá čísla prodejů, což naznačuje mizející náladu Číňanů utrácet.

Malé podniky se potýkají s problémy a vláda je v krizovém režimu – hledá odpovědi od podnikatelů a ekonomů na problém, který si z velké části způsobila sama.

Domácnosti šetří

Již před pandemií vykazovala čínská ekonomika známky zpomalení. Ale důvěra veřejnosti nyní klesá a potápí tak ekonomiku. Po posledních letech nejsou lidé ochotni utrácet a nechtějí ani trochu riskantní investice. Koronavirové uzávěry otestovaly úspory běžných domácností – nejen kvůli ztrátám příjmů, ale také kvůli rostoucím cenám, protože základní zboží docházelo.

V roce 2022 vzrostly úspory domácností o 80 procent oproti předchozímu roku. Čínské domácnosti loni ušetřily 2,6 bilionu dolarů (přes 56 bilionů dolarů), uvedla CNN. I takto vysoké úspory však nyní spořivé čínské domácnosti v dohledné době rozpouštět nebudou.

Nakopnout ekonomiku

Ve snaze nastartovat skomírající ekonomiku minulý týden Čínská lidová banka (ČLB) překvapivě snížila úrokové sazby na 1,9 procenta. „Čína tímto krokem nepřímo přiznává potíže s obnovou ekonomiky a mohlo by to být předzvěstí intenzivnější stimulace a snížení klíčových úrokových sazeb později v roce,“ říká analytik BHS Timur Barotov. A současnými kroky stimuly ekonomiky rozhodně nekončí.

Ve druhé polovině roku 2023 by se dalo očekávat další snížení úrokových sazeb a snížení sazby povinných minimálních rezerv. Ekonomové Goldman Sachs předpokládají, že ve třetím čtvrtletí dojde ke snížení povinných minimálních rezerv, což by uvolnilo více prostředků pro poskytování úvěrů.

Firmy ztrácejí víru v Čínu

Trable čínské ekonomiky dělají vrásky na čele evropským firmám, které přehodnocují své investiční plány. Podle dat Evropské obchodní komory v Číně (EUCCC) klesl počet evropských firem, které považují Čínu jednu ze tří nejlepších destinací pro budoucí investice klesl na rekordní minima. EUCCC, která tyto údaje zaznamenává od roku 2010, to uvedla ve své výroční zprávě. Přímé zahraniční investice (FDI) do Číny letos výrazně zpomalily, a to navzdory konci politiky nulové tolerance Covidu. FDI v dolarovém vyjádření klesly mezi lednem a květnem o 5,7 procenta ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.