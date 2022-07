Pohonné hmoty v Česku zlevní, vývoz ropy z USA je historicky rekordní

Benzin je nyní nejlevnější za celé období od 19. května, nafta pak za celou dobu od 9. června. V příštích sedmi dnech pohonné hmoty zlevní zhruba jen v polovičním rozsahu, tedy o 40 až 50 haléřů na litr.

Reklama

Cena pohonných hmot v Česku dále klesá, nicméně v nadcházejícím týdnu je třeba počítat už se zmírněním tohoto poklesu. V uplynulém týdnu zlevnil benzin Natural 95 o 1,09 koruny na 45,82 koruny za litr. Nafta je levnější o 93 haléřů, vyjde na 46,21 koruny za litr.

Benzin je nyní nejlevnější za celé období od 19. května, nafta pak za celou dobu od 9. června. V příštích sedmi dnech pohonné hmoty zlevní zhruba jen v polovičním rozsahu, tedy o 40 až 50 haléřů na litr. Důvodem je skutečnost, že už se postupně vyčerpává efekt zlevnění ropy na světovém trhu a také efekt zlevnění paliv velkoobchodně prodávaných na surovinové burze v Rotterdamu.

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí za květen a červen dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let – v Česku je nejvyšší od roku 1993, na Slovensku od roku 2000, v Británii a USA od začátku osmdesátých let, v Německu od ropné krize na přelomu let 1973 a 1974. Turecká inflace dokonce v červnu dosáhla 24letého maxima ve výši 78 procent. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Američané vyvážejí rekordní množství ropy

Cena severomořské ropy Brent navíc zůstává v Evropě na zvýšené úrovni, neboť postupné stahování ruských dodávek z evropského trhu udržuje silnou poptávku právě po severomořské variantě. Kvůli napjatému trhu s ropou v Evropě se v největší slevě od dubna 2020 ocitá vůči Brentu také americká západotexaská ropa WTI.

Spojené státy proto v těchto dnech vyvážejí historicky rekordní množství ropy. V uplynulém týdnu odpovídaly vývozy ropy z USA, do Evropy a i jinam, 4,55 milionu barelů denně.

Reklama

Zatímco cenu Brentu drží nahoře napjatý evropský trh, cenu americké ropy WTI poněkud tlačí dolů uvolňování barelů z amerických strategických rezerv. Sleva americké ropy WTI oproti Brentu tak dosahuje už takřka 10 dolarů na barel (viz graf níže), což je nejvíce od dubna 2020, kdy vrcholily dopady první covidové vlny.

Gazprom opět utáhl kohouty. Evropa bude mít problémy s doplňováním zásobníků Politika Plynovodem Nord Stream 1 momentálně teče 33 milionů metrů krychlových plynu denně, což představuje 20 procent jeho maximální kapacity. V důsledku toho mohou mít evropské státy problém s plněním zásobníků. ČTK Přečíst článek

V Angole našli růžový diamant, největší za tři sta let těžby Enjoy Australská společnost Lucapa Diamond našla ve svém dole růžový, 170karátový diamant. Může jít o největší barevný diamant vytěžený za posledních tři sta let. Drahý kámen dostal jméno podle dolu Lulo Rose a vydražen bude v mezinárodní aukci s odhadovaným výtěžkem v řádu desítek milionů dolarů, uvedla firma v prohlášení. Dušan Kütner Přečíst článek