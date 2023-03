Čína bude letos více zbrojit. Armádní rozpočet spolkne takřka čtvrt miliardy dolarů

Nedělní rozpočtový návrh čínského ministerstva financí doplňuje obrázek roustoucího napětí v jihočínském moři a vyostřující se rétoriky vůči Tchaj-wanu: Peking hodlá letos mimořádně navýšit výdaje na armádu, a to o 7,2 procenta na 1,56 bilionu jüanů, zhruba 230 miliard dolarů.

Čínský obranný rozpočet si drží bryskní růstové tempo: již loni podobně nabobtnal, a to o 7,1 procenta na 1,45 bilionu jüanů, o rok předtím činil jeho růst „jen“ 6,6 procenta.

Premiér země Li Kche-čchiang předtím na zahájení každoročního zasedání čínského parlamentu prohlásil, že by čínská vláda měla podporovat mírový rozvoj vztahů z Tchaj-wanem, pokročit v procesu „mírového sjednocení Číny“ a zároveň podniknout rozhodné kroky proti tchajwanské nezávislosti.

O nákladech spojených s takovou mírovou aktivitou a rozhodnými kroky nehovořil a vyplynuly až ze zmíněného návrhu rozpočtu.

USA navýšily rozpočet také

Web CNBC.com v tomto kontextu upozornil na prosincové oznámení Spojených států, které přistoupily k navýšení svého obranného rozpočtu v aktuálním fiskálním roce o 800 miliard dolarů. Navýšení souvisí nejen s přetrvávající relativně vysokou inflací, ale také „potřebou reagovat na čínské a ruské vojenské schopnosti“.

Pro srovnání, ve fiskálním roce 2022 Spojené státy vydaly na svůj obranný rozpočet kolem 767 miliard dolarů, asi 12 procent celkového vládního rozpočtu. To bylo dle dat tamního ministerstva financí asi o dvě procenta více, než 755 miliard dolarů v roce 2021.

Čína považuje Tchaj-wan za svoji součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě, že by vyhlásil nezávislost. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení. Tchaj-pej si v posledních letech stěžuje na zvýšené obtěžování ze strany čínských ozbrojených sil mimo jiné v podobě přeletů čínských stíhaček nebo dronů poblíž tchaj-wanského území.

Tchajwanské úřady na prezidentova slova reagovaly s tím, že by Čína měla řešit záležitosti týkající se Tchaj-wanu pragmaticky a racionálním, rovnocenným a vzájemně uctivým způsobem.

Čínský premiér ve svém projevu zcela vynechal válku na Ukrajině a politiku jeho země vůči Rusku. Čínské firmy byly v minulosti přistiženy při dodávání vojenského či vojensky využitelného vybavení do Ruska. Státní firmy jsou z toho podezírány. Vedení země opakovaně vyzývá k míru, dokonce přišlo s vlastním mírovým plánem, jehož některé části uznal za realistické i prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Rusko plán v určitých bodech také ocenilo, nicméně v jeho kontextu stále hovoří a trvá na zachování svých územních zisků na Ukrajině.

