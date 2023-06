Optimismus prognostiků se nenaplnil. Propad německé ekonomiky bude hlubší

Německá ekonomika se letos propadne o 0,4 procenta, v nadcházejícím roce by ale měla vyrůst o 1,5 procenta. V čerstvém výhledu to oznámil hospodářský institut Ifo, který ještě na jaře očekával pro letošní rok pokles hrubého domácího produktu jen o desetinu procenta.

Reklama

Za důvody výrazně horších očekávání označil hlavní prognostik Ifo Timo Wollmershäuser mimo jiné pokles soukromé spotřeby, snižování stavebních investic a obecně pomalejší zotavování německého hospodářství. Pro letošek Ifo předpovídá inflaci podle metodiky Evropské unie ve výši 5,5 procenta.

„Německé hospodářství se jen pomalu propracovává z recese," řekl Wollmershäuser. "Kvůli vysoké inflaci poklesne v letošním roce soukromá spotřeba o 1,7 procenta. Teprve v roce 2024 se opět začne zvyšovat, a to o 2,2 procenta," uvedl.

Chmurný výhled pro německou ekonomiku i Česko. Průmyslová výroba roste hlemýždím tempem Money Průmyslová výroba v Německu se v dubnu meziměsíčně zvýšila o 0,3 procenta, zatímco v březnu o 2,1 procenta klesla, oznámil dnes německý statistický úřad. Je to slabší růst, než se čekalo. Statistika tak po pondělní zprávě o nečekaném poklesu zakázek německého průmyslu přispívá k chmurnému výhledu německé ekonomiky, uvedla agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Předčasný optimismus

Německo, které je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem Česka, na počátku roku vycházelo z optimistických předpovědí. To, že se podaří udržet ekonomický růst, předpokládal i ministr hospodářství Robert Habeck. V dubnu dokonce německá vláda zvýšila odhad letošního růstu z 0,2 na 0,4 procenta.

Příznivý byl v dubnu i rychlý odhad hospodářského výkonu za první čtvrtletí. Podle Spolkového statistického úřadu, který vycházel ze sezonně, cenově a kalendářně očištěných dat, hrubý domácí produkt stagnoval, čímž by se Německo vyhnulo takzvané technické recesi. Takový stav se obvykle definuje jako nejméně dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Zpřesněné údaje v květnu ale ukázaly, že Německo se v prvním čtvrtletí do recese propadlo, neboť HDP se ve srovnání s předchozími třemi měsíci snížil o 0,3 procenta.

Rekonvalescence bude dlouhá

Mezinárodní měnový fond (MMF) v květnu oznámil, že německá ekonomika i přes svou odolnost bude letos stagnovat. Výhledy začaly postupně snižovat také ekonomické ústavy. Výzkumný institut RWI, který ještě v březnu počítal s růstem HDP o 0,2 procenta, před týdnem oznámil, že nyní předpokládá naopak pokles o 0,3 procenta. Pomalejší zotavování očekává i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Projekci vývoje dnes revidoval také institut Ifo. Ten v březnu v jarní prognóze vycházel z propadu HDP o 0,1 procenta, který nyní pro letošní rok zvýšil na 0,4 procenta.

EU se vyhnula recesi, eurozóna stejně jako Češi či Maďaři nikoli Money Ekonomika eurozóny se v prvním čtvrtletí propadla do recese. Hrubý domácí produkt (HDP) se ve srovnání s předchozím čtvrtletím snížil o 0,1 procenta, stejným tempem jako v předchozím kvartálu. Ve zpřesněné zprávě to uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Minulý měsíc přitom statistici s odkazem na předběžná čísla uváděli, že ekonomika eurozóny o 0,1 procenta vzrostla. ČTK Přečíst článek

Mírný růst nezaměstnanosti

Propad vykázalo německé hospodářství už v závěrečném čtvrtletí loňského roku, kdy se HDP snížil o 0,2 procenta. Celkově však německá ekonomika loni o 1,8 procenta vzrostla.

Německé hospodářství se po pandemii covid-19 potýká s následky války na Ukrajině včetně vysokých cen energií. Ty přispívají k vysoké inflaci, která v loňském roce v Německu podle metodiky Evropské unie dosáhla 8,7 procenta, což byl rekord v novodobých dějinách spolkové republiky. Ifo předpokládá, že meziroční tempo růstu spotřebitelských cen letos zpomalí na 5,5 procenta a v roce 2024 se dostane na 1,9 procenta. V příštím roce se tak inflace dostane k dvouprocentnímu cíli Evropské centrální banky.

Ifo v ekonomické prognóze vychází z mírného růstu nezaměstnanosti v letošním roce z 5,3 procenta na 5,5 procenta a z následného poklesu opět na 5,3 procenta v roce 2024. Počet lidí bez práce se tak v Německu s 84,4 milionem obyvatel zvýší podle institutu z 2,42 na 2,55 milionu a v příštím roce poklesne na 2,45 milionu.

Německu chybí rekordní počet ajťáků. Neobsazené jsou v IT desítky tisíc míst Money Německo se potýká s rekordním nedostatkem pracovníků v odvětví informačních technologií (IT). Podle agentury DPA, která se odvolává na studii Institutu německého hospodářství (IW), bylo loni v tomto odvětví po celém Německu v průměru 68 tisíc volných pracovních míst. To je nejvíc od roku 2010, kdy institut začal tento údaj sledovat. ČTK Přečíst článek

Globální ekonomika si prochází rozvodem. Po něm bude vše dražší Money Nejlepší časy globalizovaného světa jsou již za námi, říká Peter Garnry, hlavní akciový stratég dánské Saxo Bank. Přichází doba deglobalizace, či fragmentace světového hospodářství. Garnry nevěří v brzký pokles inflace ke dvěma procentům. „Dlouhodobě nás čeká inflace v rozpětí tří až čtyř procent. Pokud nemůžete mít hladce fungující globální ekonomiku, potřebujete více investic. Zdroje budou hůře dostupné a vše bude logicky dražší,“ říká v rozhovoru pro Newstream. Zdeněk Pečený Přečíst článek